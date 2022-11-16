Đúng ngày mai, thứ Năm ngày 17/11/2022, Tam Hợp cục nâng đỡ, 3 con giáp tài lộc ồ ạt, nhận lộc trời ban, sự nghiệp khởi sắc

Tâm linh - Tử vi 16/11/2022 06:46

Xem tử vi thứ Năm 17/11/2022 của 12 con giáp, bạn sẽ biết cụ thể những biến động trong vận trình của mình, từ đó luôn ở thế chủ động ứng phó.

Tuổi Tị

Chính Quan phù trợ, người tuổi Tị càng vất vả, xông xáo thì thu hoạch lại càng lớn. Với người làm công ăn lương, bạn hãy xung phong nhận trách nhiệm về mình, đừng ngại rèn luyện bản thân trong những nhiệm vụ khó, bởi bạn sẽ phát triển vô cùng nhanh chóng.

Với người làm trong lĩnh vực kinh doanh, bạn làm quen được với những đối tác lớn, đối phương sẽ nâng đỡ và là đòn bẩy để bạn vươn lên. Hôm nay, đồng tiền có thể chưa chảy vào túi tiền bạn ngay lập tức, song tương lai thì vô cùng hứa hẹn. Hỏa sinh Thổ, người độc thân nhanh chóng nhận thấy ai là người thực sự chân thành với mình. Nếu cũng có thiện cảm với đối phương, bạn hãy thử cho đối phương một cơ hội để hai bên có thể tiếp xúc, trò chuyện thường xuyên hơn.

Đúng ngày mai, thứ Năm ngày 17/11/2022, Tam Hợp cục nâng đỡ, 3 con giáp tài lộc ồ ạt, nhận lộc trời ban, sự nghiệp khởi sắc - Ảnh 1
Chính Quan phù trợ, người tuổi Tị càng vất vả, xông xáo thì thu hoạch lại càng lớn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Bạn là con giáp sống có kế hoạch, cộng thêm việc được Thiên Ấn nâng đỡ nên khá khởi sắc trong con đường sự nghiệp. Bạn hiếm khi bị ăn hiếp vì tính cách cương nghị, cứng rắn hơn người. Người làm lãnh đạo thì được cấp dưới yêu quý vì bạn là người làm ăn công bằng, sòng phẳng, không lươn lẹo.

Tài vận hanh thông, khả năng được cất nhắc lên vị trí cao hoặc được giao cho trọng trách mới nên dễ có thưởng hoặc tăng lương. Nếu có gặp rắc rối tiền bạc thì bạn làm chủ tình hình và có cách giải quyết ổn thỏa nên không phải lo lắng quá. Vận tình cảm xuống dốc vì Hỏa Kim tương khắc. Hôm nay trong quá trình di chuyển thì bạn và người thân nên chú ý đề phòng gặp họa thương tổn. Hôn nhân không thuận vì có người xen vào, buông lời gièm pha khiến người trong cuộc bị ảnh hưởng.

Đúng ngày mai, thứ Năm ngày 17/11/2022, Tam Hợp cục nâng đỡ, 3 con giáp tài lộc ồ ạt, nhận lộc trời ban, sự nghiệp khởi sắc - Ảnh 2
Bạn là con giáp sống có kế hoạch, cộng thêm việc được Thiên Ấn nâng đỡ nên khá khởi sắc trong con đường sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Được Thực Thần cứu giúp nên những bạn tuổi Dậu đang làm kinh doanh khá đắt hàng trong ngày này. Người làm công việc tự do thì hoạt bát lanh lợi, giỏi xoay xở công việc, việc gì đến tay bạn cũng được giải quyết ổn thỏa.

Trong thứ Năm này, vận trình tài lộc của tuổi Dậu khá dồi dào, đường kiếm tiền hanh thông, thuận lợi. Có những khoản bạn không hề nghĩ tới nhưng lại tự động rơi vào túi mình. Một số người may mắn hơn thì được cho tiền hoặc cho quà. Tình cảm lâm vào bế tắc do gặp Tự Hình. Tâm trạng buồn bực, không biết chia sẻ cùng ai, có tâm sự cũng không nói thành lời. Bạn hay lủi thủi một mình và không muốn người khác xen vào đời tư, thi thoảng nhìn bạn như người mất hồn.

Đúng ngày mai, thứ Năm ngày 17/11/2022, Tam Hợp cục nâng đỡ, 3 con giáp tài lộc ồ ạt, nhận lộc trời ban, sự nghiệp khởi sắc - Ảnh 3
Được Thực Thần cứu giúp nên những bạn tuổi Dậu đang làm kinh doanh khá đắt hàng trong ngày này - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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