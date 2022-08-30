Đúng hôm nay, ngày 30/8/2022, 3 con giáp được Thần Phật độ mệnh, nắm giàu có trong tay, sự nghiệp lên đỉnh, công danh thăng tiến, đếm tiền mỏi tay

Tâm linh - Tử vi 30/08/2022 06:05

3 con giáp gặp nhiều điều may trong sự nghiệp, giúp họ thu hái bộn tiền, cuộc sống dần khởi sắc.

Tuổi Hợi

Trong hôm nay, thứ Ba ngày 30/8/2022 là thời điểm tuyệt vời cho Hợi lột xác, thay đổi cuộc đời, nhờ khí vận hanh thông. Tuổi Hợi sẽ được hưởng tài lộc dư dả, nhiều điều tích cực xảy đến với bạn. Trong cuộc sống, người tuổi Hợi sẽ liên tục đón những cơn mưa vàng bạc thông qua việc trúng số độc đắc hay thắng giải các cuộc thi.

Trong công việc, phần lớn những người tuổi Hợi thông minh nỗ lực và cũng không kém cạnh ai. Đặc biệt, đây là khoảng thời gian mà con giáp này sẽ có được những bản hợp đồng, thu nhập tăng lên vô cùng đáng kể.

Người tuổi Hợi không chỉ may mắn trên con đường tài lộc, mà còn rất thành công trên con đường tình duyên của mình. Đặc biệt, tuổi Hợi nếu còn độc thân trong thời gian này thì sẽ tìm được một nửa đích thức. Với người tuổi Hợi có đôi có cặp thì càng thêm gắn bó trong nhà có tin vui thêm thành viên mới.

 

 

Đúng hôm nay, ngày 30/8/2022, 3 con giáp được Thần Phật độ mệnh, nắm giàu có trong tay, sự nghiệp lên đỉnh, công danh thăng tiến, đếm tiền mỏi tay - Ảnh 1
Hôm nay, thứ Ba ngày 30/8/2022 là thời điểm tuyệt vời cho Hợi lột xác, thay đổi cuộc đời. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất thật thà, có sao nói vậy. Họ nói ít, làm nhiều, kiên trì và bền bỉ. Khi gặp khó khăn, thử thách, con giáp này cũng không kêu ca, phàn nàn. Họ chỉ âm thầm nỗ lực, phấn đấu cho đến ngày thành công. Con giáp tuổi này rất ngoan cường, không bao giờ bỏ cuộc. Họ sáng tạo, cầu tiến và không ngừng học hỏi.

Hôm nay, thứ Ba ngày 30/8/2022, người tuổi Tuất nhận được cơ hội lớn trong công việc. Con giáp tuổi này đang muốn chuyển việc có thể sẽ tìm được "bến đỗ" mới. Trong khi những người làm công ăn lương sẽ nhận được cơ hội thăng tiến.

Người tuổi này đầu tư kinh doanh cũng sẽ sinh lời, tài sản tăng lên từng ngày. Biết nắm bắt những cơ hội đến với mình, tài sản của con giáp tuổi Tuất ngày một tăng lên. Tiền bạc dôi dư giúp con giáp này mua sắm được những tài sản có giá trị.

Đúng hôm nay, ngày 30/8/2022, 3 con giáp được Thần Phật độ mệnh, nắm giàu có trong tay, sự nghiệp lên đỉnh, công danh thăng tiến, đếm tiền mỏi tay - Ảnh 2
Hôm nay, thứ Ba ngày 30/8/2022, người tuổi Tuất nhận được cơ hội lớn trong công việc. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu tài năng, tự tin. Không những thế, con giáp này còn có khả năng giao tiếp tốt, có thể thuyết phục người khác làm theo ý mình. Họ hợp với các công việc liên quan đến tính toán, kinh doanh, nghiên cứu, giảng dạy.

Hôm nay, thứ Ba, ngày 30/8/2022, người tuổi Dậu trúng đại vận, được quý nhân phù trợ. Họ được quý nhân động viên, trao cho cơ hội nên này càng tự tin và hăng hái trong công việc. Người tuổi này yêu nghề, làm việc tận tâm ắt thu về thành quả.

Con giáp tuổi Dậu phát huy được thế mạnh nên tạo ra bước đột phá mới, tạo tiền đề vững chắc trong tương lai. Công việc có nhiều bước phát triển thuận lợi giúp họ có thu nhập cao, không phải lo lắng về chuyện tiền bạc nữa.

Đúng hôm nay, ngày 30/8/2022, 3 con giáp được Thần Phật độ mệnh, nắm giàu có trong tay, sự nghiệp lên đỉnh, công danh thăng tiến, đếm tiền mỏi tay - Ảnh 3
Hôm nay, thứ Ba, ngày 30/8/2022, người tuổi Dậu trúng đại vận, được quý nhân phù trợ. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Từ khóa:   tử vi con giáp con giáp may mắn con giáp giàu sang con giáp phát tài 3 con giáp giàu có tử vi hôm nay tử vi thứ ba

TIN MỚI NHẤT

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Dinh dưỡng 1 giờ 31 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 7 giờ 1 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 7 giờ 31 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 31 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 8 giờ 1 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 8 giờ 31 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục