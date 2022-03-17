Đúng ngày mai, thứ Sáu (18/03), các con giáp sau gặp THIÊN THỜI - ĐỊA LỢI - NHÂN HÒA, làm đâu thắng đó, VẬN KHÍ cát lành

Người tuổi Tý trong ngày mai (18/03) mọi chuyện diễn ra vô cùng thuận lợi nhờ Tam Hợp nâng đỡ. Mọi kế hoạch bạn đặt ra đều được thực hiện suôn sẻ mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Thậm chí, bạn còn có thể hoàn thành công việc trước thời hạn.

Với người làm ăn kinh doanh, ngày mai là một ngày rất thích hợp để bản mệnh kí kết hợp đồng với đối tác. Nếu nhận thấy đối tác đáng tin cậy, bạn nên tranh thủ cơ hội giữ quan hệ ngay, chắc chắn đôi bên có thể hợp tác ăn ý trong tương lai.

Tuổi Tị

Tài lộc, sự nghiệp có tiến triển tốt đẹp trong ngày mai đối với Tị. Ảnh minh họa

Ngày mai (18/03), Chính Ấn tiếp thêm năng lượng cho người tuổi Tị gặp khá nhiều điều may mắn. Đường công danh sự nghiệp đang đạt đến đỉnh cao, bạn biết được sở trường của mình là gì và biết phải đi theo hướng nào để có được thành công. Bạn nên nắm bắt cơ hội để phát huy năng lực của mình nhiều hơn.

Đây cũng là thời điểm tài lộc thăng hoa rực rỡ, nguồn thu của người tuổi Tị tăng lên gấp bội. Dù là người làm công ăn lương hay người làm kinh doanh thì đều tiền bạc rủng rỉnh đầy tay. Bạn nên tích lũy những khoản thích hợp để đảm bảo cho tương lai.

Tuổi Mão

Ngày mai (18/03) là một ngày bình ổn với những người làm công ăn lương. Công việc khá thuận lợi, suôn sẻ và không có nhiều biến động. Tuy nhiên, người tuổi Mão cần biết chớp thời cơ với sự hỗ trợ của hai cát thần để khẳng định năng lực, vị thế của mình trong công việc. Từ đó, tiền bạc và tài lộc cũng có xu hướng tăng.

Đặc biệt, tuổi Mão nhận được sự hỗ trợ của quý nhân, lúc gặp khó sẽ có người tương trợ, không lo một mình gánh vác mọi việc.

Với người kinh doanh, buôn bán hay đầu tư, nên thận trọng trong hợp tác làm ăn. Dù được người lớn tuổi hơn giúp đỡ, nhưng vẫn có điềm báo tiểu nhân rình rập, phá hoại. Khởi nghiệp cũng chỉ nên bắt đầu với số vốn nhỏ, tránh phô trương kẻo hao tổn.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.