Đúng ngày mai, thứ Ba 13/9/2022, hạn Tam Tai càn quét túi tiền, 3 con giáp tiền bạc thất thu đáng kể, tài lộc đội nón ra đi hết, sự nghiệp khó ngóc đầu lên nổi

Tâm linh - Tử vi 12/09/2022 13:48

Thứ Ba 13/9/2022, hạn Tam Tai càn quét túi tiền, 3 con giáp tiền bạc thất thu đáng kể, tài lộc đội nón ra đi hết, sự nghiệp khó ngóc đầu lên nổi.

Tuổi Mão

Đúng ngày mai, vận trình sự nghiệp của người tuổi Mão sẽ khá khó khăn, vất vả không ngờ. Bạn nên tránh đối đầu trực tiếp với những người có chức quyền do có hung tinh tác động. Thay vì suy nghĩ tiêu cực, bạn vẫn nên chăm chỉ, tập trung làm tốt công việc được giao, đồng thời đề cao sự cẩn trọng, chỉn chu trong mỗi việc mình làm.

Chuyện tình cảm của con giáp xui xẻo này này chưa đủ thấu hiểu lẫn nhau. Tác động của cục Đào Hoa cho thấy bạn và người ấy đang có sự bất đồng quan điểm và nổ ra tranh cãi gay gắt. Tử vi khuyên rằng người trong cuộc nên hạ thấp cái tôi của mình để giảm tránh những cãi vã ngoài ý muốn.

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/9/2022, hạn Tam Tai càn quét túi tiền, 3 con giáp tiền bạc thất thu đáng kể, tài lộc đội nón ra đi hết, sự nghiệp khó ngóc đầu lên nổi - Ảnh 1
Đúng ngày mai, vận trình sự nghiệp của người tuổi Mão sẽ khá khó khăn, vất vả không ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Tỵ sẽ diễn ra gặp chuyện xui rủi và không mong muốn vào ngày mai. Đồng thời,hung tinh tác động khiến con giáp này gặp phải nhiều việc không may. Bản mệnh nên cố gắng cân bằng tốt cảm xúc của mình để có thể xử lý mọi thứ một cách khôn ngoan.

Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của bản mệnh cũng sẽ khó mà bù đắp. Con giáp này vẫn còn đang khá mải mê với việc kiếm tiền, chính vì vậy mà thời gian ở cạnh người thân còn hạn chế. Một buổi ăn tối lãng mạn dưới nến sẽ giúp hai người phá vỡ được nhiều khoảng cách đang tồn tại.

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/9/2022, hạn Tam Tai càn quét túi tiền, 3 con giáp tiền bạc thất thu đáng kể, tài lộc đội nón ra đi hết, sự nghiệp khó ngóc đầu lên nổi - Ảnh 2
Vận trình sự nghiệp của người tuổi Tỵ sẽ diễn ra gặp chuyện xui rủi và không mong muốn vào ngày mai - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Trong thứ Ba, sự nghiệp của người tuổi Thân có chút bất ổn. Những ai đang có ý định thay đổi công việc hay mở rộng quy mô làm ăn, kinh doanh nên suy nghĩ kỹ và thận trọng hơn trong các quyết định của mình. Ngoài ra, bản mệnh tránh nên nhẹ dạ cả tin để không mang tai hoạ vào người.

Vận trình tình cảm vẫn chưa khá hơn. Mâu thuẫn giữa con giáp này và gia đình vẫn chưa được gỡ bỏ dù cho có rất nhiều cơ hội tốt để bạn làm điều này. Cách biệt thế hệ khiến suy nghĩ của hai bên lúc nào cũng trái ngược nhau, chỉ khi bản mệnh hiểu, chấp nhận và thông cảm cho điều đó mới có thể khiến mọi thứ thuận hòa.

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/9/2022, hạn Tam Tai càn quét túi tiền, 3 con giáp tiền bạc thất thu đáng kể, tài lộc đội nón ra đi hết, sự nghiệp khó ngóc đầu lên nổi - Ảnh 3
Trong thứ Ba, sự nghiệp của người tuổi Thân có chút bất ổn - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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