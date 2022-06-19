Đúng ngày mai, thứ Hai ngày 20/6/2022, thiên thời địa lợi, cát khí dồi dào, 3 con giáp có số đại gia, tài lộc dư dả, hỷ sự đến nhà, hưởng trọn vinh hoa phú quý

Tâm linh - Tử vi 19/06/2022 06:56

Đúng ngày mai, thứ Hai ngày 20/6/2022, 3 con giáp may mắn phúc trạch dồi dào, tiền tài dư dả, sự nghiệp lên hương, làm gì cũng thuận lợi.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão trong thứ Hai vận trình suôn sẻ, cát lộc đầy nhà. Con giáp may mắn này mở đầu ngày mới với nguồn năng lượng tích cực, nhiều ý tưởng sáng tạo giúp bạn thêm phần hứng khởi trong công việc. Tuy có thể vướng một chút rắc rối, thị phi nhưng với kinh nghiệm và may mắn trời ban, Mão có thể tai qua nạn khỏi, giành lấy thắng lợi cuối cùng. Tài lộc vượng sắc, sự xuất hiện của Thần Tài mang tới cho bản mệnh món hời lớn trong công việc.

Vận trình tình cảm chuyển mình rực rỡ. Người độc thân chủ động bày tỏ tình cảm với người mình cảm mến. Người đã thành gia lập thất có được hạnh phúc viên mãn.

con giap may man 1
Người tuổi Mão trong thứ Hai vận trình suôn sẻ, cát lộc đầy nhà - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ đón nhận nhiều tin tốt lành do Cát Thần mang lại vào thứ Hai. Con giáp may mắn gặt hái được thành quả xứng đáng sau những ngày làm việc không ngừng nghỉ. Ngọ được người người ngưỡng mộ, có sức ảnh hưởng to lớn trong công việc. Tài lộc của con giáp bước vào giai đoạn hưng thịnh. Một số người may mắn còn có thể phát tài dựa vào các trò may rủi. Bên cạnh việc tiêu tiền hợp lý, con giáp cũng đừng đừng quên tập trung vào công việc chính kẻo để lỡ thời cơ chuyển mình.

Con giáp biết chăm lo cho gia đình, luôn chủ động giúp đỡ các công việc nhà. Bạn và nửa kia ít xảy ra mâu thuẫn và luôn có trách nhiệm trong việc xây dựng một gia đình hạnh phúc.

con giap may man 2
Người tuổi Ngọ đón nhận nhiều tin tốt lành do Cát Thần mang lại vào thứ Hai - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân trong thứ Hai vận trình vụt sáng, hỷ sự tìm đến tận nhà. Quý nhân đem lại cơ hội làm giàu cho con giáp. Chỉ cần bạn không ngại vất vả thì sẽ gặt hái được những thành quả khả quan. Các mối quan hệ xã hội cũng phát triển mở ra nhiều cơ hội làm ăn cho bản mệnh. Hoạt động ngoại giao là vô cùng cần thiết và đem lại nhiều ích lợi cho bạn. Bên cạnh đó, vận trình tài lộc cũng có nhiều điểm sáng, Thân trong thời gian này có được thu nhập ổn định, không phải bận tâm đến việc chi tiêu.

Gia đạo bình ổn, gia đình là chốn nghỉ ngơi của bạn sau một ngày làm việc đầy vất vả. Vì thế, nếu có khúc mắc trong lòng, bạn hãy thoải mái tâm sự với người thân để mọi người cùng nhau tháo gỡ.

con giap may man 3
Người tuổi Thân trong thứ Hai vận trình vụt sáng, hỷ sự tìm đến tận nhà - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

Tử vi thứ Hai ngày 20/6/2022 của 12 con giáp: Ngọ - Thân được trời ban phước, liên tiếp đón nhận tin vui tài lộc, Thìn vướng nhiều thị phi, tiểu nhân đeo bám

Tử vi thứ Hai ngày 20/6/2022 của 12 con giáp: Ngọ - Thân được trời ban phước, liên tiếp đón nhận tin vui tài lộc, Thìn vướng nhiều thị phi, tiểu nhân đeo bám

Dưới đây là tử vi thứ Hai ngày 20/6/2022 của 12 con giáp. Cặp đôi Ngọ - Thân tài lộc hanh thông, sự nghiệp rực rỡ. Trong khi đó, Thìn vướng nhiều thị phi, vận trình ảm đạm.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp tử vi Tử vi 3 con giáp may mắn tử vi thử Hai tử vi ngày 20/6

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 57 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 52 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 42 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 42 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 13 giờ 8 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 42 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 42 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 15 giờ 42 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 15 giờ 57 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 16 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026