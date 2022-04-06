Tử vi thứ Năm 7/4/2022 của 12 con giáp: Mùi - Tuất kiên định đến cùng, TÀI LỘC đang dần đổ về túi, Ngọ - Thìn ví tiền sa sút, phạm phải tiểu nhân, gia đạo bất an

Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tý có thể tự gây rắc rối cho bản thân bởi sự thẳng thắn quá mức của mình mà không nghĩ đến việc điều đó đang gây tổn thương cho người đối diện. Đừng bào chữa sự quá đáng của mình bằng việc nói thẳng nói thật, thẳng thắn không phải là nghĩ gì nói nấy, bạn nên căn cứ vào hoàn cảnh nữa.

Chuyện tình cảm của con giáp này khá tốt. Mối quan hệ của hai bạn đi vào giai đoạn ổn định, không còn tình trạng cãi vã, mâu thuẫn gay gắt như trước. Người độc thân cũng tạm hài lòng với các mối quan hệ hiện tại.

Thứ Năm 7/4/2022, sự cứng nhắc trong suy nghĩ cũng như hành động của người tuổi Sửu dễ trở thành nguyên nhân gây ra mâu thuẫn, cãi cọ trong ngày xuất hiện Tỷ Kiên. Bạn nên biết giữ im lặng đúng lúc, đừng cố tỏ ra hơn thua cũng chẳng ích gì, nhất là trong môi trường tập thể không thể tránh được việc hợp tác lâu dài sau này.

Hôm nay vận trình tình cảm của người tuổi Sửu dễ bị ảnh hưởng đôi chút. Biểu hiện rõ nhất là hai bạn không thống nhất quan điểm trong cách quản lý tài chính, dẫn tới việc chi tiêu không hợp lý trong gia đình, mâu thuẫn xảy ra là điều tất nhiên.

Tuổi Dần

Tam Hội cục xuất hiện che chở cho vận trình ngày thứ 5 này của tuổi Dần. Ngày này bản mệnh có quý nhân đồng hành, dù có làm việc gì sai lầm cũng sẽ được đỡ đần, tìm ra cách giải quyết thỏa đáng. Bạn là người nhanh nhẹn, thông minh nhưng hơi vội vàng, quý nhân sẽ dẫn dắt, định hướng và tiết chế để bản mệnh dừng đúng lúc, đi đúng đường.

Lại thêm Chính Quan nâng đỡ, công việc của những chú Hổ đang có hậu thuẫn hơn bao giờ hết. Các việc được giao đều hoàn thành nhanh chóng và không có sai sót gì, bạn có thể hoàn toàn yên tâm khi kế hoạch tiến triển trôi chảy. Sự nghiệp hanh thông, có nhiều bước đột phá, hãy luôn giữ phong độ như hiện tại nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Trong ngày thứ 5 này, Thiên Quan cảnh báo tuổi Mão cần lưu ý đề phòng kẻ tiểu nhân. Ngày này, bạn nên kìm chế sự nóng nảy của mình và lắng nghe mọi người nhiều hơn là lên tiếng bảo vệ quan điểm của mình. Hãy để ý xem ý kiến của bạn có phù hợp với hoàn cảnh hay không đã nhé bởi kẻ tiểu nhân có thể lợi dụng tình huống đó để tạo thị phi hãm hại bạn.

Ngày này, con giáp này cần lưu ý chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là quan tâm tới chức năng của gan. Càng ngày bạn càng có vẻ lơ là trong sinh hoạt thường nhật.

Tuổi Thìn

Vận trình trong ngày này của tuổi Thìn có dấu hiệu sa sút, cảnh báo bạn dễ vướng vào thị phi, phạm tiểu nhân, gia đạo bất an. Nhiều chuyện không xui xảy ra cùng lúc khiến trạng thái tinh thần của con giáp này vô cùng bất ổn, có tâm sự nhưng không biết chia sẻ cùng ai.

Kiếp Tài còn đe dọa vận trình tài lộc của những chú Rồng. Bản mệnh dễ bị kẻ xấu lợi dụng, tiền bạc mồ hôi nước mắt cuối cùng mất đi không chút luyến lưu. Con giáp này cần phải thận trọng trước những lời mời gọi đầu tư. Đừng nghĩ kiếm tiền là chuyện dễ dàng, bạn nên bình tĩnh suy xét, xem các nguồn thông tin, đồng thời tự cân nhắc về khả năng của mình.

Tuổi Tỵ

Chính Ấn che chở cho đường công danh sự nghiệp của người tuổi Tỵ trong hôm nay. Con giáp này thể hiện được sự quyết đoán, dám nghĩ dám làm, thẳng thắn và chính trực nên gây được ấn tượng mạnh mẽ trong nhóm. Chính nhờ phong cách nổi bật này mà bạn tạo được ấn tượng rất tốt, có lợi thế khi cạnh tranh chức vụ tại nơi làm việc.

Những chú Rắn đang có điềm báo thăng tiến trong ngày. Bản mệnh thể hiện năng lực cá nhân xuất sắc và nếu tiếp tục giữ được phong độ hiện tại, không khó để bạn có thể giành được cơ hội thăng cấp tăng lương, nhận lấy vị trí phù hợp hơn với khả năng của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Hôm nay, người tuổi Ngọ có điềm báo bị tiểu nhân hãm hại, ném đá giấu tay. Đó có thể là những kẻ ghen tức với thành công của bạn, dùng vỏ bọc xởi lởi để ngấm ngầm giở trò nhằm trục lợi cá nhân, ảnh hưởng tới con đường tiến thân của bạn.

Do đó, bản mệnh làm gì cũng phải cẩn trọng, đừng tin người thái quá kẻo bị lừa gạt. Càng là những mối quan hệ mới tạo dựng càng không được phép chủ quan. Có thể kẻ mà bạn ngỡ là đối tác đáng tin cậy có thể sẽ đâm bạn sau lưng lúc nào chẳng hay.

Tuổi Mùi

Ngày này, người tuổi Mùi đón nhiều tin vui trên đường tài lộc nhờ các kế hoạch hợp tác làm ăn diễn ra thuận lợi. Bản mệnh có khả năng lại gặp thời cơ tốt nên đường kiếm tiền rộng mở, nhanh chóng thu thập được thông tin có lợi để phát triển theo lĩnh vực kinh doanh mà mình am hiểu.

Trong công việc, nhờ có Tỷ Kiên tương trợ nên những chú Dê cũng không cần phải lo lắng quá nhiều. Mọi chuyện dù khó khăn đến đâu thì cũng đều có cách giải quyết. Bản mệnh biết điều mình muốn là gì nên không ngần ngại đạp lên tất cả trở ngại để tiến bước.

Tuổi Thân

Thương Quan xuất hiện trong vận trình công việc của người tuổi Thân là điều không mấy may mắn, cảnh báo bản mệnh cần phải kiểm soát bản thân mình tốt hơn nếu không muốn công việc mắc phải sai sót và bản thân bị cấp trên trách phạt.

Ngày này, những chú Khỉ dễ hành động thiếu suy nghĩ, những xung đột xảy ra là điều khó tránh khỏi khi bạn cố bảo vệ ý kiến của bản thân và xem thường ý kiến của người khác. Nhiều lúc nóng giận bạn khó kiểm soát lời ăn tiếng nói, tự mình phá vỡ nhiều mối quan hệ tốt đẹp.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Xem tử vi hàng ngày có điềm báo người tuổi Dậu có thể cãi vã, tranh chấp với người khác trong ngày thứ 5 này. Đó là lý do bạn khó tránh khỏi điều tiếng thị phi, bị người ta nói xấu sau lưng, cố tình đẩy cho tiếng xấu. Những lúc như vậy, bản mệnh cần bình tĩnh đối phó kẻo mọi việc sẽ chuyển biến xấu hơn.

Chẳng những vậy, hôm nay con giáp này còn có vẻ sẽ phải đối mặt với những mâu thuẫn, bất đồng trong gia đình. Có những chuyện bạn chẳng thể giải quyết ổn thỏa dù đã rất cố gắng. Khác biệt về quan điểm gây ra tranh cãi, không ai chịu bình tĩnh ngồi xuống lắng nghe đối phương giải thích mà chỉ khăng khăng bảo vệ quan điểm của mình nên mới gây ra những hiểu lầm đáng tiếc.

Tuổi Tuất

Hôm nay, người tuổi Tuất có một ngày làm việc hiệu quả, mọi khó khăn chỉ mang tính tạm thời, dần dà sẽ được giải quyết đâu vào đó. Hôm nay rất lợi cho những ai làm trong lĩnh vực đòi hỏi sự tư duy, sáng tạo cao. Nguồn cảm hứng tuôn trào, giúp bạn nhanh chóng “ghi điểm” với lãnh đạo bằng những đề xuất thực sự rất triển vọng.

Cũng trong ngày này, một số mâu thuẫn, tranh chấp trong công việc tồn đọng trước đó cũng nhanh chóng được xử lý, trả lại cho bạn đường quan lộc thênh thang rộng mở. Đây là cơ hội tuyệt vời để bạn tranh thủ thể hiện năng lực bản thân, chắc chắn bạn sẽ còn thành công hơn nữa, đừng chần chừ để cơ hội trôi qua đáng tiếc nhé.

Tuổi Hợi

Hôm nay, Tam Hợp cục nâng đỡ vận trình giúp người tuổi Hợi có một ngày làm việc nhẹ nhàng mà vẫn gặt hái được những thành công tốt đẹp. Sự nghiệp khởi sắc, đạt được những hiệu quả đáng ngạc nhiên, bạn có thể chọn thời điểm này để tiến hành các kế hoạch bản thân đã ấp ủ từ lâu.

Nhất là khi hôm nay còn có Chính Quan che chở, con giáp này nên nhân lúc tinh thần sáng suốt, lòng nhiệt huyết còn lớn, đừng ngủ quên trong niềm vui, hãy cố gắng hoàn thành những điều mà bạn đặt mục tiêu. Bạn dễ thành công hơn với những quyết định táo bạo trong thời điểm này.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.