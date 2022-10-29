Bước sang tháng 10 âm lịch, 3 con giáp tài vận hanh thông, phất lên như vũ bão, tài khoản nhảy số ầm ầm

Tuổi Mùi vốn nổi danh là con giáp chân chất, thích cuộc sống bình lặng nhưng thực chất đây là con giáp có thiên phú kinh doanh ngầm. Bản mệnh không chỉ thông minh hơn người bình thường rất nhiều mà còn có sự bền bỉ, kiên trì đáng kinh ngạc.

Con giáp này được nhiều khách hàng tin tưởng, ủng hộ nên doanh thu tăng lên. Không những thế, bạn còn có thêm cơ hội mở rộng lĩnh vực đầu tư kinh doanh hiện tại, hứa hẹn sinh lời lớn hơn nữa.

Tuổi Mùi sinh ra vốn không giàu sang phú quý, khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng nhưng lại gặt hái được vô vàn thành công tốt đẹp. Bước sang tháng 10 Âm lịch bạn có nhiều cơ hội và cả thử thách, nhưng nhìn vào tổng thể, đường tài lộc khá suôn sẻ, cơ hội tích lũy tiền bạc rộng mở.

Công việc kinh doanh thịnh vượng, phát đạt giúp người tuổi Mùi kiếm được nhiều tiền, có được cuộc sống ngày càng sung túc.

Tuổi Tý

Tử vi tháng 10/2022 âm lịch cho thấy, tuổi Tý có công việc, tình cảm khá hanh thông, thuận lợi, mang lại cho bạn một tháng mới an lành, như ý.

Tháng này thực sự suôn sẻ, thuận lợi khi mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát của bạn. Bản mệnh thời gian này rất khiêm tốn và luôn lắng nghe ý kiến của mọi người để cải thiện chất lượng công việc cũng như cuộc sống.

Mệnh mang đào hoa nên người tuổi Tý khá khéo léo, lời nói hài hước thu hút người đối diện. Bạn cũng đa tài, đa nghệ thể hiện sức hút tuyệt vời của mình ra bên ngoài.

3 con giáp vận đỏ như son, tiền bạc đổ về túi không ngừng khi bước sang tháng 10 âm lịch. Ảnh minh họa: Internet

Với nam mạng bạn có được tính cách khảng khái, nhiệt thành được nữ nhân xung quanh chú ý.

Với nữ mạng thì thông minh, hấp dẫn dễ dàng khiến người đối diện để ý. Tuy nhiên, mức độ vừa phải là đào hoa tốt, thế nhưng với những ai đang có gia đình thực ra lại là cám dỗ, bạn nên tránh xa kẻo gây hại cho hạnh phúc gia đình.

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi rất đáng tin cậy, hiền lành, có EQ tốt. Họ đối nhân xử thế cẩn thận, tạo dựng được các mối quan hệ tốt.

Nhờ đó, con giáp này nhận được sự giúp đỡ của quý nhân, mở ra cơ hội thành công. Người tuổi Hợi sẽ không còn phải lo lắng về tương lai của mình trong tháng 10 Âm lịch năm nay.

Họ có thể kết nối tất cả các nguồn lực tốt để vận dụng chúng vào những kế hoạch trọng yếu, nâng cao hiệu suất làm việc, đẩy nhanh thành công.

Nhờ đó, con giáp tuổi Hợi có thể kiếm được những khoản tiền như mong muốn một cách suôn sẻ, quản lý cuộc sống của mình tốt hơn, mọi sự đều tiến triển tốt đẹp, không còn lo lắng sa sút, khốn khó nữa.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.