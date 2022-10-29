Những ngày cuối tháng 10 dương lịch (30/10 - 31/10), 3 con giáp được Thần Phật độ trì, vận làm ăn như cá gặp nước, ôm khối tài sản kếch xù

Tâm linh - Tử vi 29/10/2022 16:31

Với thời gian ngắn ngủi còn lại của của tháng 10 Dương lịch tưởng chừng không thể thay đổi được vận trình nhưng đúng như tử vi dự đoán, 3 con giáp "lội ngược dòng" một cách xuất sắc đem đến không ít tiền bạc về túi. 

Tuổi Dần 

Chỉ còn 2 ngày nữa là kết thúc tháng 10 Dương lịch, tử vi 12 con giáp dự báo rằng tuổi Dần căng tràn sức sống, nhiệt huyết và tiếp tục hăng say cống hiến cho công việc, vun đắp sự nghiệp.

Bản mệnh tuổi Dần vốn là người chăm chỉ, quyết liệt, luôn mạnh mẽ khi đứng trước gian khó nên gặt hái được không ít thành công trong cuộc sống khiến nhiều người kính nể. 

Thời gian này tuổi Dần có cơ hội gặp được nhiều đối tác thích hợp, đây đều là những người làm việc chuyên nghiệp, có tiếng trong lĩnh vực bạn quan tâm. Nếu biết cách duy trì, kết thân với các mối quan hệ này ắt hẳn tương lai sẽ còn mang đến nhiều tài lộc hơn cho bạn. 

Những ngày cuối tháng 10 dương lịch (30/10 - 31/10), 3 con giáp được Thần Phật độ trì, vận làm ăn như cá gặp nước, ôm khối tài sản kếch xù - Ảnh 1
3 con giáp chuẩn bị "lên đồ" đón Thần Tài ghé thăm nhà vào những ngày cuối tháng 10 dương lịch. Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt bản mệnh nên tránh xa những nguồn năng lượng tiêu cực đến từ những người luôn suy nghĩ tiêu cực, không để những chuyện nhỏ nhặt không đáng bận tâm ảnh hưởng đến tâm trạng của mình. 

Chuyện tình cảm của con giáp Dần cũng bước sang một trang mới, những hiểu lầm, khúc mắc trước đó được xoá tan, nhờ thế cả hai đi tới thống nhất, hòa hợp. 

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, những người tuổi Thân vui vẻ và lạc quan. Họ có tâm hồn tinh tế và nhạy cảm. Người tuổi này khá khéo léo, họ có thể giải quyết vấn đề một cách thấu đáo nhất có thể. Họ thể hiện được sự khôn ngoan, lanh lợi và thức thời của mình.

Họ thích khám phá, ham học hỏi trong công việc và thường có thể đột phá trong sự nghiệp. Một điểm đặc biệt nữa ở con giáp tuổi Thân là họ luôn tràn đầy năng lượng tích cực và sẽ không nản lòng khi gặp rắc rối. Người tuổi này luôn cố gắng hết sức để tìm ra giải pháp cho vấn đề.

Vào cuối tháng 10, người tuổi Thân không gặp khó khăn gì trong công việc. Họ nhận được cơ hội để hợp tác làm ăn với những đối tác uy tín.

Nếu làm công ăn lương, họ được lãnh đạo coi trọng, vượng đường thăng tiến. Trong khi đó, một số người làm công việc trồng trọt, chăn nuôi cũng sẽ có thu hoạch lớn. Con giáp tuổi này có Thần Tài che chở, cuộc sống ngày càng đủ đầy, sung túc.

Tuổi Tỵ 

Với thời gian ngắn ngủi còn lại của của tháng 10 Dương lịch tưởng chừng không thể thay đổi được vận trình nhưng đúng như tử vi dự đoán, Tỵ "lội ngược dòng" một cách xuất sắc đem đến không ít tiền bạc về túi. 

Những ngày cuối tháng 10 dương lịch (30/10 - 31/10), 3 con giáp được Thần Phật độ trì, vận làm ăn như cá gặp nước, ôm khối tài sản kếch xù - Ảnh 2
Vào những ngày còn sót lại của tháng 10, 3 con giáp phước đến tận nhà, "ôm" lộc đầy tay. Ảnh minh họa: Internet

Bản mệnh tuổi Tỵ là những người cương trực, làm việc cẩn thận từng chút, thậm chí mọi lỗi sai sót với con giáp này trong công việc là rất khó xảy ra, thế nên sự tín nhiệm của cấp trên dành cho họ là tuyệt đối. 

Mặc dù đầu năm vận trình của người tuổi Tỵ lúc lên lúc xuống, không ổn định nhưng bước sang những ngày này con giáp này hoàn toàn được bung nở do có sự hỗ trợ tích cực đến từ cát tinh mà vận xui được đẩy lùi, may mắn nhanh chóng tìm đến tới tấp. 

Tình duyên cũng nhanh chóng đến với con giáp này, người độc thân tìm được nơi dừng chân thích hợp, thật may mắn khi hai mảnh ghép cô đơn tìm đến nhau và nhanh chóng hòa hợp nên duyên. 

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

3 con giáp cứ mua vé số là trúng đậm, tiền tài phủ phê, hốt lộc về nhà, lội dòng ngoạn mục phất lên giàu có đúng ngày mai ngày (29/10/2022)

3 con giáp cứ mua vé số là trúng đậm, tiền tài phủ phê, hốt lộc về nhà, lội dòng ngoạn mục phất lên giàu có đúng ngày mai ngày (29/10/2022)

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