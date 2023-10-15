Đúng ngày mai, thứ Hai ngày 16/10/2023, 3 con giáp may mắn đầu tuần, Thần Tài báo tin mừng, trúng được lộc to, sống ấm no đến hết tuần 

Tâm linh - Tử vi 15/10/2023 05:45

Xin chúc mừng 3 con giáp may mắn đúng ngày mai, thứ Hai ngày 16/10/2023. Hãy tận dụng hết tất cả sự may mắn của mình để thu về những thành quả xứng đáng nhé. 

Tử vi tuổi Dần

Đúng ngày mai, thứ Hai ngày 16/10/2023, những người tuổi Dần làm công việc tự do hoặc có thêm nghề tay trái sẽ thuận buồm xuôi gió. Bạn làm ăn chân chính thì cứ tự tin ngẩng cao đầu mà làm tốt việc của mình, ai làm gì mặc kệ họ, khi công việc của bạn tốt lên tự khắc lộc lá sẽ đến ầm ầm.

Đúng ngày mai, thứ Hai ngày 16/10/2023, 3 con giáp may mắn đầu tuần, Thần Tài báo tin mừng, trúng được lộc to, sống ấm no đến hết tuần  - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc khởi sắc hơn mọi ngày, có đồng ra đồng vào không lo thiếu thốn. Đây là con giáp giỏi kiếm tiền nên không chịu ngồi yên một chỗ bao giờ, đầu luôn nghĩ làm sao để có tiền vào túi. Nay cũng có lộc ăn uống, có người mang đồ ăn tới nhà chơi hoặc được biếu tặng.

Đường tình cảm bình ổn nhờ hai hành Mộc tương hòa. Vốn là người ghét xu nịnh nên đôi khi tuổi này hay làm mất lòng người khác nhưng cũng được nhiều người yêu quý. Nữ mệnh sống thẳng thắn, nóng tính nhưng lại vô cùng có trách nhiệm với gia đình, rất chu đáo.

Tử vi tuổi Thìn

Đúng ngày mai, thứ Hai ngày 16/10/2023, người tuổi Thìn gặp nhiều may mắn trong hầu hết các lĩnh vực, nhất là về phương diện tài chính. Các lĩnh vực con giáp này muốn đầu tư, hợp tác đều tiến triển tốt đẹp, thuận lợi nên thu nhập đều đặn. Một vài người có lộc trời ban, nhận được số tiền không nhỏ. Nếu biết tích lũy thì tài khí càng tốt hơn nữa.

Đúng ngày mai, thứ Hai ngày 16/10/2023, 3 con giáp may mắn đầu tuần, Thần Tài báo tin mừng, trúng được lộc to, sống ấm no đến hết tuần  - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nhờ ngũ hành tương sinh nên đường tình duyên của bản mệnh khá tốt đẹp, tâm trạng vui vẻ, thoải mái, bạn thích nói lời yêu thương tới một nửa của mình. Đây chính là liều thuốc tuyệt vời cho tình cảm đôi lứa, bạn thấy tiếc rằng mình không hiểu ra điều đó sớm hơn để áp dụng từ trước đó.

Tử vi tuổi Mùi

Đúng ngày mai, thứ Hai ngày 16/10/2023, Thần Tài ghé thăm sẽ mang đến cho tuổi Mùi không ít tin vui về tiền bạc. Đặc biệt tốt với những ai đang làm nghề tự do, kinh doanh buôn bán, những cơ hội phát tài lớn nhỏ sẽ đến với con giáp này.

Đúng ngày mai, thứ Hai ngày 16/10/2023, 3 con giáp may mắn đầu tuần, Thần Tài báo tin mừng, trúng được lộc to, sống ấm no đến hết tuần  - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong ngày Thổ sinh Kim, tuổi Mùi cũng sẽ có một ngày ấm áp và hạnh phúc bên những người mình yêu thương. Sau khi những hiểu lầm được tháo gỡ, hai người dần thấu hiểu và thông cảm cho nhau nhiều hơn, từ đó tình cảm ngày thêm khăng khít.

Theo quan niệm dân gian, hôm nay thực hiện các việc như khởi công tạo tác mọi việc đều tốt lành, tốt nhất là xây cất lầu gác, chôn cất, cưới gả. Các việc khác cũng tốt như dựng phòng, cất trại, xuất hành. Vì vậy, bản mệnh hãy tự tin tiến hành các công việc trên khi đã có kế hoạch.

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Đúng ngày mai, thứ Hai ngày 9/10/2023, 3 con giáp VẬN ĐỎ NHƯ SON, Phật Bà phát lộc, tài lộc dồi dào, tiền chỉ vào không ra 

Đúng ngày mai, thứ Hai ngày 9/10/2023, 3 con giáp VẬN ĐỎ NHƯ SON, Phật Bà phát lộc, tài lộc dồi dào, tiền chỉ vào không ra 

May mắn hơn người, 3 con giáp đúng ngày mai, thứ Hai ngày 9/10/2023, sẽ liên tiếp nhận lộc từ trên trời rơi xuống, tiền vào đầy túi, tình vào đầy tim. 

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