Đúng ngày mai, thứ Ba 29/3/2022, thiếu tập trung dẫn đến sai sót, 3 con giáp đối diện cục diện TƯƠNG PHÁ, ảnh hưởng không nhỏ đến TÀI LỘC, sự nghiệp dần đi vão ngõ cụt

Tâm linh - Tử vi 28/03/2022 12:12

Tử vi 12 con giáp dự đoán, Thứ Ba 29/3/2022, 3 con giáp xui xẻo bị Tương Phá bủa vây, sự nghiệp gặp nhiều trắc trở.

Tuổi Tý

Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp cho rằng, người tuổi Tý dễ bị hoang mang, làm hỏng việc trong ngày này. Bản mệnh khi làm bất cứ việc gì cũng phải cẩn trọng, suy nghĩ trước sau rồi mới tiến hành để hạn chế rủi ro có thể xảy ra.

Khuyên người tuổi Tý cần bình tĩnh hơn trong ngày Thương Quan có thể gây hại cho bạn bất cứ khi nào. Mọi thứ trước mắt hiện tại còn là một ẩn số, thế nên đừng liều mạng. Nên dành thời gian cho những gì mà mình đã nắm bắt và hiểu thấu rõ rệt thì hơn, nếu không bạn có thể rơi vào những rắc rối không mong muốn.

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Khuyên người tuổi Tý cần bình tĩnh hơn trong ngày Thương Quan có thể gây hại cho bạn bất cứ khi nào - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tỷ Kiên có thể gây ra vết thương lòng cho tuổi Thân nên ngày hôm nay trở nên thu mình lại, bạn có xu hướng nội tâm, tĩnh lặng hơn lệ thường. Thế nên hãy làm mọi công việc một cách chậm rãi hơn, đừng cố khiên cưỡng chống lại những cảm xúc của chính bạn.

Hỏa – Kim xung khắc khuyên bản mệnh nên cẩn trọng, đừng vì chủ quan mà phạm lỗi. Nhất là những lỗi tệ hại khi mà công việc của bản mệnh xuất hiện những sai sót khá lớn vì sự thiếu tập trung của bản mệnh.

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Hỏa – Kim xung khắc khuyên bản mệnh nên cẩn trọng, đừng vì chủ quan mà phạm lỗi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Kiếp Tài xuất hiện nên mọi người hay soi xét tuổi Dậu hơn bao giờ hết. Mọi người đang ngầm quan sát bạn, ghi chú lại những điều mà bạn nói, lưu tâm những hành động mà bạn làm. Thế nên nên thận trọng trong lời ăn tiếng nói, cách hành xử ngày hôm nay nhé, nếu không bạn có thể hối tiếc đấy.

Ngũ hành xung khắc khiến sức khỏe và thể lực của bạn giảm sút, lúc này bản mệnh cần phải chú ý giữ gìn sức khỏe. Công việc quan trọng nhưng sức khỏe còn quan trọng hơn, con giáp xui xẻo nên dành nhiều thời gian hơn cho việc nghỉ ngơi nhé.

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Kiếp Tài xuất hiện nên mọi người hay soi xét tuổi Dậu hơn bao giờ hết - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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