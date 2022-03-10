Tử vi thứ Sáu 11/3/2022 của 12 con giáp: Sửu - Dần bản lĩnh, nắm trong tay nhiều cơ may đổi đời, Tý - Mão dễ gây mất lòng, tiền tài hao hụt, công danh lao đao

Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp, sự nghiệp của người tuổi Tý phải chịu những tác động không tốt do Kiếp Tài gây ra. Trong ngày hôm nay, bạn nên hạn chế chuyện tranh cãi với đồng nghiệp, đừng để mọi chuyện “bé xé ra to”.

Trong ngày hôm nay, bản mệnh cần chú ý giữ gìn sức khỏe , đặc biệt là các bệnh về xương khớp ở người già và người làm văn phòng. Thỉnh thoảng bạn nên đứng lên thư giãn và vận động chứ đừng ngồi một chỗ quá lâu.

Hôm nay công việc của người tuổi Sửu tiến triển suôn sẻ. Nhờ kinh nghiệm và bản lĩnh sẵn có, bạn thường tự giải quyết được những vấn đề khó khăn khiến mọi người đều tin tưởng giao cho những công việc quan trọng.

May mắn hơn, quan hệ xã giao hài hòa còn giúp mệnh chủ gặp được quý nhân hoặc người có cùng chí hướng với mình. Đôi bên có thể cùng trao đổi thảo luận và bắt tay hợp tác thực hiện những dự án mới.

Tuổi Dần

Thực Thần giúp người tuổi Dần có một ngày tài lộc dồi dào, nhất là với những ai làm nghề tự do. Những mối đầu tư, khách hàng trước đây dần mang lại cho bạn nguồn lợi nhuận khá khẩm.

Mối quan hệ xã giao cũng có điều kiện phát triển tốt đẹp nhờ bản tính hào phóng, cởi mở của bạn. Những người bạn quen hiện giờ rất có thể sẽ trở thành quý nhân của bạn trong tương lai, giúp bạn tiếp xúc với nhiều cơ hội đáng quý.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Hôm nay người tuổi Mão rất dễ gây mất lòng người khác. Bạn trở nên quá mức kiêu ngạo và chủ quan, dễ đưa ra quyết định thiếu chính xác.

Dù có làm lãnh đạo hay không, nếu muốn góp ý với người khác, bản mệnh tìm cách diễn đạt nhẹ nhàng, uyển chuyển hơn để không gây tổn thương cho người nghe. Những lời góp ý tế nhị thường khiến mọi người dễ tiếp thu hơn.

Tuổi Thìn

Hôm nay người tuổi Thìn cảm thấy hăng hái khi bắt tay vào công việc. Thậm chí, bạn chẳng hề có ý định chùn bước khi đối diện với thách thức. Bạn biết đây chính là lúc mình khẳng định bản lĩnh của mình.

Trong chuyện tình cảm, hôm nay có thể xuất hiện những bất ổn trong mối quan hệ giữa con giáp này và nửa kia. Mỗi khi có vấn đề xảy ra, bạn thường trở nên nóng nảy, không nghe lọt tai lời giải thích của đối phương. Mối quan hệ giữa đôi bên đang dần rạn nứt vì cách hành xử của bạn đấy.

Tuổi Tỵ

Thiên Tài nâng đỡ, nguồn tài chính của người tuổi Tỵ được cải thiện đáng kể. Các công việc tay trái đã mang lại cho bạn 1 khoản tiền kha khá, giúp bạn dư dả trong một khoảng thời gian. Công lao bạn bỏ ra đã được đền đáp xứng đáng.

Một vài người may mắn còn có thể phát tài nhờ các trò chơi đen đỏ. Tuy nhiên, hãy sử dụng số tiền có được một cách hợp lý và ý nghĩa chứ đừng nên tiêu hoang, dành toàn bộ cho sở thích.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Hôm nay người tuổi Ngọ trở nên nóng nảy hơn hẳn mọi ngày. Đặc biệt, bạn thường hay nói hoặc thực hiện hành động tức thời mà không suy nghĩ cẩn thận mỗi khi không vừa ý.

Nếu đứng ở vị thế lãnh đạo, bản mệnh có thể nhận thấy có rất nhiều đối tượng vây quanh nịnh nọt mình. Tuy vậy, bạn đừng để những lời nịnh nọt khiến mình có quan điểm sai lệch về vấn đề, đưa ra những quyết định thiếu chính xác.

Tuổi Mùi

Công việc của người tuổi Mùi hôm nay không mấy suôn sẻ. Bạn có thể đắc tội với kẻ xấu lúc nào không hay, vì vậy bạn nên tập trung vào công việc và đề phòng có người giở trò sau lưng mình.

Bên cạnh đó, những quan điểm bất đồng khiến cho mối quan hệ giữa người tuổi này và người thân trở nên không mấy hòa hợp. Nếu thật lòng muốn giải quyết tình trạng trên, đôi bên đều cần cởi mở hơn khi lắng nghe ý kiến đối phương.

Tuổi Thân

Hôm nay người tuổi Thân được tận hưởng một ngày yên bình khi về đến nhà. Lúc nào người kia cũng luôn quan tâm, chăm sóc bạn, luôn dành thời gian trò chuyện để thấu hiểu những suy nghĩ, cảm nhận của bạn.

Cho dù đã kết hôn hay chưa, bạn cũng nên hâm nóng tình cảm cho đôi bên. Bạn có thể tổ chức những buổi hẹn hò lãng mạn hoặc một bữa ăn ấm cúng ngay tại nhà. Sau mỗi dịp như vậy, chắc chắn đôi bên sẽ có thêm những kỉ niệm khó quên.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Hôm nay người tuổi Dậu phải chuẩn bị tinh thần đối đầu với những rắc rối có thể xảy ra. Dù là ngày đi làm cuối cùng trong tuần thì bạn cũng không nên chủ quan trong công việc.

Bên cạnh đó, bản mệnh cũng không nên quá vô tư tin tưởng mọi người, dù đó là người bạn quen biết từ trước đi nữa, bởi điềm báo hôm nay có kẻ “ném đá giấu tay” xuất hiện. Hãy làm mọi việc bằng sức của mình, không hoàn toàn phụ thuộc vào ai.

Tuổi Tuất

Hôm nay mối quan hệ xã giao của người tuổi Tuất không được tốt đẹp như ý muốn. Có nhiều kẻ giả tạo đang cố gắng tiếp cận bạn với mục đích nhân cơ hội bạn sơ hở để kiếm lợi ích cho mình. Bạn nên giữ đầu óc tỉnh táo và lý trí, đừng vội tin lời người khác.

Thiên Quan khuyên bạn nên hạn chế việc tiếp xúc với người có chức cao vọng trọng nếu không muốn rước lấy phiền phức. Hãy giữ một khoảng cách thích hợp với họ chứ không nên cố tình tiếp cận để nịnh bợ, lấy lòng để kiếm lợi cho mình.

Tuổi Hợi

Hôm nay, người tuổi Hợi với bản tính thật thà, tốt bụng sẽ dễ dàng xây dựng được các mối quan hệ hài hòa. Bạn được nhiều người yêu mến và sẵn sàng giúp đỡ mỗi khi đối diện khó khăn.

May mắn hơn, bản mệnh còn có cơ hội gặp gỡ được quý nhân ngay trong ngày hôm nay. Quý nhân sẽ đưa ra cho bạn chỉ dẫn hợp lý khiến bạn nhìn nhận con đường tương lai rõ ràng hơn. Những vấn đề còn tồn đọng cũng được giải quyết nhanh chóng.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.