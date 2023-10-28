Đúng ngày mai, Chủ Nhật ngày 29/10/2023, 3 con giáp hung tinh chiếu mệnh, xui xẻo vây quanh, rắc rối triền miên, thất thoát tiền bạc

Đúng ngày mai, Chủ Nhật ngày 29/10/2023, công việc của tuổi Ngọ liên tiếp gặp phải trục trặc, chỉ cần bản mệnh lơ là một chút thôi là công lao sẽ đổ sông đổ bể. Có lẽ con giáp này phải hoàn toàn tập trung thì mới giải quyết tốt được nhiệm vụ của mình.

Bên cạnh đó, mối quan hệ giữa con giáp này và nửa kia đang dần xuất hiện những rạn nứt. Trước khi đưa ra phán xét về nửa kia, bản mệnh cần dành thời gian để lắng nghe đối phương giải thích, chớ vội tin theo lời bàn ra tán vào ngoài xã hội.

Người làm ăn kinh doanh cần tránh ký kết hợp đồng trong ngày này nếu không muốn vướng phải cái bẫy mà kẻ xấu đã giăng sẵn. Có những mối đầu tư tưởng chừng béo bở, song một khi hiểu rõ, bản mệnh sẽ nhận ra chúng tràn đầy nguy cơ như thế nào.

Con giáp tuổi Mùi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật ngày 29/10/2023, Tương Hình giáng họa khiến người tuổi Mùi trở nên tự tin thái quá trong ngày hôm nay. Thậm chí, bạn thường xuyên gạt đi ý kiến của người khác, không muốn tiếp thu góp ý của đối phương vì cho rằng mình là người tài giỏi nhất.

Ảnh minh họa: Internet

Chính sự tự tin ấy sẽ khiến bạn trở nên lơ là, mắc lỗi sai ở những công việc tưởng chừng quen thuộc. Con giáp này cần tự nhắc nhở bản thân mình khiêm tốn hơn, những kiến thức, kinh nghiệm mà bạn tích góp được vẫn chỉ là một phần rất nhỏ trong biển tri thức mà thôi.

Thổ sinh Kim, nếu đang dành tình cảm cho một người nào đó, bản mệnh có thể lựa chọn bày tỏ cảm xúc của mình với đối phương. Bạn không nên giữ những tình cảm thầm kín trong lòng quá lâu, rồi cuối cùng lại bỏ lỡ người đó.

Con giáp tuổi Hợi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật ngày 29/10/2023, ảnh hưởng xấu của cục diện tương xung, tuổi Hợi nhanh mồm nhanh miệng, thích thể hiện quan điểm bản thân. Tuy nhiên con giáp này cần ý thức được hoàn cảnh và đối tượng giao tiếp với mình, nếu không bản mệnh chỉ khiến mọi người chê cười.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi là người có tham vọng nhưng vì muốn chứng minh bản thân mình nên dễ rơi vào tình trạng ôm đồm nhiều việc. Mọi việc muốn thành công đều cần phải trải qua quá trình, bản mệnh đừng quá nôn nóng nếu không sẽ dễ mắc sai lầm và cái giá phải trả không hề rẻ chút nào.

Đường tình duyên có phần ảm đạm vì ngũ hành Thủy khắc Hỏa, con giáp này và nửa kia nảy sinh nhiều khắc mắc. Bản mệnh cảm thấy nửa kia không hiểu được mong muốn của mình. Nếu có gì bất mãn thì nên nói ra để đôi bên cùng giải quyết chứ không nên giấu trong lòng mà khiến tình cảm rạn nứt.

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