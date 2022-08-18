Đúng ngày mai, thứ Sáu 19/8/2022, hạn Thái Bạch 'quét sạch cửa nhà', 3 con giáp tài vận nguy nan, lâm vào túng thiếu, giữ túi tiền cho chặt kẻo trắng tay

Tâm linh - Tử vi 18/08/2022 11:33

Thứ Sáu 19/8/2022, 3 con giáp tài vận nguy nan, lâm vào túng thiếu, giữ túi tiền cho chặt kẻo trắng tay.

Tuổi Tý

Đúng ngày mai, sự nghiệp của người tuổi Tý diễn ra không như ý muốn và khó khăn. Tử vi dự báo con giáp xui xẻo này bỏ ra nhiều công sức, tâm huyết nhưng lại bị tiểu nhân phá hoại hoặc ai đó cướp công. Do đó, con giáp này cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và bình tĩnh để ứng phó với mọi tình huống.

Gia đạo bất an, tình cảm cá nhân có thể sẽ chịu lời qua tiếng lại, con giáp này nên thận trọng. Người độc thân vẫn còn lo sợ, tổn thương vì quá khứ buồn nên chưa sẵn lòng cho mối quan hệ mới. Áp lực mỗi ngày một lớn nhưng có vẻ như bạn vẫn không tìm được ai để sẻ chia.

Đúng ngày mai, thứ Sáu 19/8/2022, hạn Thái Bạch 'quét sạch cửa nhà', 3 con giáp tài vận nguy nan, lâm vào túng thiếu, giữ túi tiền cho chặt kẻo trắng tay - Ảnh 1
Đúng ngày mai, sự nghiệp của người tuổi Tý diễn ra không như ý muốn và khó khăn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Tỵ sẽ diễn ra nảy sinh mâu thuẫn vào đúng ngày mai. Tử vi ngày mới khuyên con giáp này nên giữ bình tĩnh, công bằng nhìn nhận mọi thứ. Nếu cảm thấy bế tắc có thể tìm tới sự giúp đỡ của đồng nghiệp, không nên cố đối đầu với những người xung quanh. Vận trình tài lộc kém sắc nên bạn cần lên kế hoạch chi tiêu rõ ràng để giữ vững túi tiền của mình.

Chuyện trình tình cảm của con giáp này sẽ thiếu đi sự trọn vẹn và đôi khi sẽ xảy ra mâu thuẫn không đáng có. Ngũ hành tương xung tác động dự báo tình yêu thiếu trọn vẹn. Niềm vui không tròn, hiểu lầm chồng chất và sóng gió thì cứ liên tục tìm tới.

Đúng ngày mai, thứ Sáu 19/8/2022, hạn Thái Bạch 'quét sạch cửa nhà', 3 con giáp tài vận nguy nan, lâm vào túng thiếu, giữ túi tiền cho chặt kẻo trắng tay - Ảnh 2
Vận trình sự nghiệp của người tuổi Tỵ sẽ diễn ra nảy sinh mâu thuẫn - minh họa: Internet

Tuổi Thân

Công việc của người tuổi Thân diễn ra không hề dễ dàng và sẽ phát sinh những vấn đề tiêu cực. Trong quá trình làm việc, con giáp này phải thật tỉnh táo mới có thể đưa ra được những quyết định sáng suốt nhất, đồng thời đừng để lợi ích che mờ mắt mình. Người tuổi này cần nên tích lũy số tiền mà mình kiếm được ngay từ bây giờ để đề phòng những chuyện phát sinh cần sử dụng đến tiền bạc.

Vận trình tình cảm của con giáp này cũng sẽ nảy sinh mâu thuẫn liên tục khiến không khí gia đình khá căng thẳng, ngột ngạt. Vậy nên, bạn hãy khắc phục tình trạng này ngay để mọi việc không trở nên không quá tồi tệ. 

Đúng ngày mai, thứ Sáu 19/8/2022, hạn Thái Bạch 'quét sạch cửa nhà', 3 con giáp tài vận nguy nan, lâm vào túng thiếu, giữ túi tiền cho chặt kẻo trắng tay - Ảnh 3
Công việc của người tuổi Thân diễn ra không hề dễ dàng và sẽ phát sinh những vấn đề tiêu cực - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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