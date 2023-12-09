Đúng ngày 10/12, 11/12, 3 con giáp hoan nghênh đón Thần Tài, tiền bạc thịnh vượng, vận may liên miên

Tâm linh - Tử vi 09/12/2023 12:25

Tử vi 12 con giáp cho biết, bước sang ngày 10/12, 11/12, 3 con giáp may mắn phát tài phát lộc, tiền bạc rủng rỉnh, cuộc sống giàu sang phú quý.

Tuổi Tuất

Trời ban cho những người tuổi Tuất trí thông minh, sự trung thành tuyệt đối. Vì vậy, trong công việc, họ luôn được cấp trên cất nhắc, tăng thưởng, tăng lương đều. Người tuổi Tuất đi lên bằng chính đôi chân của mình.

Bước sang ngày 10/12, 11/12, người tuổi Tuất được Thần Tài che chở cho những cơ hội kiếm tiền nên tài vận được phát triển cực mạnh, thu nhập không ngừng tăng lên. Các khoản thu nhập hầu hết đều đến từ những công việc tay trái, kinh doanh bên ngoài.

Đúng ngày 10/12, 11/12, 3 con giáp hoan nghênh đón Thần Tài, tiền bạc thịnh vượng, vận may liên miên - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Các bạn tuổi Tý có trí tưởng tượng phong phú, dám nghĩ dám làm. Họ có chí tiến thủ cao, lập nghiệp trước rồi mới lập gia đình. Khi đã có kinh tế vững mạnh họ tự tin và thu hút nhiều đối tượng.

Chỉ cần bước sang ngày 10/12, 11/12, vận may của người tuổi Tý tăng vọt, tài vận hanh thông, tiền gửi trong ngân hàng tăng vùn vụt, cuộc sống tươi đẹp đang chờ họ phía trước. Tuổi Tý kiếm được nhiều tiền, tài lộc nhiều như nước, không phải lo nghĩ điều gì.

Đúng ngày 10/12, 11/12, 3 con giáp hoan nghênh đón Thần Tài, tiền bạc thịnh vượng, vận may liên miên - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Những người tuổi Sửu rất giỏi giang, chăm chỉ làm việc nên được hưởng nhiều điều may trong cuộc sống. Họ nhiệt tình, ấm áp, quan tâm tới người khác. Vì vậy trong đời sống người tuổi Sửu không thiếu những quý nhân phù trợ.

Bước sang ngày 10/12, 11/12, vận khí của người tuổi Sửu lên như cầu vồng, lên cao đều đặn, có thể gặt hái được thành tựu to lớn trong sự nghiệp. Công việc của người tuổi Sửu thăng tiến từng ngày. Sắp tới bạn dự tính được thăng chức, tăng lương.

Đúng ngày 10/12, 11/12, 3 con giáp hoan nghênh đón Thần Tài, tiền bạc thịnh vượng, vận may liên miên - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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Đúng thứ Sáu ngày 24/11/2023, 3 con giáp may mắn vận trình khai sáng, sự nghiệp lên hương. Bản mệnh được Thần Tài phù trợ nên mau chống phất lên, có được cuộc sống sung túc.

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