Đúng thứ 6 (29/7 âm lịch), Thần Tài mỉm cười, trao lộc tận tay, 3 con giáp gặp nhiều may mắn, sự nghiệp thăng tiến, nắm lấy vinh quang

Tâm linh - Tử vi 25/08/2022 11:31

Đây sẽ là 3 con giáp có tài vận rực rỡ, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió trong ngày 29/7 âm lịch.

Tuổi Sửu

Thời gian trước thì tuổi Sửu là một trong những con giáp được quý nhân phù trợ, làm gì cũng thuận lợi. Ấy vậy mà chưa thấy lợi lộc đâu, Sửu vẫn đang dậm chân tại chỗ với những bộn bề lo toan, không đủ tiền để trang trải cuộc sống. Đừng quá lo lắng Sửu ơi, bởi thần tài đã chiếu cố tới Sửu rồi, trong ngày 29/7 âm lịch này chắc chắn sẽ gặp vận may ngập tràn, làm một hưởng mười, còn có cơ hội trúng số độc đắc nữa đấy!

Trong ngày này, bạn có thể chứng minh được giá trị bản thân, được cấp trên trọng dụng và thưởng nóng. Vậy nên, dù hiện tại đang vất vả, làm ăn thua lỗ thì đừng nản lòng, chỉ cần kiên trì và chờ đợi, mọi khó khăn sẽ được đền đáp. Sửu hãy cứ nỗ lực cùng đam mê để tới ngày lộc phát thì hưởng thụ thôi nào. 

Đúng thứ 6 (29/7 âm lịch), Thần Tài mỉm cười, trao lộc tận tay, 3 con giáp gặp nhiều may mắn, sự nghiệp thăng tiến, nắm lấy vinh quang - Ảnh 1
Trong ngày 29/7 âm lịch này chắc chắn Sửu sẽ gặp vận may ngập tràn, làm một hưởng mười. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Thời gian trước đây, vận thế của người tuổi Dậu không có gì khởi sắc, nhưng bước vào ngày 29/7 âm lịch do được thần Tài ưu ái nên tài vận vô cùng hanh thông. Công việc kinh doanh khởi sắc bừng bừng mang lại những khoản thu nhập lớn. Ngoài ra, con giáp này còn có khả năng trúng xổ sổ giải đặc biệt với số tiền thưởng có giá trị cao.

Dù là người khá độc lập và không thích dựa dẫm vào người khác nhưng bạn cũng nên biết rằng tìm kiếm sự giúp đỡ khi cần không phải là biểu hiện cho sự phụ thuộc mà đó là nhu cầu cơ bản của con người khi sống trong một tập thể, một xã hội. Đừng cảm thấy mâu thuẫn hay kém cỏi nếu mình phải nhờ đến người khác hỗ trợ mới đạt được thành công.

Đúng thứ 6 (29/7 âm lịch), Thần Tài mỉm cười, trao lộc tận tay, 3 con giáp gặp nhiều may mắn, sự nghiệp thăng tiến, nắm lấy vinh quang - Ảnh 2
Bước vào ngày 29/7 âm lịch do được thần Tài ưu ái nên tài vận Dậu vô cùng hanh thông. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

con giáp phát tài trong ngày 29/7 âm lịch này, mọi việc thực sự suôn sẻ với người tuổi Dần, đặc biệt nếu bạn là người theo đuổi con đường sự nghiệp. Bạn liên tiếp gặt hái được những thành công vang dội, mọi việc khó có thể tiến triển suôn sẻ được như dự tính ban đầu. Có thể thấy, càng là khi khó khăn, bạn lại càng thể hiện được ưu điểm của mình.

Tuổi Dần làm trong các ngành nghề khác có con đường tài lộc thuận lợi hơn hẳn. Người làm nghề tự do và người làm ăn kinh doanh đều có thể thu được một khoản hời lời nhờ những quyết định chính xác từ trước đó của mình.

Đúng thứ 6 (29/7 âm lịch), Thần Tài mỉm cười, trao lộc tận tay, 3 con giáp gặp nhiều may mắn, sự nghiệp thăng tiến, nắm lấy vinh quang - Ảnh 3
Là con giáp phát tài trong ngày 29/7 âm lịch này, mọi việc thực sự suôn sẻ với người tuổi Dần. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Tử vi 3 ngày tới (26/8 - 28/8), top 3 con giáp quý nhân soi đường dẫn lối, làm gì cũng thuận lợi, công danh bừng sáng

Tử vi 3 ngày tới (26/8 - 28/8), top 3 con giáp quý nhân soi đường dẫn lối, làm gì cũng thuận lợi, công danh bừng sáng

Đây là 3 con giáp sẽ giàu, nhà cửa ngập tiền trong 3 ngày tới khiến ai cũng ghen tỵ.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi con giáp con giáp may mắn con giáp phát tài con giáp giàu sang

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước
Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Dinh dưỡng 4 giờ 7 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 22 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi