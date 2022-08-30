Đúng 4 giờ chiều mai (31/8): 3 con giáp số đỏ, cầm trong tay tiền tỷ, trên vai gánh núi vàng, núi bạc, phát tài như ý, giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 30/08/2022 12:40

Đúng 4 giờ chiều mai (31/8), 3 con giáp này được Thần Tài chiếu cố, dẫn lối chỉ đường đến với tài lộc, tiền bạc và may mắn.

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất rất kiên trì. Dù họ có làm việc gì cũng kiên định đến cùng, không bao giờ bỏ cuộc giữa chừng. Trong quá trình gây dựng sự nghiệp, họ không thích nhờ vả, dựa dẫm người khác mà luôn nỗ lực giành được cơ hội để phát triển.

Sau khi hoàn thành xuất sắc công việc, con giáp tuổi Tuất có sự phát triển tăng tốc từ 4 giờ chiều ngày 31/8/2022. Ngay từ thời điểm này, người tuổi Tuất nhận tài lộc nhiều hơn.

Đồng thời, họ cũng có quý nhân phù trợ nên công việc làm ăn của họ càng hanh thông. Đương nhiên, con giáp tuổi Tuất cũng là người giỏi chuyên môn, có năng lực để thành công. Tử vi có nói rằng, từ thời gian này trở về sau họ sẽ không thiếu tiền.

Đúng 4 giờ chiều mai (31/8): 3 con giáp số đỏ, cầm trong tay tiền tỷ, trên vai gánh núi vàng, núi bạc, phát tài như ý, giàu sang phú quý - Ảnh 1
 Con giáp tuổi Tuất có sự phát triển tăng tốc từ 4 giờ chiều ngày 31/8/2022. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Những người tuổi Thân thông minh, cẩn thận lại kiên trì. Họ biết cách tận dụng những nguồn lực sẵn có để đạt được mục tiêu mình đã đề ra. Người tuổi Thân là con giáp hòa đồng, hướng ngoại và có nhiều bạn bè. Xung quanh họ cũng có nhiều quý nhân phù trợ.

Trên con đường tiến thân, con giáp này dễ được người tốt giúp đỡ, vượt qua khó khăn, đạt tới thành công trong sự nghiệp. Vào đúng 4 giờ chiều ngày 31/8/2022, người tuổi Thân có vận may đầy tay, được Thần Tài nâng đỡ nên vận trình tài lộc của họ vô cùng lý tưởng.

Con giáp tuổi này làm công ăn lương sẽ được cấp trên trọng dụng, tin tưởng. Trong khi người làm kinh doanh thì ngày càng đông khách, doanh thu tăng dần. Con giáp tuổi này có sự nghiệp vượng phát, tình duyên suôn sẻ nên vô cùng phấn chấn.

Đúng 4 giờ chiều mai (31/8): 3 con giáp số đỏ, cầm trong tay tiền tỷ, trên vai gánh núi vàng, núi bạc, phát tài như ý, giàu sang phú quý - Ảnh 2
Vào đúng 4 giờ chiều ngày 31/8/2022, người tuổi Thân có vận may đầy tay. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần là con giáp gặp quý nhân, có may mắn trên con đường tài lộc vào đúng 4 giờ chiều ngày 31/8/2022, đặc biệt là với những ai làm dự án liên quan đến ẩm thực, thủy lợi hoặc chế biến thủy hải sản. Bạn có biết mình là con giáp hào phóng, tương lai giàu có hơn người?

Quý nhân sẽ dễ xuất hiện bên cạnh bản mệnh, giúp công việc ngày càng phát triển vững vàng và đi lên nhanh chóng. Tử vi nhận thấy rằng quý nhân của bạn rất có thể sẽ là nữ mệnh lớn tuổi trong nhà hoặc người thân lớn tuổi hơn bên phía họ ngoại. Vì vậy, bên cạnh việc chú trọng phát triển các mối quan hệ xã giao, bạn cũng cần phải quan tâm nhiều hơn đến các thành viên trong gia đình và họ hàng mình.

Song, dù có quý nhân trợ giúp nhiều đến đâu thì bạn cũng cần phải chủ động sáng tạo, dựa vào sức mình là chính, bởi nếu chỉ há miệng chờ sung, bạn sẽ để cơ hội trôi qua một cách đáng tiếc đấy.

Đúng 4 giờ chiều mai (31/8): 3 con giáp số đỏ, cầm trong tay tiền tỷ, trên vai gánh núi vàng, núi bạc, phát tài như ý, giàu sang phú quý - Ảnh 3
 Dần gặp may mắn trên con đường tài lộc vào đúng 4 giờ chiều ngày 31/8/2022. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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