Đúng ngày mai, thứ Ba 8/11/2022, vận xui đeo bám không tha, 3 con giáp công việc trắc trở, tiền bạc lẫn tình cảm mất mát khó tránh, cẩn thận tiểu nhân hãm hại

Tâm linh - Tử vi 07/11/2022 06:55

Thứ Ba 8/11/2022, 3 con giáp công việc trắc trở, tiền bạc lẫn tình cảm mất mát khó tránh, cẩn thận tiểu nhân hãm hại

Tuổi Sửu

Đúng ngày mai, người tuổi Sửu không nhờ đến sự hỗ trợ của bất kỳ ai nên càng gặp nhiều khó khăn và mất nhiều thời gian để giải quyết vấn đề. Ngoài ra, con giáp này đã tiêu xài quá hoang phí và đang rơi vào giai đoạn khó khăn. Có nhiều việc cần dùng đến tiền nhưng tiền dự phòng không đủ để dùng.

Chuyện tình duyên của con giáp xui xẻo này cũng khá kém sắc. Bản mệnh đang gặp nhiều rắc rối nên không để tâm đến mọi người xung quanh. Dù biết bạn có lý do riêng nhưng đối phương cũng có chút chạnh lòng. Họ cho rằng bạn không xem trọng mối quan hệ và chọn cách rời đi.

Đúng ngày mai, thứ Ba 8/11/2022, vận xui đeo bám không tha, 3 con giáp công việc trắc trở, tiền bạc lẫn tình cảm mất mát khó tránh, cẩn thận tiểu nhân hãm hại - Ảnh 1
Đúng ngày mai, người tuổi Sửu không nhờ đến sự hỗ trợ của bất kỳ ai nên càng gặp nhiều khó khăn và mất nhiều thời gian để giải quyết vấn đề - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Mọi công việc của người tuổi Tỵ sẽ gặp nhiều thử thách trong ngày thứ Ba này. Con giáp này còn gặp nhiều vấn đề trong quá trình hợp tác làm việc cùng người khác. Nhiều bạn đang phải đảm đương những công việc không phải là thế mạnh của mình và không có sự hỗ trợ của người khác.

Chuyện tình duyên có chút trắc trở. Do tác động của vận hung đeo bám, tương khắc nên hai bạn dễ bị khắc khẩu. Những việc tưởng như rất đơn giản cũng có thể gây tranh cãi khiến cho mối quan hệ ngày càng rạn nứt.

Đúng ngày mai, thứ Ba 8/11/2022, vận xui đeo bám không tha, 3 con giáp công việc trắc trở, tiền bạc lẫn tình cảm mất mát khó tránh, cẩn thận tiểu nhân hãm hại - Ảnh 2
Mọi công việc của người tuổi Tỵ sẽ gặp nhiều thử thách trong ngày thứ Ba này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi của người tuổi Thân sẽ không được như ước nguyện trong ngày mai. Trong công việc, bản mệnh gặp cục diện Tương Hại nên liên tục gặp vấn đề. Bạn nên tìm kiếm sự hỗ trợ từ những người có kinh nghiệm, lắng nghe và thực hiện theo những lời khuyên từ họ.

Ngoài ra, chuyện tình cảm của bản mệnh sẽ tuột dốc. Hai bạn không còn dành cho nhau sự quan tâm như những ngày đầu và cảm thấy chán nản. Nếu cảm thấy không thể bên cạnh nhau, bạn nên kết thúc sớm và bắt đầu những mối quan hệ mới để tránh mất thời gian của đối phương.

Đúng ngày mai, thứ Ba 8/11/2022, vận xui đeo bám không tha, 3 con giáp công việc trắc trở, tiền bạc lẫn tình cảm mất mát khó tránh, cẩn thận tiểu nhân hãm hại - Ảnh 3
Tử vi của người tuổi Thân sẽ không được như ước nguyện trong ngày mai - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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