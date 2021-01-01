Đúng ngày mai, thứ Bảy 2/1: Vận may ập xuống đầu, 4 con giáp phúc lộc viên mãn, song hỷ lâm môn, kiếm tiền cực đỉnh

Tâm linh - Tử vi 01/01/2021 05:25

Nhờ có thần may mắn đưa đường chỉ lối nên 4 con giáp may mắn này sẽ hút cạn lộc trời, túi rủng rỉnh tiền, sung sướng như tiên.

Vét cạn túi thần tài, tiền ùn ùn chui vào két nên 4 con giáp may mắn này sẽ phất lên đổi đời, vượng lộc vượng tài trong tử vi ngày mới, thứ Bảy 2/1/2021. 

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Không chỉ hôm nay, từ đây đến cuối năm Tân Sửu 2021 Dậu sẽ hạnh phúc ấm êm, tiền nhiều vô kể - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Nhờ có thần tài gõ cửa, tài lộc tăng tiến nên Dậu sẽ buôn may bán đắt, kiếm được bộn tiền trong hôm nay. Vậy nên, dù đang nợ nần chồng chất Dậu cũng đừng lo lắng bởi may mắn đang chờ bạn phía trước.

Ngày 2/1 chính là thời hoàng kim, mở ra cuộc đời mới cho con giáp giàu sang này. Không chỉ hôm nay, từ đây đến cuối năm Tân Sửu 2021 Dậu sẽ hạnh phúc ấm êm, tiền nhiều vô kể.

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Hợi tích được rất nhiều công đức, càng chí thú làm ăn càng có của nả dồi dào - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Trời sinh Hợi là con giáp hiền lành, chân thành và biết nghĩ cho người khác. Dù bị lợi dụng, hãm hại Hợi vẫn không dùng mưu hèn kế bẩn để đáp lại. Họ dùng sự chân thành, tử tế của mình để cảm hóa những người lầm đường lạc lối.

Nhờ thế, Hợi tích được rất nhiều công đức, càng chí thú làm ăn càng có của nả dồi dào, muốn khổ cũng chẳng được. 

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Cả ngày kiệt sức đếm tiền chính là phúc lộc Tỵ xứng đáng nhận được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tài vận ổn định, công việc như ý, cơ hội phát tài tìm đến tận cửa nên dù làm công ăn lương hay tự kinh doanh Tỵ cũng có ngày mới với lộc lá vây quanh.

Buổi sáng may mắn hanh thông, buổi trưa tài vận dồi dào, buổi tối phải kiệt sức đếm tiền chính là phúc lộc Tỵ xứng đáng nhận được. 

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Đầu năm hanh thông, cuối năm vượng phát, gia đạo ấm êm là lá số tử vi trời đã an bài cho Mùi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi thông minh, dám dấn thân nên sớm gặt hái được những thành công đáng ngưỡng mộ trong công việc, cuộc sống. Trong hôm nay, thứ Bảy ngày 2/1/2021 Mùi sẽ có cơ hội thăng chức tăng lương ầm ầm.

Không chỉ tài vận, tình duyên của Mùi cũng ấm êm thuận hòa, hạnh phúc ngập tràn. Đầu năm hanh thông, cuối năm vượng phát, gia đạo ấm êm là lá số tử vi trời đã an bài cho Mùi.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả. 

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Nhờ phúc tinh soi chiếu, quý nhân nâng đỡ nên trong 3 ngày đầu năm Tân Sửu 2021 những con giáp may mắn này sẽ có tiền nhiều vô kể.

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