Đúng ngày mai, thứ Ba 1/11/2022, vừa Tam Tai vừa Thái Tuế bủa vây, 3 con giáp tiền của khó giữ, tai ương rình rập, làm hoài vẫn thấy dư nợ

Tâm linh - Tử vi 31/10/2022 12:55

Thứ Ba 1/11/2022, 3 con giáp tiền của khó giữ, tai ương rình rập, làm hoài vẫn thấy dư nợ,

Tuổi Mão

Công việc của người tuổi Mão sẽ diễn ra gặp đủ rắc rối vào đúng ngày mai. Suy nghĩ nóng vội và hành xử bốc đồng khiến công việc trở nên phức tạp hơn bao giờ hết. Ngoài ra, điềm báo có kẻ đang tìm cách hãm hại sau lưng khiến cho mọi công sức gần như đều bị đổ sông đổ biển. Con giáp này chỉ nên mua những thứ thật sự cần thiết để bảo đảm nguồn tích lũy ổn định.

Tình cảm vợ chồng của con giáp xui xẻo này sẽ có khả năng không còn mặn nồng như thuở ban đầu, có hiểu lầm gì cũng không chịu thẳng thắn đối diện. Người độc thân có chút nóng vội trong việc bày tỏ tình cảm nên dễ làm đối phương hoảng sợ.

Đúng ngày mai, thứ Ba 1/11/2022, vừa Tam Tai vừa Thái Tuế bủa vây, 3 con giáp tiền của khó giữ, tai ương rình rập, làm hoài vẫn thấy dư nợ - Ảnh 1
Công việc của người tuổi Mão sẽ diễn ra gặp đủ rắc rối vào đúng ngày mai - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Công việc của người tuổi Tỵ sẽ diễn ra tương đối khó khăn vào ngày thứ Ba này. Tử vi cho biết con giáp này có thể gặp phải khá nhiều rắc rối trong công việc. Lúc này, bản mệnh lại chọn cách né tránh hoặc thoái thác trách nhiệm chứ không phải là dũng cảm đối mặt. Ngoài ra, bản mệnh còn phải sống có kế hoạch, đầu óc tính toán để giảm tránh những khoản chi không đáng.

Chuyện tình cảm của bản mệnh sẽ nảy sinh mâu thuẫn. Tuy nhiên, việc này chỉ duy trì trong một khoảng thời gian ngắn và không làm ảnh hưởng nhiều tới cảm xúc của các cặp đôi. Trải qua càng nhiều sóng gió thì người trong cuộc lại càng thêm thấu hiểu, cảm thông.

Đúng ngày mai, thứ Ba 1/11/2022, vừa Tam Tai vừa Thái Tuế bủa vây, 3 con giáp tiền của khó giữ, tai ương rình rập, làm hoài vẫn thấy dư nợ - Ảnh 2
Công việc của người tuổi Tỵ sẽ diễn ra tương đối khó khăn vào ngày thứ Ba này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Công việc của người tuổi Thân sẽ liên tục nảy sinh trở ngại và đặt ra nhiều thách thức với một người luôn tỏ ra bảo thủ như con giáp này. Do đó, con giáp này cần phải thay đổi phương thức làm việc thì mới mong nâng cao được hiệu quả làm việc. Bạn còn sẽ trở nên lười biếng hơn bình thường, bạn mong muốn nghỉ ngơi nhiều hơn và không làm gì cả khi mà trong lòng còn nhiều vấn đề đang cần bạn giải quyết. 

Vận trình tình cảm của bạn cũng sẽ có chút xáo trộn. Người độc thân dễ tạo được thiện cảm và ấn tượng với những người xung quanh nhờ tính cách hòa đồng, thân thiện. Riêng các cặp vợ chồng lại đang trong giai đoạn chiến tranh lạnh vì không ai chịu nhường nhịn ai.

Đúng ngày mai, thứ Ba 1/11/2022, vừa Tam Tai vừa Thái Tuế bủa vây, 3 con giáp tiền của khó giữ, tai ương rình rập, làm hoài vẫn thấy dư nợ - Ảnh 3
Công việc của người tuổi Thân sẽ liên tục nảy sinh trở ngại và đặt ra nhiều thách thức với một người luôn tỏ ra bảo thủ như con giáp này - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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