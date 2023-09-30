Đúng ngày đầu tiên tháng 10/2023, Thần Tài chỉ đích danh 3 con giáp CÓ LỘC LỚN, phú quý lót đường, đụng đâu cũng hái ra tiền

Tâm linh - Tử vi 30/09/2023 11:58

Theo tử vi dự đoán, đúng ngày đầu tiên tháng 10, những con giáp này hút cạn lộc trời nên làm gì cũng thành công.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi vốn có tính cách nhân hậu, hiền lành, thích giúp đỡ người khác. Trong số 12 con giáp, tuổi Hợi được Ngọc hoàng ưu ái, ban nhiều phước lành. Do đó, cuộc sống có khó khăn đến mấy cũng sẽ nhanh chóng vượt qua nhờ sự trợ giúp của các quý nhân.

Đúng ngày đầu tiên tháng 10, tuổi Hợi sẽ cảm nhận được vận may lội ngược dòng, cuộc sống càng ngày càng thăng hoa hơn. Hứa hẹn mang lại cho Hợi nhiều cơ hội tốt. Nhìn chung, cuộc sống của người tuổi Hợi về hậu vận đa phần là viên mãn.

Đúng ngày đầu tiên tháng 10/2023, Thần Tài chỉ đích danh 3 con giáp CÓ LỘC LỚN, phú quý lót đường, đụng đâu cũng hái ra tiền - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trong ngày đầu tiên tháng 10, Thần may mắn sẽ mang tới những tín hiệu khả quan cho công việc, sự nghiệp, kinh doanh, buôn bán của người tuổi Tuất. Có điều, trước khi bản mệnh “nhìn thấy cầu vồng”, thì sẽ phải trải qua không ít “cơn mưa”, sự khó khăn, thử thách.

Người tuổi Tuất vốn mạnh mẽ, táo bạo trong suy nghĩ và thực tế trong hành động. Vì thế, khi cơ hội tới, vận may mỉm cười, chắc chắn bạn sẽ nắm bắt được ngay, biến nguy thành cơ, hoàn thành mục tiêu lớn trong đời. Ngoài công việc, người tuổi Tuất còn liên tiếp gặp may trong chuyện tình cảm.

Đúng ngày đầu tiên tháng 10/2023, Thần Tài chỉ đích danh 3 con giáp CÓ LỘC LỚN, phú quý lót đường, đụng đâu cũng hái ra tiền - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Những người tuổi Tỵ dù là đàn ông hay phụ nữ đều hiền lành, phúc hậu và cực kỳ tinh tế, nên dễ dàng thanh thăng tiến trong công việc. Con giáp này họ biết lấy nhu thắng cương, lạt mềm buộc chặt nên bất cứ ai gặp gỡ cũng dễ dàng cảm mến, đi đâu cũng có người giúp đỡ.

Tử vi dự đoán, đúng ngày đầu tiên tháng 10, trời sẽ cho Tỵ sẽ có cơ may kiếm tiền dễ như trở bàn tay. Những người cầm tinh con Rắn hãy biết nắm bắt thời cơ, tận dụng triệt để những gì mình đang có Tỵ sẽ thăng tiến ngoạn mục, có số dư tài khoản lên đến hàng trăm triệu đồng.

Đúng ngày đầu tiên tháng 10/2023, Thần Tài chỉ đích danh 3 con giáp CÓ LỘC LỚN, phú quý lót đường, đụng đâu cũng hái ra tiền - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Trong mùng 1/8, 2/8, 3/8 âm lịch, 3 con giáp dưới đây tiền vào ào ào như nước chảy, phú quý quấn thân, hưởng vinh hoa sung sướng, vượng phát vượng tài

Trong mùng 1/8, 2/8, 3/8 âm lịch, 3 con giáp dưới đây tiền vào ào ào như nước chảy, phú quý quấn thân, hưởng vinh hoa sung sướng, vượng phát vượng tài

Tử vi có nói, trong ngày 1/8, 2/8, 3/8 âm lịch, 3 con giáp sau đây dễ dàng có tiền, công danh vào như nước, bắt đầu cuộc sống giàu sang.

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