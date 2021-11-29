Đúng ngày mai, thứ Ba 30/11/2021, trời quang mây tạnh, 3 con giáp bứt tốc về đích, ghi điểm trong mắt cấp trên, công danh rạng rỡ

Tâm linh - Tử vi 29/11/2021 06:09

Tử vi 12 con giáp cho hay, thứ Ba 30/11/2021, trời quang mây tạnh, 3 con giáp may mắn thành công hơn người, hốt trọn tài lộc cuối tháng.

Tuổi Mão

Hợi Mão Bán Hợp, mọi việc đang diễn ra vô cùng thuận lợi đối với người tuổi Mão trong ngày này. Dù bạn vẫn ngồi trên ghế nhà trường hay đã đi làm thì đều sẽ đón nhận được những tin vui thi cử đỗ đạt hay hợp đồng ký kết thành công.

Lại thêm Thiên Tài nhập cục, may mắn còn tìm đến với con giáp này, mang đến cho bạn không ít tài lộc. Những khoản tiền này đến chủ yếu từ nguồn thu nhập phụ, có thể là bạn nhận được lương thưởng từ công việc làm thêm, hay có thể được trúng số, trúng thưởng, hay được cho tặng tiền bạc.

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Chính Ấn trợ mệnh cho vận trình sự nghiệp của người tuổi Thìn trong ngày thứ ba này. Với khả năng của mình, bạn sớm khẳng định được vị thế của bản thân trong tập thể. Những phát hiện mới mẻ của bạn nhận được không ít sự tán thưởng của đồng nghiệp và mọi người xung quanh.

Tuy nhiên, bản thân con giáp may mắn này lại chẳng màng danh lợi, trong những năm qua dù đã cống hiến không ít nhưng lại chỉ thăng tiến một cách chậm rãi và đôi khi còn bị bỏ quên bất ngờ. Bạn hãy vạch ra cho mình những đích đến mới cao và xa hơn.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Chính Ấn trợ mệnh, con giáp tuổi Tuất không cần phải lo lắng quá nhiều về công việc trong ngày hôm nay nữa. Bạn dễ dàng bộc lộ được tài năng của bản thân và sớm ghi điểm trong mắt đồng nghiệp và cấp trên. Cơ hội thăng tiến của bạn đang đến rất gần rồi, hãy tiếp tục nỗ lực nhìn về phía trước nhé.

Mối quan hệ giữa bạn và người ấy trở nên căng thẳng hơn trong ngày hôm nay. Bất đồng quan điểm dâng cao, tranh cãi gay gắt khiến đôi bên chẳng muốn nhìn mặt nhau thêm nữa.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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