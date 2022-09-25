Đúng ngày mai, thứ Hai ngày 26/9/2022, Thần May Mắn 'bám riết không buông', 3 con giáp thổi bay vận xui, gánh vàng gánh bạc về nhà, sự nghiệp bước sang trang mới, một bước vào thế giới giàu sang

Tâm linh - Tử vi 25/09/2022 05:40

3 con giáp vượt qua mọi vận xui, sự nghiệp lên hương, tài lộc thịnh vượng, đổi vận giàu sang.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi thẳng thắn, chất phác, khiêm tốn, trong sáng lương thiện, phân biệt rõ phải trái trắng đen, phán xét công minh. Vì vậy trong công việc họ luôn là người được sếp tin tưởng để giao phó những công việc trọng đại và thường được những đồng nghiệp xung quanh kính trọng về cách sống của mình.

Tử vi học chỉ rõ, ngày mai, tuổi Hợi sẽ khởi sắc cả tình lẫn tiền. Sự nghiệp không còn bị cản trở, gặp được nhiều quý nhân, tiền đồ ngày càng rộng mở. Nói chung chỉ cần nắm bắt cơ hội tốt là họ sẽ nâng tầm giá trị bản thân và kiếm được nhiều tiền.

Vận thế của Hợi càng vượng, mọi việc suôn sẻ, chỉ cần con giáp này làm những gì mình cho là đúng và tập trung hơn vào việc kiếm tiền là có thể nhận được nhiều tài lộc. Hợi là người có đầu óc linh hoạt, có năng lực trong công việc và có thể xử lý bất cứ việc gì với khả năng thích ứng của mình.

Đúng ngày mai, thứ Hai ngày 26/9/2022, Thần May Mắn 'bám riết không buông', 3 con giáp thổi bay vận xui, gánh vàng gánh bạc về nhà, sự nghiệp bước sang trang mới, một bước vào thế giới giàu sang - Ảnh 1
Tử vi học chỉ rõ, ngày mai, tuổi Hợi sẽ khởi sắc cả tình lẫn tiền, sự nghiệp không còn bị cản trở, gặp được nhiều quý nhân, tiền đồ ngày càng rộng mở - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi ngày mai cho biết, người tuổi Tuất sự nghiệp sắp tới có bước chuyển biến tốt hơn, dần dần ổn định và phát triển lớn mạnh. Khoảng thời gian này, Tuất sẽ được quý nhân và Thần Tài chiếu cố nồng hậu nên gặp được nhiều cơ hội tốt, kiếm được nhiều tiền và được hưởng cuộc sống giàu sang, sung túc.

Thời gian này, có thể nói tuổi Tuất trở nên rất giàu có và may mắn, đặc biệt là trong sự nghiệp. Họ ngày càng ăn nên làm ra khiến ai cũng bất ngờ. Con đường hậu vận phía trước của người tuổi Tuất là vô cùng xán lạn về phương diện tài lộc tháng này có nhiều bước tiến triển đáng mừng. Tuất có thể gặp gỡ và giữ được mối quan hệ với đối tác triển vọng.

Người tuổi Tuất có được tài lộc cực vượng và gặp được nhiều bất ngờ đến khó tin. Đặc biệt là trong chuyện công việc cũng như tình cảm bản thân. Sau một thời gian dài có nhiều khó khăn giai đoạn đầu năm giờ đây tuổi Tuất có cơ hội phát triển sự nghiệp. Chính vì lẽ đó nên con đường quan lộ giờ đây mở rộng thênh thang.

Đúng ngày mai, thứ Hai ngày 26/9/2022, Thần May Mắn 'bám riết không buông', 3 con giáp thổi bay vận xui, gánh vàng gánh bạc về nhà, sự nghiệp bước sang trang mới, một bước vào thế giới giàu sang - Ảnh 2
Khoảng thời gian này, Tuất sẽ được quý nhân và Thần Tài chiếu cố nồng hậu nên gặp được nhiều cơ hội tốt, kiếm được nhiều tiền và được hưởng cuộc sống giàu sang, sung túc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ có tính cách rất ổn định, đối xử với mọi người rộng lượng. Dù làm việc gì họ cũng được cấp trên trọng dụng, được mọi người quý mến. Họ cũng có dũng khí, chí tiến thủ trong sự nghiệp và không bao giờ do dự khi gặp sự cố.

Trong ngày mai, những người tuổi Tỵ sẽ có một sự bứt phá ngoạn mục, lội ngược dòng khi mà vận may gia tăng một cách rõ rệt, trong đó biểu hiện rõ nhất là đường tài vận và đường công việc. Tiền bạc rủng rỉnh đem đến cho con giáp này một quãng thời gian sung túc, hạnh phúc.

Đây là thời gian thăng hoa nhất, tuổi Tỵ không chỉ được thần tài chiếu cố mà còn có quý nhân phù trợ, bất kể làm việc gì cũng dễ dàng gặt hái được thành công. Công việc thì từng bước phát triển, thậm chí nhờ vào việc luôn chăm chỉ và cẩn mẫn nên họ đã lọt vào mắt xanh của sếp và sắp tới sẽ được trọng dụng nhiều hơn, từ đó mở ra cơ hội thăng quan tiến chức của người tuổi Tỵ.

Đúng ngày mai, thứ Hai ngày 26/9/2022, Thần May Mắn 'bám riết không buông', 3 con giáp thổi bay vận xui, gánh vàng gánh bạc về nhà, sự nghiệp bước sang trang mới, một bước vào thế giới giàu sang - Ảnh 3
Đây là thời gian thăng hoa nhất, tuổi Tỵ không chỉ được thần tài chiếu cố mà còn có quý nhân phù trợ, bất kể làm việc gì cũng dễ dàng gặt hái được thành công - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi 12 con giáp tử vi 3 con giáp may mắn tử vi ngày mai tử vi thứ 2 tử vi ngày 26/9

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Giảm cân 2 giờ 56 phút trước
Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 41 phút trước
Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 26 phút trước
Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 8 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp