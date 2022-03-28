Tử vi thứ Ba 29/3/2022 của 12 con giáp: Dần - Tỵ năng lượng tích cực, vươn mình đón LỘC, Tý - Thân thiếu tập trung, xuất hiện những sai sót lớn

Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp cho rằng, người tuổi Tý dễ bị hoang mang, làm hỏng việc trong ngày này. Bản mệnh khi làm bất cứ việc gì cũng phải cẩn trọng, suy nghĩ trước sau rồi mới tiến hành để hạn chế rủi ro có thể xảy ra.

Khuyên người tuổi Tý cần bình tĩnh hơn trong ngày Thương Quan có thể gây hại cho bạn bất cứ khi nào. Mọi thứ trước mắt hiện tại còn là một ẩn số, thế nên đừng liều mạng. Nên dành thời gian cho những gì mà mình đã nắm bắt và hiểu thấu rõ rệt thì hơn, nếu không bạn có thể rơi vào những rắc rối không mong muốn.

Hôm nay tuổi Sửu phải từ tốn, càng nhanh càng hỏng việc, sự hài lòng bị trì hoãn lại khiến bạn thỏa mãn hơn sự hài lòng tức thì. Thế nên đừng vồ vập, đừng quá hấp tấp, sự chậm rãi sẽ khiến bạn cảm nhận mọi thứ ý nghĩa hơn rất nhiều đấy.

Chính Ấn có thể giúp tuổi Sửu có ý tưởng đột phá trong ngày này, thế nhưng muốn biến ước mơ thành hiện thực thì điều duy nhất bạn phải làm là nỗ lực theo đuổi nó. Giấc mơ sẽ chỉ mãi mãi là giấc mơ nếu như bạn không biến chúng thành hành động thực tế, với tất cả sự tích cực mỗi ngày.

Tuổi Dần

Tam Hợp mang tới sức quyến rũ cho người tuổi Dần độc thân. Năng lượng, sức hấp dẫn rất tự nhiên quả thực “không đùa được đâu”. Thế nên đây là cơ hội để ghi điểm trong mắt một nhân vật đặc biệt nào đó đấy, đừng bỏ lỡ rồi lại tiếc nhé.

Thiên Tài mang đến tài lộc, may mắn cho con giáp tuổi Dần, thậm chí có những người còn có thu nhập từ nghề tay trái. Có người mang tới tiền bạc cho bạn mượn nếu bạn rơi vào tình trạng khó khăn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Con giáp tuổi Mão đừng phản ứng một cách quá cảm tính về vấn đề của một người nào đó ngày hôm nay, bởi vì chúng sẽ gây tác động đến những cảm xúc thực của bạn lẫn công việc của chính bạn đấy.

Chính Tài ghé thăm mang tới may mắn cho con giáp tuổi Mão, hôm nay đường tài lộc có nhiều dấu hiệu khởi sắc rõ rệt. Thậm chí có những người mang cho bạn cơ hội kiếm tiền, gia tăng thu nhập.

Tuổi Thìn

Xem Tử vi, bạn đã sẵn sàng cho những bước đi mới của đời sống hay chưa khi có Thiên Ấn nâng cánh giúp tuổi Thìn thực hiện tham vọng. Đây là ngày để bạn tự tin dấn bước, khẳng định bản thân trước những đối thủ của mình. Điều quan trọng là đừng bỏ lỡ cơ hội của chính bạn nhé.

Hỏa – Thổ tương sinh hỗ trợ cho sức khỏe của bản mệnh lúc này rất tốt, bạn rất hào hứng trong việc tập luyện để cải thiện số đo 3 vòng trong thời gian này. Nhờ thế là lượng mỡ đã giảm đi đáng kể, cơ thể cũng săn chắc hơn rất nhiều.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi hàng ngày, ảnh hưởng của Tam Hội nên đây là ngày mà con giáp tuổi Tỵ sẽ trở nên đồng điệu, dễ dàng sẻ chia ý tưởng, lập kế hoạch và cùng nhau thực thi công việc. Vậy thì đây chính là thời gian cho việc đưa ra các ý tưởng của mình và lắng nghe sự tiếp thu đấy.

Thương Quan xuất hiện điềm báo có sự chẳng lành đến với tuổi Tỵ. Lời khen ngợi rằng bạn thật tử tế, trong tình huống này, chỉ là một cách để đối phương lợi dụng bạn mà thôi. Hãy sống công bằng với mọi người, và với cả chính bạn nữa

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Chính Quan giúp sức mang lại cho tuổi Ngọ nhiều cơ hội lớn để phát huy những thế mạnh của mình. Thế nên hãy nỗ lực để lập ra các kế hoạch quan trọng và hoàn thành nó, bạn sẽ có những bước tiến tích cực trong công việc.

Có một số việc xảy ra và bản mệnh cảm nhận được rõ sự thay đổi của nó, bạn lo lắng, suy tư quá nhiều. Dù ai nói gì bạn cũng không nghe cho tới khi tìm ra câu giải đáp cuối cùng.

Tuổi Mùi

Xung quanh con giáp tuổi Mùi đều là những con người tuyệt vời, với nguồn năng lượng tuyệt vời. Vậy thì hãy lấy đó làm động lực để có một ngày thật nhiều tiếng cười, niềm vui và sự hứng khởi trong mọi công việc của bạn nhé.

Nhờ Chính Ấn mà tuổi Mùi được làm những điều mình thích, niềm đam mê của bạn được phát huy. Nhưng đừng để chúng chế ngự bạn, khiến bạn đưa ra những quyết định phụ thuộc quá nhiều vào cảm xúc. Hãy lý trí một chút ngày hôm nay nhé.

Tuổi Thân

Tỷ Kiên có thể gây ra vết thương lòng cho tuổi Thân nên ngày hôm nay trở nên thu mình lại, bạn có xu hướng nội tâm, tĩnh lặng hơn lệ thường. Thế nên hãy làm mọi công việc một cách chậm rãi hơn, đừng cố khiên cưỡng chống lại những cảm xúc của chính bạn.

Hỏa – Kim xung khắc khuyên bản mệnh nên cẩn trọng, đừng vì chủ quan mà phạm lỗi. Nhất là những lỗi tệ hại khi mà công việc của bản mệnh xuất hiện những sai sót khá lớn vì sự thiếu tập trung của bản mệnh.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Kiếp Tài xuất hiện nên mọi người hay soi xét tuổi Dậu hơn bao giờ hết. Mọi người đang ngầm quan sát bạn, ghi chú lại những điều mà bạn nói, lưu tâm những hành động mà bạn làm. Thế nên nên thận trọng trong lời ăn tiếng nói, cách hành xử ngày hôm nay nhé, nếu không bạn có thể hối tiếc đấy.

Ngũ hành xung khắc khiến sức khỏe và thể lực của bạn giảm sút, lúc này bản mệnh cần phải chú ý giữ gìn sức khỏe. Công việc quan trọng nhưng sức khỏe còn quan trọng hơn, bạn nên dành nhiều thời gian hơn cho việc nghỉ ngơi nhé.

Tuổi Tuất

Chuyện tình cảm cho người tuổi Tuất hôm nay đón nhiều tin vui, nhất là những cặp đôi dễ có tin vui bầu bí. Quý nhân sẽ mang đến cho bản mệnh đang độc thân nhiều cơ hội để gặp gỡ với người mình tâm đầu ý hợp.

Thiên Ấn chắp cánh cho những ý tưởng của tuổi Tuất. Bạn đã sẵn sàng cho những bước đi mới của đời sống hay chưa vì đây là ngày để bạn tự tin dấn bước, khẳng định bản thân trước những đối thủ của mình. Điều quan trọng là đừng bỏ lỡ cơ hội của chính bạn nhé.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi cần tìm kiếm sự cân bằng đặc biệt quan trong ngày Thực Thần ghé thăm. Bạn cần phải tìm kiếm điểm trung lập giữa một bên là sự hào phóng, rộng lượng và một bên là tính kiềm chế. Đừng cho đi tất cả những gì mà bạn có rồi hối tiếc.

Hỏa – Thủy xung khắc dự báo có thể vợ chồng tranh cãi vì một chủ đề không liên quan. Thay vì đôi co hai người hãy học cách biết vun vén tình yêu, hạnh phúc gia đình đôi bên.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.