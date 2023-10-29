Đúng ngày mai, thứ Hai ngày 30/10/2023, may mắn tìm đến, tiền tài vây quanh, giàu lên nhanh chóng

Đúng ngày mai, thứ Hai ngày 30/10/2023, Chính Quan nâng đỡ nên tuổi Tý vô cùng may mắn trong con đường sự nghiệp. Vì bạn đã xong hết việc ngay từ trong tuần nên về nhà được nghỉ ngơi. Người nào sắp xuất ngoại, nhảy việc hoặc thi cử sẽ được quý nhân phù trợ, sớm có tin vui mỉm cười.

Nhưng đường tình cảm lại đi xuống vì Thổ Thủy tương khắc. Bản mệnh dễ gặp phải những người ăn không nói có, chuyên đặt điều bôi nhọ bạn. Đi đường xa chớ nên tin lời người lạ kẻo bị lừa lúc nào không biết.

Vận trình tài lộc khởi sắc hơn người khi có Tam Hợp cục soi sáng. Bạn là con giáp sống biết điều nên chơi bời sòng phẳng, không thích lừa lọc tiền bạc ai bao giờ. Người làm ngoại giao, kinh doanh sẽ có thêm khách hàng mới tiềm năng đem lại lợi nhuận cao.

Con giáp tuổi Dần

Đúng ngày mai, thứ Hai ngày 30/10/2023, vận trình sự nghiệp của tuổi Dần có nhiều tin vui đến từ đồng nghiệp và cấp trên. Bản mệnh có người nâng đỡ, ủng hộ và cùng đồng hành trong mọi công việc nên mọi thứ diễn ra rất tốt đẹp, hứa hẹn gặt hái được thành tích đáng nể.

Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao và còn hăng hái giúp đỡ người khác nếu cần. Đây là thời điểm tuổi Dần đang làm việc vô cùng hiệu quả. Nếu có thể duy trì phong độ hiện tại, bản mệnh sẽ thăng chức tăng lương nhanh chóng.

Tuy nhiên trên phương diện tình cảm, tuổi Dần cảm thấy không thoải mái với hành động kiểm soát quá đà từ nửa kia. Con giáp này nghĩ ai cũng cần có không gian riêng tư nên khi thấy đối phương muốn kiểm tra điện thoại, đọc tin nhắn của mình, bản mệnh rất khó chịu.

Con giáp tuổi Tuất

Đúng ngày mai, thứ Hai ngày 30/10/2023, cát tinh trợ mệnh, tuổi Tuất không cần phải lo lắng quá nhiều về công việc. Con giáp này dễ dàng bộc lộ được tài năng. Cơ hội thăng tiến đang đến rất gần rồi, bản mệnh hãy tiếp tục nỗ lực nhìn về phía trước.

Ảnh minh họa: Internet

Thực tế là tuổi Dậu khá thông minh và nhạy bén nên có được những kế hoạch vô cùng độc đáo và mang lại hiệu quả cao. Con giáp này biết đầu tư vào đâu để sinh lời tốt nhất. Ngoài những yếu tố thực lực thì cũng có cả may mắn mang tới những thời cơ tốt đẹp đã giúp bản mệnh có được thành công như hiện tại.

Trên phương diện tình cảm, vợ chồng cảm thông, thấu hiểu nhau hơn. Thế nhưng, đừng vì thế mà làm theo mọi ý thích của đối phương. Vốn dĩ là dù có chuyện gì bản mệnh chỉ cần giữ im lặng một chút thôi là nhà cửa sẽ êm ấm.

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