Đúng ngày 11/11, tuổi Tý gặp Tam Hợp nên sẽ cần có sự thúc đẩy, tính tính cực để công việc được hoàn thành nhanh chóng với hiệu suất cao hơn. Sự quyết đoán khi làm việc sẽ đem tới một cái nhìn xuyên suốt, giúp bản mệnh dễ dàng giải quyết tranh chấp với đồng nghiệp. Mặt tài vận được hỗ trợ bởi Tam Hội Thủy cục. Người tuổi Tý quyết tâm đạt được mục tiêu tài chính mình đã đề ra. Nhưng nhớ không được để tính thiếu sáng tạo, ỷ lại của Thổ ngáng đường tài vận của bạn.

mặt sức khỏe của Tý gặp Thổ vượng sinh Kim. Lúc rảnh rỗi thì luyện tập thể thao. Các môn thể thao thích hợp cho người tuổi Tý là bóng bàn, cầu lông, tennis, bóng chuyền, khiêu vũ, judo… Đặc biệt hoạt động nhiều sẽ tạo cho bạn một tinh thần sảng khoái, khiến bạn ăn nhiều hơn.

những người độc thân tuổi Tý sẽ bị thúc đẩy bởi những ảnh hưởng từ Tam Hợp để tìm kiếm bạn tình. Mong muốn ổn định với một người bạn đời sẽ chiếm ưu thế. Với tất cả sự duyên dáng và quyến rũ mà mình đang sở hữu, bạn sẽ không gặp vấn đề gì trong việc thu hút các đối tác phù hợp. Trên tất cả, bạn sẽ được thúc đẩy bởi tình yêu chân chính hơn là đam mê trong các mối quan hệ của bạn.

Giờ tốt: 7h đến 9h

Màu sắc cát tường: Xanh dương, đen

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu chăm chỉ, cần cù, không chịu lùi bước trước khó khăn. Con giáp này có tầm nhìn xa trông rộng nên dù làm gì cũng nhanh chóng thích nghi và đạt được thành tựu nhất định.

Tử vi nói rằng sang ngày 11/11, tuổi Sửu kiếm được cơ hội lớn. Nhờ sự thông minh và nhanh nhạy cả bản thân, con giáp này không mất nhiều thời gian để nắm bắt cơ hội kiếm tiền mới.

Tình duyên của tuổi Sửu cũng có những tín hiệu đáng mừng. Những người đang ấp ủ tình cảm riêng và có ý định tỏ tình có thể lấy hết dũng khí để thổ lộ, có thể người kia cũng đang chờ bạn mở lời trước đó.

Giờ tốt: 9h đến 11h

Màu sắc cát tường: Cà phê, vàng

Tuổi Tỵ

Trong ngày được Thiên Ấn trợ mệnh, người tuổi Tỵ có nhiều bước tiến đáng kể trong công việc. Ở thời điểm này bạn kiểm soát mọi việc rất tốt. Con giáp này giải quyết những khó khăn trong công việc một cách dễ dàng, như có quý nhân giúp đỡ vậy.

Càng về cuối năm khối lượng công việc càng tăng thêm, nhưng nhờ luôn biết cách sắp xếp mọi thứ ổn thỏa nên bạn hoàn thành mọi thứ đâu ra đấy, việc dang dở từ lâu cũng sớm “kết sổ”, tiết kiệm được rất nhiều thời gian và công sức.

Top 3 con giáp vét hết may mắn vào 11/11, đụng tới đâu cũng biến ra tiền, ôm khối tài sản khủng. Ảnh minh họa: Internet

Các mối quan hệ xã giao cũng đang rất hài hòa, tình cảm tốt đẹp và đón nhận nhiều tin vui nhờ Hỏa sinh Thổ. Bản mệnh có thể lên kế hoạch gặp gỡ, hẹn hò, tụ tập bạn bè để tăng thêm tình gắn kết. Các cặp đôi cũng có khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau, có thể tính tới chuyện trăm năm.

Giờ tốt: 1h đến 3h

Màu sắc cát tường: Đỏ, cam

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.