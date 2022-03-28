Đúng ngày mai, thứ Ba 29/3/2022, vai trĩu nặng TÀI LỘC, 3 con giáp gánh BẠC, xách VÀNG, tha hồ 'rung đùi hưởng PHÚC', thiên thời địa lợi NHÂN HÒA, hỷ sự nhân đôi, may mắn nhân bốn

Tâm linh - Tử vi 28/03/2022 06:21

Thứ Ba 29/3/2022, 3 con giáp may mắn đón lộc trĩu vai, sự nghiệp tiến bước, cuộc sống vinh hiển, giàu sang.

Tuổi Dần

Tam Hợp mang tới sức quyến rũ cho người tuổi Dần độc thân. Năng lượng, sức hấp dẫn rất tự nhiên quả thực “không đùa được đâu”. Thế nên đây là cơ hội để ghi điểm trong mắt một nhân vật đặc biệt nào đó đấy, đừng bỏ lỡ rồi lại tiếc nhé.

Thiên Tài mang đến tài lộc, may mắn cho con giáp tuổi Dần, thậm chí có những người còn có thu nhập từ nghề tay trái. Có người mang tới tiền bạc cho bạn mượn nếu bạn rơi vào tình trạng khó khăn.

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Thiên Tài mang đến tài lộc, may mắn cho con giáp tuổi Dần - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi hàng ngày, ảnh hưởng của Tam Hội nên đây là ngày mà con giáp may mắn tuổi Tỵ sẽ trở nên đồng điệu, dễ dàng sẻ chia ý tưởng, lập kế hoạch và cùng nhau thực thi công việc. Vậy thì đây chính là thời gian cho việc đưa ra các ý tưởng của mình và lắng nghe sự tiếp thu đấy.

Thương Quan xuất hiện điềm báo có sự chẳng lành đến với tuổi Tỵ. Lời khen ngợi rằng bạn thật tử tế, trong tình huống này, chỉ là một cách để đối phương lợi dụng bạn mà thôi. Hãy sống công bằng với mọi người, và với cả chính bạn nữa.

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Đây chính là thời gian cho việc đưa ra các ý tưởng của mình và lắng nghe sự tiếp thu đấy - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Xung quanh con giáp tuổi Mùi đều là những con người tuyệt vời, với nguồn năng lượng tuyệt vời. Vậy thì hãy lấy đó làm động lực để có một ngày thật nhiều tiếng cười, niềm vui và sự hứng khởi trong mọi công việc của bạn nhé.

Nhờ Chính Ấn mà tuổi Mùi được làm những điều mình thích, niềm đam mê của bạn được phát huy. Nhưng đừng để chúng chế ngự bạn, khiến bạn đưa ra những quyết định phụ thuộc quá nhiều vào cảm xúc. Hãy lý trí một chút ngày hôm nay nhé.

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Nhờ Chính Ấn mà tuổi Mùi được làm những điều mình thích, niềm đam mê của bạn được phát huy - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

14 ngày HOÀNG KIM ngập lối, 3 con giáp được THẦN TÀI che chở, bình an vô sự, xác định được mục tiêu làm giàu

14 ngày HOÀNG KIM ngập lối, 3 con giáp được THẦN TÀI che chở, bình an vô sự, xác định được mục tiêu làm giàu

14 ngày tới, 3 con giáp may mắn nhận lộc trời ban, bình an vô sự, xác định được mục tiêu làm giàu.

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