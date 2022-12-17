Đúng ngày mai, Chủ nhật 18/12/2022, Hỷ thần xuất hiện, 3 con giáp tài vận sáng chói, kiếm bộn túi tiền, công việc xuôi chèo mát mái, đắt hàng đắt khách

Tâm linh - Tử vi 17/12/2022 06:58

Xem tử vi hàng ngày 18/12/2022 của 12 con giáp để biết mình sẽ gặp điều may mắn hay xui xẻo gì, từ đó luôn chủ động trong mọi tình huống, gặt hái thành tích cao.

Tuổi Tị

Chính Ấn soi sáng con đường học tập, sáng tạo của tuổi Tị trong ngày Chủ nhật. Những bạn đang theo đuổi con đường học hành, thi cử sẽ thuận buồm xuôi gió. Còn người nào đang đi làm thì nên thay đổi tư duy một chút, cần có sự đổi mới trong cách làm việc thì mới thành công được.

Về phần tài vận thì không có điểm gì chê trách, làm việc lớn việc nhỏ đều có thu hoạch nhờ có Tam Hợp cục trợ vận. Mặc dù tham vọng tiền bạc của bạn lớn hơn nhiều chứ không dừng lại ở hiện tại nhưng được cái bạn biết kiếm tiền, biết lo cho bản thân và gia đình, không ăn bám ai hết. Cục diện ngũ hành Hỏa khắc Kim không tốt cho vận trình tình cảm của bản mệnh. Trong ngày này bạn khá nóng tính, hay cáu gắt với mọi người xung quanh vì khó chịu. Một số người sống khá bất cần, thích ở một mình không muốn bất cứ ai can thiệp vào cuộc sống của mình.

Đúng ngày mai, Chủ nhật 18/12/2022, Hỷ thần xuất hiện, 3 con giáp tài vận sáng chói, kiếm bộn túi tiền, công việc xuôi chèo mát mái, đắt hàng đắt khách - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Chính Ấn chiếu mệnh, người tuổi Thân làm công ăn lương có thể giải quyết một vài vấn đề khá khó nhằn nhờ sự thông minh và nhanh nhạy của mình. Hẳn bạn đã gây ấn tượng với cấp trên và đối phương sẵn sàng dành cho bạn những lời khen có cánh.

Với người làm lãnh đạo, bạn đưa ra những quyết sách đúng đắn, giúp công việc của tập thể tiến triển suôn sẻ. Bạn nhận được sự kính trọng và yêu mến của nhiều người xung quanh, mở ra nhiều cơ hội phát triển đáng kì vọng. Nếu có việc cần phải đi xa trong ngày Chủ nhật, con giáp này nên xuất phát vào giờ hoàng đạo và lựa chọn những hướng đi tốt để công việc thêm phần thuận lợi. Hỷ thần xuất hiện ở hướng Đông Nam và Tài Thần xuất hiện ở hướng Tây Bắc. 

Đúng ngày mai, Chủ nhật 18/12/2022, Hỷ thần xuất hiện, 3 con giáp tài vận sáng chói, kiếm bộn túi tiền, công việc xuôi chèo mát mái, đắt hàng đắt khách - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Đường sự nghiệp có Chính Quan tương trợ nên Hợi có thể thở phào nhẹ nhõm rồi đó. Người ngoài cho rằng bạn gặp may nhưng thực chất nó chính là sự cố gắng nỗ lực rất nhiều từ trước đó. Chuyện làm ăn kinh doanh càng ngày càng bận rộn nhưng đem lại niềm vui cho bạn. Dựa vào tử vi hàng ngày nhận thấy đường tài lộc vượng phát, có thể là do các khoản đầu tư sinh lời, ký kết được hợp đồng lớn hoặc may mắn trúng thưởng. Một số bạn đang nảy sinh ý tưởng đầu tư cho hàng hóa, hợp tác kinh doanh trong đầu, bạn vô cùng thông minh và linh hoạt.

Cục diện Kim sinh Thủy đem tới sự may mắn cho con giáp này. Bạn đón nhận tin vui trong chuyện tình cảm, người đang yêu đừng để những lý do nhưng tuổi tác không hợp nhau trở thành rào cản ngăn cách hai người. Hợi có bạn bè tốt và chất lượng, tuy ít nhưng rất hiểu nhau.

Đúng ngày mai, Chủ nhật 18/12/2022, Hỷ thần xuất hiện, 3 con giáp tài vận sáng chói, kiếm bộn túi tiền, công việc xuôi chèo mát mái, đắt hàng đắt khách - Ảnh 3
Đường sự nghiệp có Chính Quan tương trợ nên Hợi có thể thở phào nhẹ nhõm rồi đó - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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