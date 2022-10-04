Đúng ngày mai 5/10/2022: CÁT TINH chiếu mệnh, 3 con giáp này tài lộc vượng cát, đánh đâu thắng đó, lộc kinh doanh tăng ngùn ngụt, cát khí vây quanh, tiền đồ tươi sáng

Tâm linh - Tử vi 04/10/2022 13:25

Đúng ngày mai, 5/10, 3 con giáp này tài lộc vượng cát, đánh đâu thắng đó, mua may bán đắt, tiền tài trải đầy nhà, tiêu xài chỉ sợ không hết.

Tuổi Mùi

Thiên Tài nâng đỡ người tuổi Mùi, giúp bạn có thể kiếm được một khoản kha khá nhờ nghề tay trái của mình. Đó là thành quả hoàn toàn xứng đáng với công sức lao động của bạn, và bạn có thể tự khích lệ mình bằng một món quà nào đó.

Một số người may mắn có thể phát tài nhanh chóng bằng những trò may rủi, nhưng tốt nhất là bạn không nên sống phụ thuộc hoặc lún quá sâu vào điều đó. Hãy nghiêm túc lao động, như thế bạn mới phát triển bền vững được.

Người đã có gia đình có được những niềm hạnh phúc tuy bình dị nhưng vô cùng lớn lao. Hạnh phúc gia đình cho con giáp này thêm nhiều động lực để phấn đấu cho tương lai của bản thân cũng như những người mà mình yêu thương nhất, tạo dựng cuộc sống tốt đẹp cho cả gia đình.

Đúng ngày mai 5/10/2022: CÁT TINH chiếu mệnh, 3 con giáp này tài lộc vượng cát, đánh đâu thắng đó, lộc kinh doanh tăng ngùn ngụt, cát khí vây quanh, tiền đồ tươi sáng - Ảnh 1
Người đã có gia đình có được những niềm hạnh phúc tuy bình dị nhưng vô cùng lớn lao - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Thực Thần dự báo ngày mai tràn đầy sức sống và lạc quan, tuổi Hợi tiếp cận mọi vấn đề với tinh thần hứng khởi. Tuy nhiên, đừng để sự háo hức, nhiệt tình ấy khiến bạn hành xử bất cẩn, vội vàng và thiếu thận trọng, nếu không, bạn sẽ mắc phải sai lầm lớn!

Kim sinh Thủy cho thấy mối quan hệ giữa người tuổi Hợi và nửa kia rất yên ấm. Bạn luôn lắng nghe ý kiến của người ấy trước khi đưa ra bất cứ quyết định gì, nhờ vậy mà đôi bên luôn cảm thấy mình được đối phương tôn trọng.

Nếu còn độc thân, nhân duyên khác giới của bạn đang khá vượng. Bản mệnh nên nhiệt tình tham gia vào những buổi tụ tập, không nên từ chối các buổi gặp gỡ, bởi rất có thể bạn sẽ tìm ra được người phù hợp với mình ở đó.

Đúng ngày mai 5/10/2022: CÁT TINH chiếu mệnh, 3 con giáp này tài lộc vượng cát, đánh đâu thắng đó, lộc kinh doanh tăng ngùn ngụt, cát khí vây quanh, tiền đồ tươi sáng - Ảnh 2
Kim sinh Thủy cho thấy mối quan hệ giữa người tuổi Hợi và nửa kia rất yên ấm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Năm ngày 5/10/2022 ngày mai, tuổi Thân khá may mắn trong chuyện tiền bạc. Con giáp này có thể sẽ nhận được cơ hội để cải thiện tài chính. Tuy nhiên, bản mệnh cũng phải biết lường sức mình, đừng quá tham lam để rồi vừa kiệt sức lại vừa bị phân tán tiền bạc cho cả những khoản đầu tư vô lý.

May mắn là nhờ ngũ hành tương sinh nên khía cạnh tình cảm của tuổi Thân cũng có nhiều khởi sắc hơn, đặc biệt là đối với những người chỉ vừa mới bắt đầu tìm hiểu ai đó trong khoảng thời gian gần đây. Hai người phát hiện ra nhiều điểm chung, hứa hẹn mối quan hệ phát triển tiềm năng.

Thân Ngọ bán hợp mang tới những tin vui trên đường tình duyên của tuổi Thân. Quý nhân chỉ lối dẫn đường cho đôi lứa tìm đến với nhau, người độc thân chẳng còn cô đơn mà đã có cơ hội rõ ràng hơn để tìm được người chung lối.

Đúng ngày mai 5/10/2022: CÁT TINH chiếu mệnh, 3 con giáp này tài lộc vượng cát, đánh đâu thắng đó, lộc kinh doanh tăng ngùn ngụt, cát khí vây quanh, tiền đồ tươi sáng - Ảnh 3
May mắn là nhờ ngũ hành tương sinh nên khía cạnh tình cảm của tuổi Thân cũng có nhiều khởi sắc hơn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Đúng giờ Sửu ngày mai 5/10: TOP 3 con giáp phúc khí vây quanh, thay thời đổi vận, bản mệnh vét hết may mắn thiên hạ, đào hoa nở rộ, người độc thân tìm được bến đỗ

Đúng giờ Sửu ngày mai 5/10: TOP 3 con giáp phúc khí vây quanh, thay thời đổi vận, bản mệnh vét hết may mắn thiên hạ, đào hoa nở rộ, người độc thân tìm được bến đỗ

Đúng giờ Sửu ngày mai, 5/10, 3 con giáp này phúc khí vây quanh, bản mệnh thay thời đổi vận, vét hết may mắn thiên hạ.

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