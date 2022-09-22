Đúng ngày mai, thứ Sáu 23/9/2022, Hung Tinh kìm kẹp, 3 con giáp tài vận lùi xa, mất tiền mất của, tiểu nhân lợi dụng, tình duyên rạn nứt

Tâm linh - Tử vi 22/09/2022 14:50

Thứ Sáu 23/9/2022, Hung Tinh kìm kẹp, 3 con giáp tài vận lùi xa, mất tiền mất của, tiểu nhân lợi dụng, tình duyên rạn nứt

Tuổi Mão

Đúng ngày mai, công danh sự nghiệp của người tuổi Mão sẽ trở nên tương đối gian nan, vất vả. Khi có những rắc rối phát sinh, con giáp này thường hay bối rối, bế tắc nên đã tạo điều kiện cho kẻ tiểu nhân có cơ hội phá rối. Do đó, bạn hãy giữ vững tinh thần để tránh điều này xảy ra trong quá trình làm việc. 

Vận trình tình cảm của con giáp xui xẻo này có những mâu thuẫn nảy sinh. Mối quan hệ giữa người tuổi này và nửa kia có nhiều xung đột trong cuộc sống hôn nhân. Nếu biết cách bao dung, nhường nhịn lẫn nhau thì chuyện tình cảm mới có thể bền lâu.  

Đúng ngày mai, thứ Sáu 23/9/2022, Hung Tinh kìm kẹp, 3 con giáp tài vận lùi xa, mất tiền mất của, tiểu nhân lợi dụng, tình duyên rạn nứt - Ảnh 1
Đúng ngày mai, công danh sự nghiệp của người tuổi Mão sẽ trở nên tương đối gian nan, vất vả - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Con đường sự nghiệp của người tuổi Thìn sẽ diễn ra có chút gian nan, vất vả vào đúng ngày mai. Sự lo lắng, bất an trong lòng khiến Thìn không thể hoàn thành nhiệm vụ đúng tiến độ công việc. Vậy nên, vận trình tài lộc giảm sút đáng kể. Con giáp này không thể tự chủ được nguồn thu nhập của mình vì những khoản chi “không tên”.

Chuyện tình cảm cũng sẽ đón nhận những tin không tốt. Tình cảm của người tuổi này và người ấy có dấu hiệu “đường ai nấy đi” nếu cả hai không còn tiếp tục tin tưởng với nhau nữa. Hạnh phúc chính là biết trân trọng mọi điều xung quanh chứ không phải đi tìm những thứ phù du, xa vời. 

Đúng ngày mai, thứ Sáu 23/9/2022, Hung Tinh kìm kẹp, 3 con giáp tài vận lùi xa, mất tiền mất của, tiểu nhân lợi dụng, tình duyên rạn nứt - Ảnh 2
Con đường sự nghiệp của người tuổi Thìn sẽ diễn ra có chút gian nan, vất vả vào đúng ngày mai - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Mọi việc làm của người tuổi Thân tương đối xáo trộn và khó khăn vào thứ Sáu này. Việc nhạy cảm quá mức khiến cho người tuổi này khó kiểm soát tốt tâm trạng của mình trong quá trình làm việc nhóm. Từ đó, bản mệnh nói ra những lời khó nghe nên gián tiếp gây ra xích mích với những người làm chung.  

Vận trình tình cảm của bản mệnh cũng có dấu hiệu kém sắc. Nếu chẳng may tình yêu không như mình mong muốn thì bạn sẽ lập tức trở nên bi lụy và mù quáng. Tử vi cho biết, bạn sẽ luôn là người chịu nhiều tổn thương nếu chuyện gì cũng dùng cảm xúc để giải quyết. 

Đúng ngày mai, thứ Sáu 23/9/2022, Hung Tinh kìm kẹp, 3 con giáp tài vận lùi xa, mất tiền mất của, tiểu nhân lợi dụng, tình duyên rạn nứt - Ảnh 3
Mọi việc làm của người tuổi Thân tương đối xáo trộn và khó khăn vào thứ Sáu này - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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