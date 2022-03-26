Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/3/2022, KHÍ VẬN chạm đỉnh, TÀI LỘC lên ngôi, 3 con giáp được chiêm bao từ QUÝ NHÂN, sự nghiệp sắp tới phất lên như được THẦN PHẬT che chở, nâng đỡ hết lòng

Tâm linh - Tử vi 26/03/2022 19:05

Tử vi 12 con giáp dự đoán, ngày mai, 3 con giáp may mắn có khí vận chạm đỉnh, sự nghiệp từ đây phất lên như diều gặp gió.

Tuổi Tý

Xem tử vi ngày mới của của 12 con giáp, ngày mới mang tới niềm vui, nhiều khoảnh khắc yêu thương cho lứa đôi tuổi Tý. Cả hai bạn đều cảm nhận được sự hài hước và vui vẻ của đối phương là yếu tố quan trọng để có một mối quan hệ lành mạnh. 

Chính Tài hỗ trợ cho con giáp tuổi Tý được cải thiện về tình hình tài chính hiện tại, ai gặp khó khăn cũng tìm được cách phù hợp để tháo gỡ. Một số người gom góp được khoản tiền đáng kể để mạnh dạn đầu tư, mở rộng kinh doanh.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Hôm nay tuổi Mão nên tỉnh táo phân định chuyện cũ, chuyện mới. Chẳng có lý do gì mà bạn cứ mãi đắm chìm trong những vấn đề của quá khứ. Hãy tập trung vào hiện tại và tương lai, tiếp tục dấn bước trên con đường mà mình cần phải đi tới. Những thành công đang chờ bạn phía trước.

Người tuổi Mão đang được Chính Quan nâng đỡ rất nhiều trong hôm nay. Nếu bạn không muốn mất thời gian cho những cuộc trò chuyện lãng phí thì tốt nhất là hãy tập trung cho công việc của mình ngày hôm nay thôi. Đừng quên rằng tất cả mọi người đều phải có sự tập trung nếu muốn giải quyết công việc hiệu quả.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Nhờ có Thiên Ấn mà lúc này khả năng sáng tạo và biết nắm bắt tình hình nhanh nhẹn của người tuổi Tỵ được khai mở. Nhờ thế mà rất có lợi cho những ai làm việc trong lĩnh vực marketing hoặc thiết kế,…Con giáp may mắn có lợi thế rất nhiều so với đồng nghiệp hoặc những người làm trong cùng ngành nghề.

Chuyện tình cảm của bản mệnh đón nhận niềm vui, đây là lúc để hâm nóng tình cảm đôi lứa. Có thể bạn sẽ cần đến sự trợ giúp của bạn bè, người thân. Đừng ngại xin sự giúp đỡ của họ, dù sao gia đình hạnh phúc vẫn là điều quan trọng nhất.

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

PHÚC lớn, MỆNH lớn, 3 con giáp tai qua nạn khỏi, trở mình đón PHÚ QUÝ, biến nguy thành an, cuộc sống trải thảm hoa trong 30 ngày tới

PHÚC lớn, MỆNH lớn, 3 con giáp tai qua nạn khỏi, trở mình đón PHÚ QUÝ, biến nguy thành an, cuộc sống trải thảm hoa trong 30 ngày tới

Tử vi 12 con giáp dự đoán, 30 ngày tới, 3 con giáp may mắn biến nguy thành an, sắp đón cuộc sống viên mãn, hạnh phúc.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi 12 con giáp tử vi chủ nhật tâm linh tử vi

TIN MỚI NHẤT

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Mở nắp bồn cầu, người phụ nữ la hét khi phát hiện con rắn lớn bò ra

Mở nắp bồn cầu, người phụ nữ la hét khi phát hiện con rắn lớn bò ra

Video 1 giờ 8 phút trước
Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Thông tin mới về tình hình sức khỏe của 2 nạn nhân trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công ở Cà Mau

Thông tin mới về tình hình sức khỏe của 2 nạn nhân trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công ở Cà Mau

Đời sống 1 giờ 42 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Kể từ ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Thần Tài nhả vía đúng ngày 7/10/2026, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Thần Tài nhả vía đúng ngày 7/10/2026, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Sao quốc tế 1 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Kể từ ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Kể từ ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất