Đúng ngày mai, thứ Năm ngày 1/9/2022, 3 con giáp cẩn thận vận xui, dễ sập bẫy tiểu nhân, việc gì cũng vướng khó khăn, trở ngại, hao tài tốn của khó lường trước

Tâm linh - Tử vi 31/08/2022 07:30

3 con giáp này hạn chế đi lại xe cộ đường dài và không nên xen vào mấy chuyện đám đông để tránh tối đa thị phi cho mình nhé.

Tuổi Thìn

Tử vi cho biết trong ngày mai là lúc tuổi Thìn phạm hung tinh nên cũng vì thế mà vận thế của bạn sẽ khá trắc trở, không được thuận lợi như mong muốn. Trên phương diện sự nghiệp, những người tuổi Thìn lúc nào cũng cảm thấy mình vô cùng chăm chỉ, tất bật nhiều việc nhưng thành quả không được như mình, chi phối rất nhiều. Đặc biệt trong thời gian này, do bản mệnh của tuổi Thìn gặp nhiều hung tinh đeo bám nên dễ gặp phải tai ương rình rập.

Tử vi cho thấy có thời điểm nhiều hung tinh hội tụ, bạn sẽ liên tục gặp rắc rối trong công việc thậm chí dễ gặp tai ương rình rập. Đặc biệt, trong thời gian này sự cản trở, tiểu nhân quấy phá, gia tăng phiền phức, bản mệnh làm gì cũng cần tỉnh táo, có phương án phòng bị để tránh bất trắc.

Trên con đường tài lộc của tuổi Thìn có biến động khá lớn, được nhiều mà mất cũng nhiều, áp lực kinh tế lớn hơn so với lúc trước. Chính vì thế, người tuổi Thìn hãy cân nhắc kỹ càng, lập kế hoạch tài chính cụ thể mới tránh được tình trạng hao hụt phá tài.

Đúng ngày mai, thứ Năm ngày 1/9/2022, 3 con giáp cẩn thận vận xui, dễ sập bẫy tiểu nhân, việc gì cũng vướng khó khăn, trở ngại, hao tài tốn của khó lường trước - Ảnh 1
Trong ngày mai là lúc tuổi Thìn phạm hung tinh nên vận thế của bạn sẽ khá trắc trở. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu cứ tưởng tháng trước mình tốt thì theo đà đó tháng này cũng sẽ có được thành công nhưng tự nhiên mối họa trên trời rơi xuống. Có vài việc phải chi tiêu đến tiền. Đã giúp đỡ người ta rồi nhưng lại rơi vào cảnh làm phúc phải tội. Không những không được lời cảm ơn còn bị trách mắng tại sao lại cho con cái họ vay tiền.

Công việc đang ổn tự nhiên có kẻ hớt tay trên làm bạn mất một hợp đồng lớn với giá trị vô cùng cao. Hãy coi như đây là hạn cũng là bài học để nhận ra những người tri kỉ bên cạnh mình cũng có nhiều tiểu nhân.

Tình cảm gia đình may mắn hơn là không bị xáo trộn vì những chuyện này nên bạn có thể yên tâm nghỉ ngơi bên gia đình, người thân, lấy lại phong độ làm việc nhé.

Đúng ngày mai, thứ Năm ngày 1/9/2022, 3 con giáp cẩn thận vận xui, dễ sập bẫy tiểu nhân, việc gì cũng vướng khó khăn, trở ngại, hao tài tốn của khó lường trước - Ảnh 2
Trong ngày 1/9/2022, tự nhiên Dậu có mối họa trên trời rơi xuống.Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi trong ngày 1/9/2022 cũng không phải là thời điểm suôn sẻ về tình cảm của người tuổi Dần. Với những người đã có gia đình, cần đề phòng cãi vã, tình cảm rạn nứt thậm chí dẫn đến ly dị. Với những người chưa có gia đình thì tình duyên cũng không êm ả cho lắm, thường sẽ gặp những phản đối từ gia đình.

Về con đường công danh sự nghiệp của người tuổi Dần trong ngày 1/9/2022 khá vất vả. Tuy nhiên, nam nữ tuổi Tỵ có phước đức lớn nên thường được quý nhân giúp đỡ. Chính vì thế, mặc dù gặp nhiều bất lợi nhưng tuổi Dần vẫn có thể giải quyết ổn thỏa, biến hung thành cát.

Về đường tài lộc của người tuổi Dần không được vượng phát. Tiền bạc làm ra nhiều nhưng phải hao tốn vào công việc làm ăn. Nếu muốn cải thiện tài vận, người tuổi Dần nên xuất tiền để làm ăn, kinh doanh sẽ có thể cải thiện tài vận.

Đúng ngày mai, thứ Năm ngày 1/9/2022, 3 con giáp cẩn thận vận xui, dễ sập bẫy tiểu nhân, việc gì cũng vướng khó khăn, trở ngại, hao tài tốn của khó lường trước - Ảnh 3
Con đường công danh sự nghiệp của người tuổi Dần trong ngày 1/9/2022 khá vất vả. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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