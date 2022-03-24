Đúng ngày mai, thứ 6 ngày 25/3/2022, 3 con giáp Thương Quan giáng họa, gặp khó khăn trong công đường sự nghiệp lẫn tình duyên

Tâm linh - Tử vi 24/03/2022 17:02

Đúng ngày mai, thứ 6 ngày 25/3/2022, 3 con giáp này sẽ gặp nhiều khó khăn trên con đường sự nghiệp. Từ đó kéo theo tài lộc và tình duyên cũng ảnh hưởng ít nhiều.

 

Con giáp tuổi Dần

Đúng ngày mai, thứ 6 ngày 25/3/2022, Thương Quan giáng họa, người tuổi Dần sẽ gặp đủ loại khó khăn trên con đường sự nghiệp. Những việc tưởng như thành công bất ngờ gặp thất bại, bạn khó mà đạt được mục tiêu đã đặt ra. Nhưng bạn chớ nên quá bi quan hay thất vọng khi gặp phải tình huống như thế này. Hãy coi như đây là một bài học đắt giá để bạn rút kinh nghiệm, không mắc phải những sai lầm tương tự trong lần sau.

Đúng ngày mai, thứ 6 ngày 25/3/2022, 3 con giáp Thương Quan giáng họa, gặp khó khăn trong công đường sự nghiệp lẫn tình duyên - Ảnh 1
Đúng ngày mai, thứ 6 ngày 25/3/2022, Thương Quan giáng họa, người tuổi Dần sẽ gặp đủ loại khó khăn trên con đường sự nghiệp. Ảnh minh họa: Internet.

Tình cảm của con giáp này và người nhà cũng không yên ổn. Đôi bên có thể xích mích, mâu thuẫn với nhau vì quan điểm bất đồng. Hãy kìm nén cơn nóng giận, đừng hành động dưới sự chi phối của cảm xúc, khiến nửa kia tổn thương.

Con giáp tuổi Mùi

Đúng ngày mai, thứ 6 ngày 25/3/2022, Thiên Quan xuất hiện là điềm báo xấu trong sự nghiệp của người tuổi Mùi. Có thể bạn sẽ gặp phải khó khăn liên tiếp trong ngày do có kẻ tiểu nhân ngáng trở. Hãy cẩn thận trong từng việc mình làm, cũng như chớ tin theo lời người khác.

Đồng thời, bạn cũng nên tránh va chạm với người có quyền cao chức trọng. Hoặc khi giao tiếp với những đối tượng đó, bạn nên chú ý cách hành xử, nói năng của mình, tránh vô tình đắc tội với đối phương, gây tác động xấu tới sự nghiệp.

Con giáp tuổi Dậu

Đúng ngày mai, thứ 6 ngày 25/3/2022, người tuổi Dậu trở nên khá nóng nảy và nhạy cảm. Bạn thường không suy nghĩ kĩ càng mà sẵn sàng tranh chấp hoặc phản kháng ngay với những người bất đồng ý kiến với mình. Bản mệnh nên nhớ rằng dù mình tài giỏi đến đâu đi chăng nữa thì chắc chắn có những khi bạn vẫn mắc phải sai lầm. Không ai là người luôn luôn đúng cả.

Đúng ngày mai, thứ 6 ngày 25/3/2022, 3 con giáp Thương Quan giáng họa, gặp khó khăn trong công đường sự nghiệp lẫn tình duyên - Ảnh 2
Đúng ngày mai, thứ 6 ngày 25/3/2022, người tuổi Dậu trở nên khá nóng nảy và nhạy cảm.  Ảnh minh họa: Internet.

Ngoài ra, Bản mệnh cần phải chú ý sức khỏe của mình hơn, không nên quá tập trung vào sự nghiệp hoặc sở thích cá nhân mà không quan tâm đến giờ giấc sinh hoạt khoa học hoặc những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể, đến khi phải chạy chữa thì đã muộn.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Đúng ngày mai, thứ 6 ngày 18/3/2022, 3 con giáp vận trình đi xuống, TÀI VẬN KHÔNG THÔNG, tránh gây mâu thuẫn nơi làm việc

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Đúng ngày mai, thứ 6 ngày 18/3/2022, 3 con giáp dưới đây liên tiếp gặp vận xui, tài lộc không thông nên tiền bạc cũng hao hụt đáng kể.

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