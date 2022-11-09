Đúng ngày mai, thứ Năm ngày 10/11/2022, Hỷ thần vẫy gọi, Chính Tài trợ vận, 3 con giáp thu nhập tăng cao, tiền bạc chất đống, mã đáo thành công

Xem tử vi thứ Năm ngày 10/11/2022 của 12 con giáp, bạn sẽ biết các phương diện cuộc sống của mình, từ sự nghiệp, tài lộc đến tình cảm biến động ra sao, từ đó luôn chủ động trước mọi tình huống.

Tuổi Sửu Rất may là có Chính Quan chiếu cố nên Sửu có một ngày thứ 5 thoải mái, không bị áp lực vì công việc. Bạn làm gì cũng nghiêm túc, suy nghĩ trước sau nên mọi việc đã xong từ trong tuần. Ai đang chờ tin tức xin việc, thi cử, chức quyền hoặc học hành sẽ sớm đón nhận tin tốt.Tinh thần vui vẻ nên công việc cũng hanh thông, tiền bạc cũng theo đó mà về nhiều hơn. Trong ngày này, bạn sẽ chi khá nhiều cho những khoản lặt vặt nhưng đó là những khoản cần thiết. Sửu biết cân đối chi tiêu hợp lý, biết tìm đường làm ăn, thích kiếm tiền, không thích ăn bám ai hết. Tuy nhiên vận tình cảm có dấu hiệu suy sụp khi gặp cục diện ngũ hành Mộc khắc Thổ. Tâm tính hiền lành, ghét sân si nhưng tuổi này lại hay bị kẻ xấu soi mói, bắt bẻ. Bạn nên dẹp bớt bạn bè xã giao, lúc hoạn nạn không thấy đâu mà lúc có của cải thì mới xuất hiện.



Rất may là có Chính Quan chiếu cố nên Sửu có một ngày thứ 5 thoải mái, không bị áp lực vì công việc - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Dần Trong ngày hôm nay, những người tuổi Dần làm công việc tự do hoặc có thêm nghề tay trái sẽ thuận buồm xuôi gió. Bạn làm ăn chân chính thì cứ tự tin ngẩng cao đầu mà làm tốt việc của mình, ai làm gì mặc kệ họ, khi công việc của bạn tốt lên tự khắc lộc lá sẽ đến ầm ầm. Tài lộc khởi sắc hơn mọi ngày, có đồng ra đồng vào không lo thiếu thốn. Đây là con giáp giỏi kiếm tiền nên không chịu ngồi yên một chỗ bao giờ, đầu luôn nghĩ làm sao để có tiền vào túi. Nay cũng có lộc ăn uống, có người mang đồ ăn tới nhà chơi hoặc được biếu tặng. Đường tình cảm bình ổn nhờ hai hành Mộc tương hòa. Vốn là người ghét xu nịnh nên đôi khi tuổi này hay làm mất lòng người khác nhưng cũng được nhiều người yêu quý. Nữ mệnh sống thẳng thắn, nóng tính nhưng lại vô cùng có trách nhiệm với gia đình, rất chu đáo.

Trong ngày hôm nay, những người tuổi Dần làm công việc tự do hoặc có thêm nghề tay trái sẽ thuận buồm xuôi gió - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Tị Thực Thần chiếu mệnh, người tuổi Tị làm nghề tự do có thể kiếm được một khoản khả quan trong ngày thứ 5. Bạn ngày càng xác lập được vị thế và danh tiếng của mình, khiến nhiều người nghe danh chủ động đến kí kết hợp đồng. Người trẻ tuổi có thể tìm hiểu thêm các lĩnh vực đầu tư để sử dụng tiền hợp lý, khiến tiền đẻ ra tiền. Nếu có gì chưa rõ, bạn hãy hỏi những người giàu kinh nghiệm xung quanh, như vậy sẽ tránh được những sai sót gây hao tài.



Nếu có việc cần phải đi xa trong ngày hôm nay, con giáp này nên xuất phát vào giờ hoàng đạo và lựa chọn những hướng đi tốt để công việc thêm phần thuận lợi. Hôm nay Hỷ thần xuất hiện ở hướng Đông Bắc và Tài thần xuất hiện ở hướng Đông Nam. Thực Thần chiếu mệnh, người tuổi Tị làm nghề tự do có thể kiếm được một khoản khả quan trong ngày thứ 5 - Ảnh minh họa: Internet (*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

2 ngày Rằm tháng 10: TOP 3 con giáp này mang mệnh nữ hoàng, quý nhân bên cạnh, tiền đổ ào ào, cứ bước ra cửa là có tiền Trong số 12 con giáp, có những con giáp được trời ban mệnh phú quý, cuộc sống khó khăn thế nào không biết nhưng sang 2 ngày Rằm tháng 10, họ sẽ được tận hưởng giàu sang phú quý và có một cuộc sống viên mãn.

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