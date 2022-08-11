Đúng ngày mai, thứ Sáu 12/8/2022, Kiếp Tài đeo bám không buông, 3 con giáp ‘tiền mất tật mang’, tiểu nhân vây hãm, sự nghiệp coi chừng trắng tay

Tâm linh - Tử vi 11/08/2022 12:00

Thứ Sáu 12/8/2022, 3 con giáp ‘tiền mất tật mang’, tiểu nhân vây hãm, sự nghiệp coi chừng trắng tay.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý có thể xảy ra to tiếng, cãi vã trong ngày thứ Sáu. Bạn hãy lên tiếng để bảo vệ những người mà bạn yêu thương, thay vì tiếp tục để họ chịu bắt nạt, bị thiếu tôn trọng nhé. Họ đang rất mong đợi sự hỗ trợ của bạn đấy.

Ngũ hành xung khắc cho thấy vận trình tình cảm của con giáp xui xẻo này cũng không được như ý. Vợ chồng có thể vì chuyện tiền bạc mà cãi cọ. Nhiều lúc bạn thấy tổn thương vì quan điểm của mình bị coi thường nhưng không biết làm thế nào để phản bác lại.

Đúng ngày mai, thứ Sáu 12/8/2022, Kiếp Tài đeo bám không buông, 3 con giáp ‘tiền mất tật mang’, tiểu nhân vây hãm, sự nghiệp coi chừng trắng tay - Ảnh 1
Người tuổi Tý có thể xảy ra to tiếng, cãi vã trong ngày thứ Sáu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Đúng ngày mai, công việc không phải lúc nào cũng thoải mái giống như người tuổi Mão mong đợi, vì thế khi đối mặt với Thiên Quan thì con giáp này cần phải mạnh mẽ, đừng chùn bước. Lúc này bạn nên tập trung để giải quyết chúng cho ổn thỏa, thay vì quay lưng trốn chạy và rồi mệt mỏi hơn trong ngày tiếp tới.

Bên cạnh đó, Thổ - Mộc xung khắc dự báo một số rắc rối liên quan tới tiền bạc mà bản mệnh cần phải bình tĩnh đối mặt. Những sự cố ở hiện tại chỉ là việc nhỏ mà thôi, nếu có thể, bạn tập trung sẽ tìm ra được giải pháp phù hợp.

Đúng ngày mai, thứ Sáu 12/8/2022, Kiếp Tài đeo bám không buông, 3 con giáp ‘tiền mất tật mang’, tiểu nhân vây hãm, sự nghiệp coi chừng trắng tay - Ảnh 2
Đúng ngày mai, công việc không phải lúc nào cũng thoải mái giống như người tuổi Mão mong đợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thứ Sáu cho thấy ảnh hưởng của Kiếp Tài nên người tuổi Thân sẽ cảm thấy không hài lòng về cách hành xử của một người nào đó. Sự nghi ngờ, mâu thuẫn càng tăng cao khi bạn thấy rằng đây không phải là lần đầu tiên người này phạm lỗi với bạn.

Ngũ hành xung khắc dự báo có những rắc rối sẽ làm giảm bớt niềm vui của con giáp này khi chuyện tình cảm xuất hiện nhiều vết rạn nứt. Nếu bạn không có ý định nhún nhường hòa giải sớm sẽ phải chịu hậu quả đáng buồn khi cả hai ngày càng lạnh lùng xa cách.

Đúng ngày mai, thứ Sáu 12/8/2022, Kiếp Tài đeo bám không buông, 3 con giáp ‘tiền mất tật mang’, tiểu nhân vây hãm, sự nghiệp coi chừng trắng tay - Ảnh 3
Thứ Sáu cho thấy ảnh hưởng của Kiếp Tài nên người tuổi Thân sẽ cảm thấy không hài lòng về cách hành xử của một người nào đó - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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