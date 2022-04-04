Đúng ngày mai, thứ Ba 5/4/2022, HUNG VẬN theo sát đường công danh, 3 con giáp công tư không rõ ràng, nhập nhằng TÀI CHÍNH khiến mọi sự chẳng thành, ấp ủ kế hoạch lớn cũng đổ sông đổ bể

Tâm linh - Tử vi 04/04/2022 12:19

Thứ Ba 5/4/2022, HUNG VẬN theo sát đường công danh, 3 con giáp xui xẻo lại công tư không rõ ràng, nhập nhằng TÀI CHÍNH khiến mọi sự chẳng thành, ấp ủ kế hoạch lớn cũng đổ sông đổ bể.

Tuổi Mão

Khi có Thiên Ấn giúp sức, tuổi Mão cần phải dành thời gian để đào sâu, tìm kiếm các ý tưởng mới ngày hôm nay. Những thứ hiển nhiên chưa chắc đã mang lại cho bạn kết quả tốt, vì thế hãy thay đổi phương cách nhé.

Ngũ hành xung khắc có phần nào đó ảnh hưởng tới cuộc sống của con giáp xui xẻo tuổi Mão, mọi chuyện rắc rối cứ kéo đến đầy bất ngờ khiến bạn chẳng kịp trở tay. Những điều bạn dự liệu đều không xảy ra đúng như kế hoạch, khiến bạn bị bối rối và khó có thể ứng phó kịp thời.

con giap xui xeo 3
Ngũ hành xung khắc có phần nào đó ảnh hưởng tới cuộc sống của con giáp tuổi Mão - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn đã dày công thực hiện một kế hoạch nhưng lúc này bị đổ bể, bạn rất muốn nổi giận nhưng nếu bình tĩnh lại sẽ thấy rằng chính bản thân mình cũng đã chủ quan và tác động gây ảnh hưởng tới sự cố lần này chứ không phải chỉ do người khác. Thế nhưng hãy cố gắng giữ chứ tín.

Thương Quan là bài toán để thử độ bền và năng lực của con giáp tuổi Thìn trong ngày hôm nay. Nếu biết suy nghĩ tích cực thì việc này lại cho bạn thêm sức mạnh, để bạn luôn chắc chắn, kiên định với hướng đi của mình.

con giap xui xeo 2
Tuổi Thìn đã dày công thực hiện một kế hoạch nhưng lúc này bị đổ bể - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Hôm nay con giáp tuổi Tuất vướng vào rắc rối do ai đó công – tư không minh bạch, họ lộng quyền và gây hại cho bạn. Trong một số tình huống cụ thể bạn cần thích nghi và tìm cách để thoát khỏi những vướng mắc hiện tại, ngồi than thân trách phận cũng không ích gì đâu.

Thương Quan dự báo về một ngày khó khăn đến với con giáp tuổi Tuất, vì thế bạn đừng làm bản thân khổ sở thêm vì những suy nghĩ tiêu cực, có phần bế tắc của mình nhé. Hãy cố gắng cho đầu óc nghỉ ngơi bạn mới đủ sáng suốt nghĩ ra giải pháp cho chuyện này.

con giap xui xeo 1
Hôm nay con giáp tuổi Tuất vướng vào rắc rối do ai đó công – tư không minh bạch - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng ngày mai, thứ Ba 5/4/2022, mưa tạnh mây tan, 3 con giáp đón nhận HÀO QUANG rực rỡ, MAY MẮN song hành với HỶ SỰ, vận trình hanh thông, tài lộc suôn sẻ

Đúng ngày mai, thứ Ba 5/4/2022, mưa tạnh mây tan, 3 con giáp đón nhận HÀO QUANG rực rỡ, MAY MẮN song hành với HỶ SỰ, vận trình hanh thông, tài lộc suôn sẻ

Thứ Ba 5/4/2022, mưa mạnh mây tan, 3 con giáp đón nhận HÀO QUANG rực rỡ, MAY MẮN song hành với HỶ SỰ, vận trình hanh thông, tài lộc suôn sẻ.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp xu ixero tử vi 12 con giáp tử vi hàng ngày tử vi thứ Ba

TIN MỚI NHẤT

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Xã hội 47 phút trước
Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Đời sống 58 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Dinh dưỡng 3 giờ 9 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 39 phút trước
Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Đời sống 3 giờ 42 phút trước
Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 9 phút trước
Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Đời sống 4 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn