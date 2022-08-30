Nửa đầu tháng 9, những con giáp sau sẽ được Tài Tinh chiếu rọi, vận trình vụt sáng, điềm dữ hóa lành, vượng cả đường công danh lẫn tài lộc

Tâm linh - Tử vi 30/08/2022 08:21

Nửa đầu tháng 9, 3 con giáp này được dự đoán có công việc suôn sẻ, tiền bạc rủng rỉnh.

Tuổi Mùi

Tử vi trong nửa đầu tháng 9, người tuổi Mùi sẽ có cơ hội tái ngộ với đồng hương hoặc bạn cũ và được hỗ trợ nguồn vốn mạnh mẽ để con giáp có thêm tự tin mà mở ra những cơ hội kinh doanh mới. Mặc dù, trước thời gian này tuổi Mùi đã có một khoảng thời gian dài khó khăn, chật vật với công việc. Tuy nhiên, khi bước sang "thời điểm vàng" này, bạn mạnh tay đầu tư, làm chủ thị trường và gặt hái về những thành công xứng đáng. Người tuổi Mùi càng chăm chỉ phát tài thì càng trở nên giàu có viên mãn, trở thành đại gia có số má, giàu sang phú quý hơn người.

Lời khuyên cho những người tuổi Mùi là hãy nắm bắt lấy thời cơ ngàn năm có một này để tạo dựng cơ đồ cho mình phát triển trong tương lai. Những người tuổi Mùi càng phấn đấu càng nỗ lực thì thành quả thu về sẽ càng ngọt ngào rực rỡ.

Nửa đầu tháng 9, những con giáp sau sẽ được Tài Tinh chiếu rọi, vận trình vụt sáng, điềm dữ hóa lành, vượng cả đường công danh lẫn tài lộc - Ảnh 1
Nửa đầu tháng 9, người tuổi Mùi sẽ có cơ hội gặt hái về những thành công xứng đáng. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, đa phần người tuổi Thân thường ưa nhìn, tốt bụng, sống có trách nhiệm. Trong công việc, họ chăm chỉ, thực tế và có tầm nhìn xa trông rộng.

Con giáp tuổi này ham học hỏi, không ngừng nỗ lực vươn lên nên ngày càng tiến bộ. Thời gian gần đây, người tuổi Thân gặp nhiều khó khăn, trở ngại. Nhưng con giáp đừng vì thế mà sa sút tinh thần. Hãy nhớ rằng mọi nỗ lực rồi sẽ được đền đáp xứng đáng.

Nửa đầu tháng 9, người tuổi Thân có tài vận tăng lên. Cuộc đời của họ bước sang trang mới. Người tuổi này còn nợ nần, thiếu thốn cũng sẽ trả hết nợ. Người đang đầu tư, kinh doanh cũng dễ thu lợi bất ngờ. Con giáp tuổi này trồng trọt, chăn nuôi cũng mưa thuận gió hòa, cây trồng khỏe, vật nuôi mau lớn. Nguồn tài chính không ngừng tăng lên khiến con giáp này cảm thấy vô cùng phấn chấn.

Nửa đầu tháng 9, những con giáp sau sẽ được Tài Tinh chiếu rọi, vận trình vụt sáng, điềm dữ hóa lành, vượng cả đường công danh lẫn tài lộc - Ảnh 2
Nửa đầu tháng 9, người tuổi Thân có tài vận tăng lên. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần thuộc tuýp người ngay thẳng, có sao nói vậy. Con giáp này là người có tài năng, tham vọng nên thường không chịu sống an phận thủ thường. Con giáp tuổi Dần hợp làm chủ hơn làm thuê. Người tuổi này có tài lãnh đạo, có thể thuyết phục người khác làm theo ý mình.

Sang nửa đầu tháng 9, con giáp tuổi Dần có tài vận lên cao. Họ nhận được nhiều cơ hội cải thiện thu nhập. Đó có thể là một công việc mới, một cơ hội hợp tác làm ăn hoặc một cơ hội đầu tư kinh doanh sinh lời.

Con giáp tuổi này kinh doanh có tâm, được khách hàng ủng hộ. Trong khi đó, người làm nông nghiệp cũng có mùa màng tươi tốt, hứa hẹn sẽ cho vụ mùa bội thu. Trong thời gian tới đây, tài vận của họ sẽ ngày càng vượng phát, thu nhập nhờ đó cũng dồi dào.

Nửa đầu tháng 9, những con giáp sau sẽ được Tài Tinh chiếu rọi, vận trình vụt sáng, điềm dữ hóa lành, vượng cả đường công danh lẫn tài lộc - Ảnh 3
Sang nửa đầu tháng 9, con giáp tuổi Dần có tài vận lên cao. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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