Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/3/2022, Phước lớn tựa ĐÔNG HẢI, LỘC rộng tựa THÁI SƠN, 3 con giáp có CHIÊM BAO mách nước, THẦN TÀI độ mệnh, của cải đổ về như nước

Tâm linh - Tử vi 26/03/2022 06:12

Tử vi 12 con giáp dự đoán, Chủ Nhật 27/3/2022, 3 con giáp may mắn phúc lộc tròn đầy, lộc lá vô biên, của cải chất chồng.

Tuổi Ngọ

Chính Ấn xuất hiện cho thấy tuổi Ngọ đang gần hơn với cái đích mà bạn mong muốn đấy, thậm chí chúng cận kề với bạn hơn là bạn nghĩ. Vì thế hãy cố gắng kiên trì một chút và tập trung vào những mục tiêu đó nhé, bạn sẽ thấy rằng sẽ không khó khăn để đạt được chúng đâu.

Những quyết định liên quan tới tiền bạc hôm nay khá đúng đắn, lúc này bạn khôn ngoan, nhanh trí hơn bao giờ hết. Nhiều người gặp thời cơ tốt, được nhiều người nhiệt tình hỗ trợ cho con giáp may mắn về chuyện tiền nong.

con giap may man 1
Những quyết định liên quan tới tiền bạc hôm nay khá đúng đắn, lúc này bạn khôn ngoan, nhanh trí hơn bao giờ hết - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Thiên Tài mang tới vận may về tiền bạc nhưng tuổi Hợi chớ chủ quan vì cơ hội có thể vượt qua khỏi tầm tay bạn trong trường hợp bạn không để ý. Thế nên hãy chú tâm một chút, đồng thời sẵn sàng để nắm bắt lấy những vận may tìm đến mình, bạn sẽ thấy rằng mọi thứ không dễ dàng biến mất nếu bạn chủ động.

Trong chuyện tình cảm, bản mệnh dễ nghi ngờ tình cảm của người ấy, bạn hãy kiên nhẫn dù bạn không được hồi âm ngay lập tức. Ai cũng đều bận rộn công việc riêng, và bạn nên thông cảm thay vì trách cứ, chê bai.

con giap may man 2
Thiên Tài mang tới vận may về tiền bạc cho tuổi Hợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thực Thần mang tới tài vận cho người tuổi Thân, thậm chí những giấc mơ mách nước cho bạn nhiều điều, và quả thực là chúng quan trọng hơn bạn nghĩ đấy. Vậy thì hãy lắng nghe những thông điệp mà giấc mơ đã mách bảo bạn nhé.

Trong chuyện tình cảm, hôm nay bạn sẽ cảm nhận được tình cảm của gia đình và người thân dành cho mình. Khi khó khăn mới biết ai thực sự quan tâm, yêu thương, chia sẻ với mình những khó khăn.

con giap may man 3
Thực Thần mang tới tài vận cho người tuổi Thân, thậm chí những giấc mơ mách nước cho bạn nhiều điều - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi Chủ Nhật 27/3/2022 của 12 con giáp: Thân - Hợi được THẦN TÀI mách nước, chiếm trọn LỘC LÁ hoàng kim, Dậu - Tuất chịu phần THIỆT THÒI, cơ hội tuột khỏi tầm tay

Tử vi Chủ Nhật 27/3/2022 của 12 con giáp: Thân - Hợi được THẦN TÀI mách nước, chiếm trọn LỘC LÁ hoàng kim, Dậu - Tuất chịu phần THIỆT THÒI, cơ hội tuột khỏi tầm tay

Tử vi ngày mới, Chủ Nhật 27/3/2022 của 12 con giáp dự đoán, Thân - Hợi được THẦN TÀI mách nước, chiếm trọn LỘC LÁ hoàng kim, Dậu - Tuất chịu phần THIỆT THÒI, cơ hội tuột khỏi tầm tay. Cùng xem hết để biết chi tiết nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi 12 con giáp tâm linh tử vi tử vi hàng ngày tử vi Chủ Nhật

TIN MỚI NHẤT

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Mở nắp bồn cầu, người phụ nữ la hét khi phát hiện con rắn lớn bò ra

Mở nắp bồn cầu, người phụ nữ la hét khi phát hiện con rắn lớn bò ra

Video 1 giờ 8 phút trước
Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Thông tin mới về tình hình sức khỏe của 2 nạn nhân trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công ở Cà Mau

Thông tin mới về tình hình sức khỏe của 2 nạn nhân trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công ở Cà Mau

Đời sống 1 giờ 42 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Kể từ ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Thần Tài nhả vía đúng ngày 7/10/2026, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Thần Tài nhả vía đúng ngày 7/10/2026, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Sao quốc tế 1 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Kể từ ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Kể từ ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất