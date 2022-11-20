Đúng ngày mùng một tháng 11 âm lịch: Top 3 hưởng lộc tổ tiên, ra ngoài qúy nhân trợ giúp, làm gì cũng thuận lợi, phúc khí đầy nhà, tài lộc dư dả

Tâm linh - Tử vi 20/11/2022 17:43

3 con giáp may mắn làm gì cũng thuận lợi, tiền tài dư dả, muốn gì được nấy trong ngày mùng 1 tháng 11 âm lịch.

 Tuổi Tỵ

Sự nghiệp, nhân duyên và tình cảm tốt đều tốt. Ngày mùng 1 tháng 11 âm lịch sẽ thuận lợi cho người tuổi Tỵ, công việc được nhiều người giúp đỡ. Nếu muốn ra làm riêng nên dứt khoát, tránh phụ thuộc vào người khác. Tuy nhiên nên kiềm chế bản thân, tránh nóng vội trong công việc và xử sự mà tạo nên bất lợi, tổn thất trong công việc hay cuộc sống. Tử vi ngày mùng 1 tháng 11 âm lịch với người tuổi Tỵ làm ngành thiết kế, nghệ thuật sẽ gặp may mắn.

Với những người chưa có gia đình thì cơ hội trong năm nay sẽ gặp được ý trung nhân. Nhưng nếu đang yêu thì nên tránh cãi cọ.

Đúng ngày mùng một tháng 11 âm lịch: Top 3 hưởng lộc tổ tiên, ra ngoài qúy nhân trợ giúp, làm gì cũng thuận lợi, phúc khí đầy nhà, tài lộc dư dả - Ảnh 1
Ngày mùng 1 tháng 11 âm lịch sẽ thuận lợi cho người tuổi Tỵ, công việc được nhiều người giúp đỡ. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Thân

Ngày mùng 1 tháng 11 âm lịch là cơ hội lớn để người tuổi Thân phát triển mạnh mẽ. Hơn nữa, họ sẽ được quý nhân giúp đỡ về tiền bạc.

Chính vì vậy, người tuổi Thân trong thời gian này cho dù có gặp đôi chút khó khăn về công việc nhưng cũng không phải quá lao tâm khổ tứ về tiền bạc, vẫn có thể ung dung, tự tại tận hưởng cuộc sống sung túc.

Ngày mùng 1 tháng 11 âm lịch con đường làm ăn của những người này sẽ cực kì tốt. Nằm trong top con giáp hốt bạc năm 2022, sẽ có rất nhiều những nguồn thu bất ngờ sẽ đến với họ.

Con đường làm ăn của những người này sẽ cực kì tốt. Nằm trong top con giáp hốt bạc năm 2022, sẽ có rất nhiều những nguồn thu bất ngờ sẽ đến với họ.

Tuổi Tý

Tuổi tý là con giáp có tử vi ngày mùng 1 tháng 11 âm lịch khá thuận lợi. Công việc, sức khỏe, con cái đều tốt. Đối với công việc nên làm ăn lương thiện sẽ gặp may vì sẽ có quý nhân phò trợ trong năm nay. Năm 2022 được xem là năm làm ăn phát đạt của những người tuổi Tý, song nếu bạn làm ăn thật thà mới có điều này. Còn nếu làm ăn gian lận thì bạn sẽ mất cả vốn lẫn lời.

Người đang yêu nên giữ gìn, vun đắp tình cảm, vì tình cảm luôn được bạn nắm bắt một cách tốt nhất. Để hưởng được những điều may mắn trong năm 2022, người tuổi Tý nên siêng năng đi chùa. Đường tình duyên của tuổi Tý năm nay cũng khá thuận lợi để kết hôn và sinh con.

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

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