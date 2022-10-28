Bước sang ngày mai ngày (29/10), Thần Tài phát lộc, 3 con giáp phất lên như vũ bão, tiền tài như ý, phú quý ngập tràn, sáng sớm phát tài, chiều tà giàu có

Tử vi cho biết, bước sang ngày mai ngày (29/10), người tuổi Tý có hung có cát, nhưng tài vận và vạn sự vẫn hanh thông. Bạn có nhiều cơ hội làm ăn và phát triển sự nghiệp, mọi kế hoạch có thể tiến triển như dự kiến, bạn bè xung quanh luôn sẵn lòng giúp đỡ khi cần. Nhờ đó mà đường tới thành công cũng được rút ngắn hơn đôi chút.

Mặc dù năm nay có thể là một năm thử thách đối với người cầm tinh con Chuột, có nhiều điều bạn sẽ nghĩ rằng quá sức với bản thân. Nhưng trên thực tế, nếu cố gắng một cách nghiêm túc thì không có gì là không thể với bạn. Điều quan trọng là bạn cũng phải đủ nhanh nhạy để nắm bắt thời cơ, không lãng phí tài nguyên từ các quy nhân, có vậy mới nhanh chóng "lên voi" được.

Trời sinh tuổi Sửu là những người siêng năng, chăm chỉ, dù cuộc sống có như thế nào họ vẫn không ngừng lao động, luôn nỗ lực, cố gắng để tạo tài sản, của cải cho riêng mình. Trong từng giai đoạn, mỗi con giáp sẽ được các vị thần may mắn chiếu cố nhưng thời gian qua tuổi Sửu lại không được thừa hưởng sự ưu ái đó. Tuy nhiên, tuổi Sửu chưa bao giờ dựa vào vận may, họ tâm niệm rằng cuộc sống sướng hay khổ đều tự do mình tạo ra.

Tử vi học có nói, một số con giáp sẽ “lên hương” trong những tháng cuối năm, đặc biệt là bước sang ngày mai ngày (29/10). Công việc của tuổi Sửu không những thuận lợi, may mắn mà bất kể kinh doanh hay làm việc gì cũng sinh lời gấp bội. Không những thế, cuộc sống tình cảm của tuổi Sửu vào cuối năm nay sẽ thăng hoa rực rỡ, tiền tình đầy đủ, tha hồ tận hưởng phúc đức đến hết năm sau.

Tuổi Hợi

Tử vi dự báo bước sang ngày mai ngày (29/10), vận rủi của người tuổi Hợi đã dần dần biến mất. Vì nhiều việc vui kéo tới nên tuổi Hợi luôn giữ được tinh thần thoải mái, vận khí tốt. Không chỉ công việc của bạn trôi chảy mà mối quan hệ xã giao cũng phát triển ổn định.

Với tuổi Hợi đang độc thân thì đây còn là thời gian đào hoa của bạn, có khả năng cao gặp được người phù hợp. Nếu bạn có thể chủ động một cách khéo léo thì ngày “thoát F.A” sẽ không còn xa.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.