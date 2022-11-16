Đúng ngày mai, thứ Năm ngày 17/11/2022, Tam Hợp cục nâng đỡ, 3 con giáp tài lộc ồ ạt, nhận lộc trời ban, sự nghiệp khởi sắc

Tuổi Tị

Chính Quan phù trợ, người tuổi Tị càng vất vả, xông xáo thì thu hoạch lại càng lớn. Với người làm công ăn lương, bạn hãy xung phong nhận trách nhiệm về mình, đừng ngại rèn luyện bản thân trong những nhiệm vụ khó, bởi bạn sẽ phát triển vô cùng nhanh chóng.



Với người làm trong lĩnh vực kinh doanh, bạn làm quen được với những đối tác lớn, đối phương sẽ nâng đỡ và là đòn bẩy để bạn vươn lên. Hôm nay, đồng tiền có thể chưa chảy vào túi tiền bạn ngay lập tức, song tương lai thì vô cùng hứa hẹn. Hỏa sinh Thổ, người độc thân nhanh chóng nhận thấy ai là người thực sự chân thành với mình. Nếu cũng có thiện cảm với đối phương, bạn hãy thử cho đối phương một cơ hội để hai bên có thể tiếp xúc, trò chuyện thường xuyên hơn.

Chính Quan phù trợ, người tuổi Tị càng vất vả, xông xáo thì thu hoạch lại càng lớn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Bạn là con giáp sống có kế hoạch, cộng thêm việc được Thiên Ấn nâng đỡ nên khá khởi sắc trong con đường sự nghiệp. Bạn hiếm khi bị ăn hiếp vì tính cách cương nghị, cứng rắn hơn người. Người làm lãnh đạo thì được cấp dưới yêu quý vì bạn là người làm ăn công bằng, sòng phẳng, không lươn lẹo.