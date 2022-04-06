Đúng ngày mai, thứ Năm 7/4/2022, phạm phải THÁI TUẾ, vận mệnh gập ghềnh khó đoán, 3 con giáp sa sút tinh thần, mâu thuẫn gay gắt, gia đạo khó bề yên ấm

Tâm linh - Tử vi 06/04/2022 12:19

Thứ Năm 7/4/2022, phạm phải THÁI TUẾ, vận mệnh gập ghềnh khó đoán, 3 con giáp xui xẻo sa sút tinh thần, mâu thuẫn gay gắt, gia đạo khó bề yên ấm.

Tuổi Thìn

Vận trình trong ngày này của tuổi Thìn có dấu hiệu sa sút, cảnh báo bạn dễ vướng vào thị phi, phạm tiểu nhân, gia đạo bất an. Nhiều chuyện không xui xảy ra cùng lúc khiến trạng thái tinh thần của con giáp xui xẻo này vô cùng bất ổn, có tâm sự nhưng không biết chia sẻ cùng ai.

Kiếp Tài còn đe dọa vận trình tài lộc của những chú Rồng. Bản mệnh dễ bị kẻ xấu lợi dụng, tiền bạc mồ hôi nước mắt cuối cùng mất đi không chút luyến lưu. Con giáp này cần phải thận trọng trước những lời mời gọi đầu tư. Đừng nghĩ kiếm tiền là chuyện dễ dàng, bạn nên bình tĩnh suy xét, xem các nguồn thông tin, đồng thời tự cân nhắc về khả năng của mình.

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Vận trình trong ngày này của tuổi Thìn có dấu hiệu sa sút, cảnh báo bạn dễ vướng vào thị phi, phạm tiểu nhân, gia đạo bất an - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Hôm nay, người tuổi Ngọ có điềm báo bị tiểu nhân hãm hại, ném đá giấu tay. Đó có thể là những kẻ ghen tức với thành công của bạn, dùng vỏ bọc xởi lởi để ngấm ngầm giở trò nhằm trục lợi cá nhân, ảnh hưởng tới con đường tiến thân của bạn.

Do đó, bản mệnh làm gì cũng phải cẩn trọng, đừng tin người thái quá kẻo bị lừa gạt. Càng là những mối quan hệ mới tạo dựng càng không được phép chủ quan. Có thể kẻ mà bạn ngỡ là đối tác đáng tin cậy có thể sẽ đâm bạn sau lưng lúc nào chẳng hay.

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Hôm nay, người tuổi Ngọ có điềm báo bị tiểu nhân hãm hại, ném đá giấu tay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thương Quan xuất hiện trong vận trình công việc của người tuổi Thân là điều không mấy may mắn, cảnh báo bản mệnh cần phải kiểm soát bản thân mình tốt hơn nếu không muốn công việc mắc phải sai sót và bản thân bị cấp trên trách phạt.

Ngày này, những chú Khỉ dễ hành động thiếu suy nghĩ, những xung đột xảy ra là điều khó tránh khỏi khi bạn cố bảo vệ ý kiến của bản thân và xem thường ý kiến của người khác. Nhiều lúc nóng giận bạn khó kiểm soát lời ăn tiếng nói, tự mình phá vỡ nhiều mối quan hệ tốt đẹp.

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Ngày này, những chú Khỉ dễ hành động thiếu suy nghĩ, những xung đột xảy ra là điều khó tránh khỏi - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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