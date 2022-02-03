Tử vi 12 con giáp dự đoán, thứ Sáu 4/2/2022 (Mùng 4 Tết Nhâm Dần), 3 con giáp xui xẻo, tinh thần xuống dốc, dễ xảy ra tranh cãi, mâu thuẫn.

Tuổi Tý Xem tử vi 12 con giáp, Tỷ Kiên khiến con giáp tuổi Tý có thể thất vọng vì cách hành xử của ai đó đối với bạn. Họ có thể khiến cho bạn cảm thấy rất khó hiểu vì sự lạ lùng của họ, nhưng vấn đề chỉ là họ đang cố gắng phản ứng lại một chuyện gì đó mà thôi. Đừng bận tâm quá nhiều, cũng đừng cho rằng họ đang có ý chống đối bạn nhé. Trong chuyện tình cảm, những cuộc tranh cãi giữa hai bạn hôm nay khá gay gắt. Muốn mâu thuẫn được hóa giải thì bạn nên tìm cách nhún nhường, cho người ấy phần thắng đi nào.

Ảnh minh họa: Internet Tuổi Mùi Thiên Quan khiến người tuổi Mùi cảm thấy buồn phiền nhưng đừng vì thế mà trốn tránh sự thật. Liệu tất cả có xứng đáng với sự đợi chờ hay không. Hãy trả lời một cách thật thà nhé. Dường như bạn đã sẵn sàng, còn ai đó thì chưa đâu. Thế nên đừng bắt họ phải tuân theo tốc độ của bạn và làm hai phía mệt mỏi vì nhau. Tam Hội xuất hiện cũng là lúc tuổi Mùi nên biết tôn trọng ranh giới của bản thân thì người khác mới có thể tôn trọng ranh giới của chúng ta. Nếu không thể sẵn sàng làm một việc gì cho ai đó, hãy thẳng thắn chia sẻ lý do một cách từ tốn và nhẹ nhàng.

Ảnh minh họa: Internet Tuổi Hợi Kiếp Tài nhắc nhở con giáp tuổi Hợi chuẩn bị tâm lý phải đối mặt với nỗi buồn nếu có điều gì không như ý sắp xảy ra. Hãy cố gắng từ bỏ quyền kiểm soát ngày hôm nay. Đây thực sự là một bài tập tốt nếu bạn thực sự muốn hiểu sức mạnh của chính mình. Đôi khi buông bỏ lại là một cách hay nhất để kiểm soát mọi việc đấy. Hôm nay bản mệnh tiêu tốn không ít tiền bạc cho việc mừng tuổi cho mọi người. Hãy an tâm rằng ra Tết bạn sẽ “cày cuốc” để kiếm lại được nhé. Hãy cứ vui trọn vẹn trong ngày này thôi nha. Ảnh minh họa: Internet *Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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