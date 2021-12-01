Đúng ngày mai, thứ Năm 2/12/2021, vận khí vô biên, 3 con giáp đón TÀI - LỘC song hành, cấp trên hài lòng, đồng nghiệp ngưỡng mộ

Tâm linh - Tử vi 01/12/2021 06:09

Tử vi 12 con giáp cho biết, đúng thứ Năm, 2/12/2021, vận khí vô biên, 3 con giáp may mắn phát huy hết năng lực, đón tài lộc thênh thang.

Tuổi Tý

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp cho hay, người tuổi Tý hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao một phần là nhờ có Tam Hợp nâng đỡ. Bạn có thể nghĩ ra nhiều phương pháp mới để giải quyết công việc chứ không đi theo lối mòn, điều này khiến cấp trên hài lòng và đồng nghiệp ngưỡng mộ.

Thử thách trước mắt cũng chính là cơ hội thăng tiến của bạn, vì vậy dù nội dung công việc có khó khăn thì hãy tự tin lên và nhanh chóng nắm bắt, chớ nên chần chừ do dự. Bên cạnh đó, quý nhân cũng sẽ luôn ở bên cạnh giúp đỡ bạn.

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Chính Tài chiếu mệnh giúp cho người tuổi Tỵ có cơ hội đón nhận tin vui trên phương diện tài lộc. Bạn đã làm việc chăm chỉ suốt thời gian qua và đây là lúc bạn có thể yên tâm tận hưởng thành quả của mình.

Người làm ăn cũng kiếm được một khoản kha khá trong ngày hôm nay. Bạn xây dựng được uy tín nên đã tạo được danh tiếng tốt, được nhiều người tin tưởng. Những mối khách hàng, đối tác này hứa hẹn đem lại nhiều lợi ích cho tương lai.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Vốn hiểu biết phong phú giúp người tuổi Dậu dễ nhận được sự thán phục và tin tưởng của mọi người xung quanh. Thêm vào sự giúp đỡ của Tam Hợp, bạn có thể dẫn dắt mọi người đi đến thành công.

Trong chuyện tình cảm, con giáp may mắn này có mối nhân duyên tốt đẹp bởi bạn và người ấy ngày càng trở nên thấu hiểu nhau hơn. Nếu còn chưa kết hôn, hai bạn đã có thể bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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