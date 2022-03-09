Kể từ ngày Rằm tháng 2 ÂM LỊCH, thừa hưởng PHÚC PHẦN từ Nhật Nguyệt, 3 con giáp hào khí ngời ngời, bung tỏa năng lực làm việc hiệu quả, TÀI LỘC thu về nhiều không đếm xuể

Tâm linh - Tử vi 09/03/2022 21:30

Từ Rằm tháng 2 Âm Lịch, 3 con giáp may mắn thừa hưởng phúc phần, làm việc khí thế, công thành danh toại.

Tuổi Tuất

Bước qua ngày Rằm tháng 2 âm lịch này, công việc của tuổi Tuất có nhiều biến động tích cực, đặc biệt sự đổi mới trong sự nghiệp sẽ giúp tuổi Tuất có thêm nguồn cảm hứng, phát triển sáng tạo hết mức và có khả năng sẽ được cấp trên công nhận.

Từ giai đoạn này trở đi, con giáp may mắn cần phải nỗ lực nhiều hơn, vì có thần tài chiếu cố nồng hậu, nếu gặp được thời cơ đầu tư tốt thì nhớ nắm bắt.

con giap may man 3
Từ giai đoạn này trở đi, con giáp may mắn cần phải nỗ lực nhiều hơn, vì có thần tài chiếu cố nồng hậu, nếu gặp được thời cơ đầu tư tốt thì nhớ nắm bắt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Qua Rằm tháng 2 âm lịch này, tuổi Sửu sẽ tìm được cơ hội để thay đổi cuộc sống lên tầm cao mới. Trong thời gian qua, từ sự nghiệp, tài vận đến đời sống tình cảm cũng đang có nhiều khởi sắc đáng kể.

Từ giờ trở đi, chỉ cần nỗ lực và cố gắng hết mình thì tuổi Sửu sẽ gặt hái được nhiều thành công, đặc biệt là tiền bạc ngày càng dồi dào, muốn gì có đó. 

con giap may man 2
Qua Rằm tháng 2 âm lịch này, tuổi Sửu sẽ tìm được cơ hội để thay đổi cuộc sống lên tầm cao mới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Giai đoạn sau ngày Rằm tháng 2 âm lịch này, cuộc sống tuổi Thân có nhiều chuyển biến tích cực, những điều mong muốn đang diễn ra như đúng dự tính. Tranh thủ cơ hội này, tuổi Thân cần phát huy mọi ưu điểm để đạt được thành công như mong đợi.

Đặc biệt, từ giai đoạn này trở đi, tuổi Thân cần vững tâm hơn, không nên dao động trước những cám dỗ, nhiệt huyết và chăm chỉ hơn thì thời gian tới dù có sóng gió cũng sẽ tự mình vượt qua một cách ngoạn mục. 

con giap may man 1
Giai đoạn sau ngày Rằm tháng 2 âm lịch này, cuộc sống tuổi Thân có nhiều chuyển biến tích cực - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

40 ngày nữa, cục diện tài chính có nhiều điểm cực phát, 3 con giáp có bạn hữu phương xa đổ tiền đầu tư, đường công danh bắt đầu có triển vọng, cuộc sống VƯỢNG lên bất ngờ

40 ngày nữa, cục diện tài chính có nhiều điểm cực phát, 3 con giáp có bạn hữu phương xa đổ tiền đầu tư, đường công danh bắt đầu có triển vọng, cuộc sống VƯỢNG lên bất ngờ

40 ngày tới, 3 con giáp may mắn nắm giữ tài chính, sự nghiệp được đầu tư vô kể nên nguồn thu cực lớn, thịnh vượng chẳng ai bằng.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi 12 con giáp tử vi hàng ngày tử vi con giáp may mắn tử vi hàng ngày 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 38 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 48 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 4 giờ 8 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 53 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 5 giờ 8 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 53 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 6 giờ 8 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'