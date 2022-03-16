Đúng ngày Rằm tháng 2 âm lịch, Nhật Nguyệt đi trước, Tam hợp ghé theo sau, 3 con giáp LỘC LÁ triền miên, cơ may làm ăn đã đến, phất cờ khởi sự đảm bảo công thành danh toại!

Tâm linh - Tử vi 16/03/2022 19:10

Theo tử vi 12 con giáp, đúng ngày Rằm tháng 2 âm lịch, 3 con giáp may mắn lộc lá triền miên, cơ hội đổi đời đã đến, nhanh tay khởi sự.

Tuổi Mùi

Từ đầu năm đến giờ, người tuổi Mùi phải chật vật với rất nhiều khó khăn vất vả. Tuy nhiên, đây chỉ là một chút thử thách đệm đường cho chuỗi thành công đang chờ con giáp này.

Số trời đã định, đúng ngày rằm tháng 2 âm lịch, Nhật Nguyệt tỏ đường, bản mệnh nắm bắt ngay thời cơ hiếm có, một bước đổi đời cho thiên hạ trầm trồ. Từ đây, đường công danh vượng phát bất ngờ. 

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Số trời đã định, đúng ngày rằm tháng 2 âm lịch, Nhật Nguyệt tỏ đường, bản mệnh nắm bắt ngay thời cơ hiếm có - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Trong tháng 2 âm lịch, con giáp may mắn này có không ít cơ hội để thể hiện tài năng, gặt hái thành công liên tiếp. Từ đời sống tinh thần lẫn vật chất của con giáp này đều được cải thiện đáng kể.

Theo tử vi con giáp, nổi bật nhất phải kể đến ngày rằm sắp tới, sự nghiệp của bản mệnh có bước tiến vượt bậc. Mọi khó khăn trước đó đã được quý nhân giải quyết nhanh gọn nhất.

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Theo tử vi con giáp, nổi bật nhất phải kể đến ngày rằm sắp tới, sự nghiệp của bản mệnh có bước tiến vượt bậc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ chẳng những sở hữu một bộ óc thông minh mà còn nhạy bén, bản lĩnh lớn. Tuy những tháng đầu 2022 không suôn sẻ nhưng con giáp này vẫn giữ vững được đại cục.

Đúng ngày Rằm tháng 2 âm lịch, người tuổi Tỵ gặp được thiên thời – địa lợi – nhân hòa, được nhiều sao may mắn soi chiếu. Mọi nỗ lực được đền đáp, bản mệnh chẳng khác gì "chuột sa chĩnh gạo", may mắn chẳng ai bằng.

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Đúng ngày Rằm tháng 2 âm lịch, người tuổi Tỵ gặp được thiên thời – địa lợi – nhân hòa - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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