Đúng ngày 19/03/2022: Tuổi Sửu vướng RẮC RỐI, tuổi Dần cẩn trọng tránh HAO TỐN tài lộc, tuổi Mùi cần biết GIỮ MÌNH

Tử vi thứ Bảy của tuổi Tý, trong công việc đừng tỏ ra cố chấp. Nếu bạn không được người khác trọng dụng thì hãy từ bỏ. Trong ngày tuổi Tý sẽ dính vào kiện tụng trong chuyện liên quan đến tài sản.

Tuổi Sửu

Thương Quan cảnh báo người tuổi Sửu có thể vướng phải nhiều rắc rối trong sự nghiệp. Để tránh phải hối tiếc trong tương lai, bạn chớ nên vội vàng đưa ra bất cứ quyết định nào hoặc từ bỏ việc mình đang làm.

Một số người cần phải có kỷ luật hơn khi làm việc. Bạn không thể làm mọi việc theo cảm hứng của mình, mặc kệ suy nghĩ và cảm nhận của người khác mọi nơi mọi lúc. Một khi đã làm việc trong tập thể thì bạn phải tuân theo những nguyên tắc của tập thể.

Mộc khắc Thổ cho thấy mối quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia không mấy yên ổn. Đã là vợ chồng thì nên chia sẻ thẳng thắn với nhau, đừng giữ mọi chuyện trong lòng hoặc đi tâm sự những điều bất mãn của mình với người khác.

Tuổi Dần

Tài lộc không tốt, nếu có cũng phải có sự hao tốn hoặc phải chia phần. Có chuyện làm ơn mắc oán. Ngày gặp nhiều chuyện ưu phiền rắc rối về công việc cũng như về tình cảm, sức khỏe không tốt. Cần phải có sự suy nghĩ kỹ trước khi ăn nói, viết thư, nêu ý kiến, dễ bị hiểu lầm, thị phi, bất hòa.

Tuổi Dần hôm nay dự báo là một ngày khá vất vả, công việc làm nhiều nhưng kết quả thu hoạch chẳng được bao nhiêu, công sức đổ sông đổ bể. Không những công sức bỏ ra không được ghi nhận, ngược lại còn bị lãnh đạo phê bình vì những sai sót trong thời gian trước đó.

Vận tiền bạc hôm nay cũng không được tươi sáng. Bạn dễ bị mất tiền, tài chính thất thoát không rõ nguyên do hoặc có người vay nhưng mãi không chịu trả.

Tuổi Mão

Trong ngày tuổi Mão dường như sẽ phải bỏ tất cả công việc để lo chuyện riêng cho gia đình của mình đấy. Tài chính biến động lớn theo hướng tốt nên bạn không có điều gì cần lo lắng nữa.

Tài chính tuổi Mão ổn định.

Tuổi Thìn

Mộc khắc Thổ là nguyên nhân khiến cho chuyện tình cảm của người tuổi Thìn khó mà được êm đềm như ý muốn. Mọi chuyện có thể bắt nguồn từ những lý do rất nhỏ nhặt, nhưng vì không có cách xử lý khéo léo nên "chuyện bé xé ra to".

Khi xích mích nổ ra, đôi bên đều cần học cách đặt mình vào vị trí của đối phương để có cách hành xử sao cho đúng đắn, hạn chế lời nói và hành động gây tổn thương cho nửa kia, bởi như vậy sẽ tạo thành vết thương khó chữa lành.

Thực Thần tạo điều kiện cho những người làm nghề tự do có cơ hội phát tài trong ngày hôm nay. Bạn hoàn thành tốt công việc nên thường được đối tác, khách hàng tin cậy. Hãy nắm bắt cơ hội này và kéo dài hoạt động hợp tác cùng phát triển.

Tuổi Tỵ

Vận trình công danh sự nghiệp có phần chững lại, thậm chí còn có thể sa sút khá nhiều. Kẻ tiểu nhân nhận thấy những sơ hở của bản mệnh trong công việc và tìm cách để lợi dụng điều đó phá hoại vị trí hiện tại của bạn.

Tuổi Tỵ cần tránh gặp rắc rối.

Bản mệnh nên chú ý nhiều hơn trong hôm nay để tránh gặp những rắc rối không đánh có. Điềm báo có chuyện thị phi nếu con giáp này không biết cách kiềm chế cảm xúc, dễ đắc tội với đồng nghiệp, ảnh hưởng đến uy tín cá nhân.

Tuổi Ngọ

Trong 19/3/2022, tuổi Ngọ sẽ rơi vào trạng thái mất định hướng trong công việc chỉ vì bạn đang bị bạn bè của mình lừa đấy nhé. Tình hình tài chính trong ngày của con giáp này đang ổn định dần lên sau nhiều biến động ở thời gian trước.

Tuổi Mùi

Mộc khắc Thổ, người tuổi Mùi cẩn phải cẩn trọng nếu không muốn gặp phải đào hoa dữ trong ngày hôm nay. Dù còn độc thân hay đã có nửa kia, bản mệnh cũng cần tránh các mối quan hệ mập mờ, chú ý và giữ khoảng cách với những đối tượng khác giới.

Tuổi Ngọ cần biết giữ mình trước cám dỗ.

Đặc biệt, với những người đã lập gia đình, bạn càng cần phải biết giữ mình. Trước khi làm việc gì, hãy nghĩ đến người thân, đừng để bản thân lạc lối chỉ vì một phút ham vui, gây tổn hại đến danh tiếng và những người thân thiết nhất.

Tuổi Thân

Công việc của tuổi Thân đang tiến triển rất tốt. Phần vì con giáp này không có quá nhiều tham vọng, bạn làm việc để đáp ứng vừa đủ nhu cầu cuộc, không đặt quá nhiều áp lực. Phần vì bạn có đam mê lớn trong lĩnh vực công việc này vì vậy mỗi ngày lao động với bạn đều là niềm vui. Chính sự đơn giản và thả lỏng đã giúp con giáp này đạt được hiệu quả công việc như ý.

Công việc với bạn đơn giản là làm hết mình và tận hưởng cuộc sống trọn vẹn.

Tuổi Dậu

Tử vi tuổi Dậu trong ngày cho thấy bạn đang dần mất đi vị trí quan trọng tại nơi làm việc của mình đấy nhé. Con giáp này sắp tới chỉ nên tiêu tiền cho những việc cần thiết mà thôi.

Tuổi Tuất

Thực Thần nâng bước, người tuổi Tuất làm nghề tự do có một ngày cực kỳ may mắn trên phương diện tài lộc. Những mối đầu tư từ trước đó đang mang lại nguồn lợi nhuận đáng kể.

Những cố gắng từ khoảng thời gian trước đó đến nay cũng đã được đền đáp. Bạn nhận được một khoản tiền xứng đáng với công sức lao động đã bỏ ra. Đây chính là động lực để bạn tiếp tục cố gắng không mệt mỏi trong tương lai.

Tuổi Tuất cần giữ bình tĩnh.

Tuy nhiên, Mộc khắc Thổ báo hiệu một cuộc tranh cãi nảy lửa có thể xảy ra giữa bản mệnh và nửa kia. Dù có nóng nảy đến mấy thì cũng hãy đặt mình vào vị trí của người ấy, lắng nghe người ấy và đừng hành động theo cảm tính.

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi có những quyết định sáng suốt liên quan đến chuyện tiền bạc. Bản mệnh sống lành mạnh và tiết kiệm nên tạm hài lòng với những gì mình có, không quá ham mê với những món đồ xa xỉ, đắt tiền. Nhờ vậy nên con giáp này giữ được tình hình tài chính ổn định.

Hôm nay cũng là ngày tuổi Hợi có thể tìm được cơ hội làm ăn phát tài. Con giáp này may mắn khi có một đồng sự đáng tin cậy, đối tác uy tín nên chuyện kinh doanh buôn bán không gặp nhiều trở ngại, tiền bạc ào ào đổ về nhà.

Đường công danh sự nghiệp trên đà khởi sắc, dù vẫn có nhiều vấn đề nảy sinh trong công việc nhưng lại không làm khó được bạn. Bản mệnh vừa có năng lực lại có tinh thần làm việc hăng say, cố gắng không ngừng nghỉ, thành công không sớm thì muộn cũng sẽ đến.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.