Đúng 2 ngày tới (30/8 -31/8), 3 con giáp tài vận cực thịnh, hốt bạc liền tay, tiền tài sung túc, may mắn bủa vây, giàu sang trong chớp mắt

Tâm linh - Tử vi 29/08/2022 12:57

Trong 2 ngày tới, 3 con giáp sau không chỉ tài vận rất suôn sẻ mà cũng gặp nhiều may mắn trong làm ăn.

Tuổi Thìn

Trong chúng ta, không phải ai sinh ra cũng có số hưởng. Một số người phải trải qua khoảng thời gian vất vả, khó khăn mới tìm được cuộc sống như mong muốn. Cách đây không lâu, tuổi Thìn phải chật vật với tình hình tài chính, dù không phải quá tệ hại nhưng cũng đủ khiến họ phiền não.

Nhưng may mắn, trong thời gian sắp tới, tuổi Thìn được xem là một trong những con giáp gặp được nhiều vận may, đặc biệt là trong 2 ngày tới, chiếc ví của bạn sẽ từ từ phồng lên. Điều này đồng nghĩa với việc sự nghiệp tuổi Thìn sẽ thuận lợi, suôn sẻ, gặp được nhiều quý nhân và giúp họ kiếm được khối tài sản kha khá. Dự kiến vào cuối năm nay, tuổi Thìn sớm gầy dựng cơ ngơi ổn định, vững chắc, làm bàn đạp để tiếp tục phát triển vào năm sau. Từ đó, cuộc sống trở nên thoải mái, nhẹ nhàng ngoài sức tưởng tượng.

Đúng 2 ngày tới (30/8 -31/8), 3 con giáp tài vận cực thịnh, hốt bạc liền tay, tiền tài sung túc, may mắn bủa vây, giàu sang trong chớp mắt - Ảnh 1
Trong 2 ngày tới, chiếc ví của con giáp tuổi Thìn sẽ từ từ phồng lên, tiền bạc dồi dào. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Con đường tài lộc của người tuổi Ngọ trong 2 ngày tới khá hanh thông. Bạn có lối tư duy đổi mới, sáng tạo, lại thêm quý nhân khích lệ và giúp đỡ nên bắt tay vào làm gì cũng suôn sẻ hơn hẳn. Dù làm ở lĩnh vực gì đi nữa, bạn cũng có thể gặt hái được thành quả tương xứng.

Với người làm công ăn lương, bạn có thể được tăng lương hoặc được nhận một khoản tiền thưởng xứng đáng với công sức đã bỏ ra và thành tựu đã đạt được. Đây chắc hẳn là một nguồn cổ vũ, động viên lớn lao, giúp bạn có thể cố gắng hơn nữa trong tương lai.

Người làm ăn kinh doanh không còn phụ thuộc, dễ nghe theo ý kiến của người khác nữa mà có đầu óc minh mẫn, sáng suốt, đưa ra được những quyết định chính xác. Bạn có thể tự tìm được những mối hợp tác hoặc quy mô kinh doanh phù hợp với mình.

Đúng 2 ngày tới (30/8 -31/8), 3 con giáp tài vận cực thịnh, hốt bạc liền tay, tiền tài sung túc, may mắn bủa vây, giàu sang trong chớp mắt - Ảnh 2
Con đường tài lộc của người tuổi Ngọ trong 2 ngày tới khá hanh thông. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Thời gian vừa rồi, vận khí của người tuổi Sửu không hẳn là xấu nhưng vẫn chưa thể thoạt được cái bóng của chính mình. Bạn chưa thể bứt phá để giành ưu thế trong cả sự nghiệp lẫn tình cảm.

Tuy nhiên, những người cầm tinh con Trâu sẽ nhanh chóng đổi vận trong 2 ngày tới đây. Mọi buồn phiền sẽ nhanh chóng được thổi bay, xóa tan bầu không khí ảm đạm hay mọi suy tư hay lo lắng trong lòng. Đó là bước đà thúc đẩy vận khí tốt đẹp, kéo theo nhiều may mắn và thành công. Trong 2 ngày này, những người tuổi Sửu làm việc gì, dù lớn hay nhỏ đều thành công, thuận lợi. Tình cảm dạt dào, tiền bạc rủng rỉnh, trăm sự đều cát lành.

Đúng 2 ngày tới (30/8 -31/8), 3 con giáp tài vận cực thịnh, hốt bạc liền tay, tiền tài sung túc, may mắn bủa vây, giàu sang trong chớp mắt - Ảnh 3
Những người cầm tinh con Trâu sẽ nhanh chóng đổi vận giàu có trong 2 ngày tới đây. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Đúng ngày mai, thứ Ba ngày 30/8/2022, 3 con giáp đường công danh tăm tối, dễ vướng thị phi, hết sức thận trọng nếu không muốn rơi vào tình cảnh nợ nần

Đúng ngày mai, thứ Ba ngày 30/8/2022, 3 con giáp đường công danh tăm tối, dễ vướng thị phi, hết sức thận trọng nếu không muốn rơi vào tình cảnh nợ nần

3 con giáp dưới đây gặp phải sao xấu, bởi vậy cần thận trọng trong công việc và cuộc sống trong thứ Ba ngày 30/8/2022.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi con giáp con giáp may mắn con giáp giau sang con giáp phát tài 12 con giáp 3 con giáp tử vi tử vi ngày mới

TIN MỚI NHẤT

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Dinh dưỡng 1 giờ 25 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 6 giờ 55 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 7 giờ 25 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 25 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 7 giờ 55 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 8 giờ 25 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục