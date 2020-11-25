Đúng ngày mai, thứ Năm ngày 26/11/2020: 5 con giáp vét cạn túi thần tài, tiền tỷ chui vào két, cứ thế mà phất

Trời sinh Mùi là con giáp thiện lương, khôn ngoan và quyết đoán nên họ chưa bao giờ bỏ lỡ thời cơ trời cho để tiến thân. Càng nằm gai nếm mật Mùi càng đắc tài đắc lộc, tiền chất như núi.

Đúng thứ Năm, ngày 26/11/2020 trở đi top 5 con giáp may mắn này sẽ uống cạn lộc trời, tha hồ nghênh tài đón lộc, muốn nghèo cũng khó.

Tử vi ngày mới có nói, chỉ cần bước sang 0h ngày 26/11 Sửu sẽ liên tục đón hỷ sự vào nhà. Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, cứ thế mà phất chính là phúc phần trời đã an bài cho Sửu.

Tử vi mới nhất, thứ Năm ngày 26/11 chỉ rõ, con giáp giàu có này sẽ làm đâu thắng đó, cuối ngày phải chong đèn đếm tiền mỏi lưng cũng không xuể.

Đặc biệt, nếu đang có ý định thử sức ở lĩnh vực mới, đầu tư kinh doanh thì Sửu hãy bắt tay vào thực hiện ngay để cuối năm trở thành đại gia bạc tỷ.

Số dư trong tài khoản cộng thêm liên tục chính là vận trình tài lộc của Tý trong hôm nay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý nổi tiếng thông minh, bản lĩnh và có gan làm giàu. Đây là lý do vì sao dù liên tục bị tiểu nhân phá đám, kẻ xấu ngáng đường nhưng Tý vẫn vượt qua tất cả, chiến thắng nghịch cảnh.

Buổi sáng tin vui gõ cửa, buổi trưa tiền chui vào túi, buổi tối số dư trong tài khoản cộng thêm liên tục chính là vận trình tài lộc của Tý trong hôm nay.

Tuổi Thân

Được thần tài điểm danh nên Thân sẽ có tử vi ngày mới đỏ chót như son. Làm gì cũng hanh thông suôn sẻ, kiếm được bộn tiền nên Thân tiêu pha xả láng cũng không lo cạn túi.

Quý nhân đưa đường chỉ lối nên Thân chỉ việc ngồi chơi tiền cũng rơi trúng đầu, bước chân ra cửa đã đạp trúng hũ vàng, cả tháng 11 ngập trong phú quý.

Công thành danh toại, sự nghiệp thăng tiến, tình duyên viên mãn là những gì đang chờ Mão phía trước - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Sống biết trước biết sau, sẵn sàng giúp đỡ người khác mà không hề suy tính thiệt hơn, càng không đòi hỏi đáp đến nên Mão được ơn trên chiếu cố.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, bước sang thứ Năm ngày 26/11 con giáp may mắn này sẽ liên tục nhận tin vui. Công thành danh toại, sự nghiệp thăng tiến, tình duyên viên mãn là những gì đang chờ Mão phía trước.

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