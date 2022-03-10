Đúng ngày mai, thứ Sáu 11/3/2022, chuyện bé xe ra to, 3 con giáp dễ gây mất lòng người khác, 'đuổi hết' TÀI LỘC, chặn đứng VẬN MAY, nguy cơ trắng tay rất lớn

Tử vi 12 con giáp dự đoán, Thứ Sáu 11/3/2022, 3 con giáp xui xẻo chặn đứng tài lộc, vận may cũng chẳng ghé thăm.
- Tử vi thứ Sáu 11/3/2022 của 12 con giáp: Sửu - Dần bản lĩnh, nắm trong tay nhiều cơ may đổi đời, Tý - Mão dễ gây mất lòng, tiền tài hao hụt, công danh lao đao
- Kể từ ngày Rằm tháng 2 ÂM LỊCH, thừa hưởng PHÚC PHẦN từ Nhật Nguyệt, 3 con giáp hào khí ngời ngời, bung tỏa năng lực làm việc hiệu quả, TÀI LỘC thu về nhiều không đếm xuể
Tuổi Tý
Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp, sự nghiệp của người tuổi Tý phải chịu những tác động không tốt do Kiếp Tài gây ra. Trong ngày hôm nay, con giáp xui xẻo nên hạn chế chuyện tranh cãi với đồng nghiệp, đừng để mọi chuyện “bé xé ra to”.
Trong ngày hôm nay, bản mệnh cần chú ý giữ gìn sức khỏe, đặc biệt là các bệnh về xương khớp ở người già và người làm văn phòng. Thỉnh thoảng bạn nên đứng lên thư giãn và vận động chứ đừng ngồi một chỗ quá lâu.
Tuổi Mão
Hôm nay người tuổi Mão rất dễ gây mất lòng người khác. Bạn trở nên quá mức kiêu ngạo và chủ quan, dễ đưa ra quyết định thiếu chính xác.
Dù có làm lãnh đạo hay không, nếu muốn góp ý với người khác, bản mệnh tìm cách diễn đạt nhẹ nhàng, uyển chuyển hơn để không gây tổn thương cho người nghe. Những lời góp ý tế nhị thường khiến mọi người dễ tiếp thu hơn.
Tuổi Ngọ
Hôm nay người tuổi Ngọ trở nên nóng nảy hơn hẳn mọi ngày. Đặc biệt, bạn thường hay nói hoặc thực hiện hành động tức thời mà không suy nghĩ cẩn thận mỗi khi không vừa ý.
Nếu đứng ở vị thế lãnh đạo, bản mệnh có thể nhận thấy có rất nhiều đối tượng vây quanh nịnh nọt mình. Tuy vậy, bạn đừng để những lời nịnh nọt khiến mình có quan điểm sai lệch về vấn đề, đưa ra những quyết định thiếu chính xác.
*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.