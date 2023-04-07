Đúng hôm nay, thứ Sáu 7/4/2023, 3 con giáp thời tới cản không kịp, tiền về túi 'đếm mỏi cả tay', sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 07/04/2023 05:48

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây thời tới cản không kịp, tiền về túi 'đếm mỏi cả tay', sự nghiệp thăng tiến trong ngày 7/4/2023.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn sẽ gặp được quý nhân tốt, đưa đường chỉ lối làm giàu và tạo điều kiện xây dựng sự nghiệp trong năm sau. Vận tài của Ngọ thăng hạng không ngừng. Thắng lợi trong công việc mang đến cho Ngọ rất nhiều tiền của. 

Nhân duyên của con giáp may mắn này trở nên khá tốt đẹp, mối quan hệ giữa bạn và người ấy sẽ phát triển "nhảy vọt", hai bạn sẽ xích lại gần nhau hơn. Với những người còn "cô đơn lẻ bóng", bạn dễ gặp được người ưng ý, nhất là thời điểm sang năm mới.

Đúng hôm nay, thứ Sáu 7/4/2023, 3 con giáp thời tới cản không kịp, tiền về túi 'đếm mỏi cả tay', sự nghiệp hanh thông - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ sẽ  liên tiếp đón nhận tin vui, tài phú tăng lên không ngừng. Mọi việc càng ngày càng thuận lợi, suôn sẻ. Công việc thăng tiến đi lên như diều gặp gió, thu nhập cũng vì thế mà dồi dào hơn. Ngoài ra, bạn cũng dễ được cấp trên trọng dụng, đề bạt nên cơ hội thăng quan tiến chức nằm trong tầm tay.

 

Chuyện hôn nhân của người tuổi Dần xuất hiện quan đới đại vạn nên chuyện tình cảm hôn nhân khởi sắc mạnh mẽ, người độc thận có cơ hội tìm được ý trung nhân, còn những người đã kết hôn sẽ sớm có tin vui về con cái.

Đúng hôm nay, thứ Sáu 7/4/2023, 3 con giáp thời tới cản không kịp, tiền về túi 'đếm mỏi cả tay', sự nghiệp hanh thông - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Những người thuộc con giáp này sẽ bước vào đại vận "Vượng tài" nên đón nhận những cơ hội phát tài, chỉ cần không bỏ lỡ thì chắc chắn đây sẽ là thời điểm bội thu về tiền bạc cũng như có thêm của cải cho bạn. Ngoài ra, khi tài tinh nhập mệnh, công việc của bạn đi lên như "diều gặp gió", làm một thu mười, công danh rộng mở, thu nhập dồi dào.

Về tình cảm, tuy người độc thân có vận đào hoa, nhưng với những người đã kết hôn thì chuyện tình cảm lại không được như ý. Bạn dễ xúc động, mất bình tĩnh, không chịu lắng nghe lời khuyên của "nửa kia" khiến gia đạo khó êm ấm.

Đúng hôm nay, thứ Sáu 7/4/2023, 3 con giáp thời tới cản không kịp, tiền về túi 'đếm mỏi cả tay', sự nghiệp hanh thông - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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