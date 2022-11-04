Đúng Rằm tháng 10 âm lịch: Cờ đến tay ai người đó phất, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, bước vào đại vận, ôm khối tài sản kếch xù

Người tuổi Dê là con giáp có lợi thế thông minh, lanh lợi và chủ động, có thể vững vàng nội tâm. Những người này không thích lãng phí thời gian vào những việc hờ hững. Tuổi Mùi chính là kiểu người thích sự khám phá và những điều mới mẻ.

Từ rằm tháng 10 âm lịch những người tuổi Mùi sẽ có những bước đột phá ở nơi làm việc. Nếu bạn có thể giữ được tâm thế của mình và thận trọng thì sẽ có tin vui trong sự nghiệp như cơ hội thăng tiến hoặc tăng lương.

Trong năm nay, người tuổi Mùi cũng đã vượt qua nhiều thử thách. Mặc dù có những sai lầm và khúc mắc nhỏ, nhưng điểm chung là họ đã rút ra được những bài học đáng quá.

Người tuổi Mùi cũng cần rèn thêm tính kiên nhẫn vì những ngày tháng sắp tới sẽ mở ra con đường chông gai, càng chăm chỉ thì càng có nhiều triển vọng.

Tuổi Sửu

Xem tử vi, nhờ được Thực Thần trợ lực, tài lộc của con giáp Sửu trở nên hanh thông, làm gì cũng đầu xuôi đuôi lọt, đặc biệt việc lên kế hoạch đầu tư trong tháng 10 Âm lịch này lại càng thấy được sự phát triển.

Người tuổi Sửu từ xưa đến nay luôn hiền lành, thân thiện và họ biết cách xây dựng các mối quan hệ tốt đẹp giữa các cá nhân với nhau, sự phất lên trông thấy ở thời điểm này đều nhờ sự nâng đỡ của quý nhân.

Thời điểm này, lộc lá đổ về tay, nếu mạnh dạn kinh doanh, đầu tư buôn bán thì tiền tài của bạn sẽ càng đầy ắp hơn nữa. Nhờ vào vận khí tốt của mình, dù không cần dựa dẫm vào người khác, bạn cũng có thể làm nên đại nghiệp.

Tuổi Sửu xem khó khăn, thách thức như là thời cơ quý giá để khẳng định bản thân. Nhờ vào sự cố gắng, ý chí quyết tâm vươn lên và cân nhắc kỹ trước mọi tình huống mà bản mệnh thường đạt được nhiều thành công trong cuộc sống.

Tuổi Mão

Vào rằm tháng 10 âm lịch, 3 con giáp sau đây được Cát Tinh soi chiếu, tiền đổ về túi ầm ầm. Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão rất dễ hòa đồng. Tháng 10 năm nay, họ có vụ mùa bội thu. Trong rằm tháng 10 âm lịch, họ tiếp tục gặt hái may mắn, bắt đầu một khởi đầu tốt đẹp.

Nỗ lực của con giáp này trong thời gian qua đã có hiệu quả. Những lối thoát mới và phương pháp làm việc tốt hơn mà người tuổi Mão đã tìm ra giúp họ đạt được hiệu suất công việc cao hơn.

Nhờ đó, con giáp này có thể nhanh chóng tích lũy tài sản và âm thầm giảm bớt áp lực cuộc sống. Cũng có thể nói rằng, trong tháng 10 âm lịch, những người này sẽ "thi triển" tài năng của bản thân, dễ dàng hoàn thành các mục tiêu trong cuộc sống.

Trong tương lai, con giáp tuổi Mão có thể leo lên một tầm cao mới ở nơi làm việc trước khi sang năm mới 2021. Họ sẽ không để mình đứng yên chứ đừng nói là thụt lùi.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.